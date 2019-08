Walter Safarian, el periodista de Fox Sports en Montevideo: "Tabárez es un líder absoluto"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

-Has cultivado un perfil más asociado al análisis que a la fuerte confrontación de los actuales ciclos deportivos, ¿te sentís más cómodo en ese rol?



-Yo no le escapo al debate, pero prefiero el análisis. Trato de tener un perfil más vinculado al análisis que a la pelea. De vez en cuando me enredo en una, pero para divertirme. Yo creo que se puede discutir si se mantiene el respeto por el punto de vista del otro y si lo que pasa en el programa queda en el programa. Actualmente en televisión todo el mundo se pelea con todo el mundo y no solo en los programas de deportes, sino también en los políticos y los de espectáculos. Yo no sé si me sentiría cómodo en un marco de pelea constante.



-¿Cómo recordás la época en la que trabajabas con Fernando Niembro, quien se mostraba muy severo al aire?



-Fernando era bravo. Era muy exigente y quería abrir cada programa con el personaje del día en vivo. Yo en ese momento era su productor general y me llamaba a las siete de la mañana para ver cómo veníamos. Él puede gustar o no, pero hubo un grupo de periodistas al que nos enseñó y nos mostró cómo nos teníamos que mover en un mundo bravo en el que hay poco respeto. Y hoy le va muy bien a Martín Liberman, a Gustavo López, a Germán Paoloski, a Juan Carlos Pasman. Entendieron que aquella exigencia era para nuestro bien.



-Además de analizar el deporte, lo practicás al correr en maratones, ¿qué importancia tiene esta actividad en tu vida?



-Me gusta correr, es mi cable a tierra. Me pongo auriculares, escucho música y arranco. Tengo un plan de entrenamiento para preparar cada una de las carreras y lo cumplo. No me queda otra.

"Argentina necesita un cambio", reflexiona semanas antes de los comicios. Foto: Marcelo Bonjour

-¿Qué te une a Uruguay, por donde se te ve seguido?



-Yo soy parte de la comunidad armenia, y en Montevideo hay mucha gente de la colectividad. Tenemos una metodología de encuentros anuales en distintas ciudades, y Montevideo es una de ellas. La primera vez que vine a Uruguay tenía siete años, y nunca dejé de venir. También me gusta ir a Punta del Este que es uno de mis lugares favoritos.



-¿Te has hecho amigo de periodistas uruguayos a lo largo de tu carrera?



-Me hice amigo de muchos periodistas que fui conociendo a partir de mi profesión. Tengo mucha gente querida y con varios periodistas mantengo el contacto durante todo el año. Incluso he participado en El Partido de las Estrellas que organiza Pablo Francescoli. Hay gente que conozco desde que empecé a venir a Uruguay para cubrir partidos por cuestiones de trabajo.



-¿Has visto la versión uruguaya de Fox Sports Radio?



-Sí, tengo la posibilidad de verlo en Buenos Aires, y muchas veces he tomado cosas del programa para el noticiero, del que tengo la responsabilidad de ser el productor periodístico. El contenido es diferente, y el programa es extraordinario.



-¿Has tenido diálogo con Julio Ríos, que fue la figura elegida por Fox Sports para Uruguay al comienzo?



-Con Julio trabajé hace mucho tiempo. He viajado muchas veces con él. Cuando decidió irse a Buenos Aires era nuestro relator en Radio Libertad y Radio Provincia. Es un gran relator.



-¿Y cómo definirías a Martín Líberman, tu colega de Fox que también suele visitar Uruguay y ha tenido sus polémicas de este lado del charco..?



-Martín es un gran tipo y compañero de trabajo. Tuve la suerte de tenerlo como cronista cuando empezaba.



-¿Cómo evaluás la actual campaña electoral?



-Es la primera vez que los spots políticos no me dejan nada. Ya no hacen ni promesas, solo hablan mal del otro y eso me da mucha pena. La campaña se me hizo tediosa, molesta. Veo candidatos vacíos de propuestas.



-¿Y cuál es tu opinión del actual gobierno?, ¿merece que el país le renueve el crédito para un período más?



-Yo veo que la Argentina no está bien, atraviesa una situación económica muy delicada. Hay desocupación, inflación, devaluación... Se necesita un cambio. Argentina necesita entender que hay que tener sensibilidad social y más cercanía con la gente. No todo lo que han hecho está mal, pero tampoco está bien. En este último tiempo los políticos han pensado más en buscar la manera de pensar en lo que dejaron los anteriores en lugar de construir.



-¿Cuál es tu expectativa en relación a la selección argentina para las próximas eliminatorias?



-La selección argentina está en una etapa de reconstrucción. (Lionel) Scaloni es un técnico que está aprendiendo. Tiene el respaldo de los jugadores y de la dirigencia. De (Lionel) Messi para abajo todos salieron a apoyarlo después de la Copa América. Se rodeó de un grupo de colaboradores que tienen una rica historia con la selección y entendió que tiene que confrontar poco y trabajar mucho. Yo veo que los jugadores están comprometidos. Así como no estaban comprometidos con (Jorge) Sampaoli, ahora sí están comprometidos con Scaloni. Igualmente pienso que va a ser bravo llegar al próximo mundial. Las selecciones sudamericanas están muy bien, o se están reconstruyendo para estar en el Mundial.



-¿Y tu visión sobre la selección uruguaya?



-El uruguayo tiene algo que es envidiable. El futbolista se desvive por estar en la selección y la gente va al estadio con su remera como si fuera una fiesta. Me ha tocado ir a cubrir un montón de partidos de Uruguay. Hay una mancomunión y una unidad que cuesta ver en otro lado. Y a la selección le puede ir bien o mal, pero hay una forma, una idea, una planificación, y en eso tiene mucho que ver (Óscar) Tabárez. Tiene un liderazgo absoluto. Es un entrenador eterno y entrañable amado por los jugadores que estuvieron, que están y que van a estar.