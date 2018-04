Vuelven a la televisión un poco menos locos

—Se cumplió un año de la fecha en que ganaron el tan ansiado Iris, ¿cómo lo recuerdan?

—Lo recordamos con gran cariño y orgullo. Para muchos no significa tanto, pero para nosotros que vendemos los avisos, los cobramos, producimos y hacemos un trabajo de hormiga recibir un premio es una caricia al ego. Sigue siendo muy especial. Es más, este año queremos repetir. Para nosotros es la Copa Libertadores. Todos nosotros trabajamos de otra cosas, pero pensamos la semana entera en Locos por el fútbol.

—¿Es como un berretín?

—Para nosotros es como un hijo y lo cuidamos como tal. Lo vimos crecer, lo fuimos vistiendo, hicimos que se pare, que camine, y hoy por suerte ya trota. Hay bandas de rock o programas donde la gente se baja, o no hay estabilidad grupal. Adrián (Mozzone), Germán (Silveira) y yo hace 12 años que estamos juntos, y aunque tenemos diferencias como pasa en todo grupo humano, siempre ponemos por delante Locos por el fútbol, no lo personal. El bien común es el programa.

—En estos doce años cambiaron de radio varias veces (la Sport, AM Libre, Del Sol), ¿qué se mantiene desde el día uno?

—Lo que no cambió es nosotros al aire porque la química que se genera, los chistes internos y derrapar alguna vez es Locos por el fútbol. La esencia no puede cambiar pero a medida que vas creciendo te das cuenta de que las cosas que hacías con veinte años hoy con cuarenta ya no las hacés.

—Antes decían cualquier cosa de la gente y tuvieron varios cruces, ¿se cuidan más al aire?

—Hoy sí. Nos cuidamos más porque entendimos que esto es muy chiquito y no te podés pelear todo el tiempo con todo el mundo. Aparte vos a veces le pedís cosas a las figuras que no hacés. Tenemos libertad absoluta en Del Sol pero tampoco podemos exponer a la radio porque se nos ocurre decir cualquier disparate. Hay que ser consciente de que estamos en la radio más importante del Uruguay y hay que actuar en consecuencia. Nos abrieron las puertas, nos dieron la confianza y nos dejan jugar tranquilos.

—Vivían pidiendo el pase a Océano FM y llegó la propuesta de ir a Del Sol, ¿cómo los agarró?

—Creo que nos agarró en el mejor momento porque estábamos consolidados. Nos dimos cuenta de que el programa funcionaba bárbaro y era el momento justo. Cuando estábamos maduros para dar el salto a un medio más importante se alinearon los astros y coincidió que Jorge Piñeyrúa, Iñaki (Abadie) y Rafa (Cotelo) entendieron que podíamos tener un espacio ahí.

—¿Les cambió o sumó estar en Del Sol?

—Seguimos siendo los mismos de siempre pero cuando uno ve la caja de resonancia que es Del Sol se asusta un poco. La gente te reconoce en la calle. Cualquier cosa que hagas tiene una repercusión que antes no: hoy la tirás afuera y se genera otro ruido. Entonces vas madurando y aprendiendo por dónde sí y por dónde no. Aparte las reglas del juego cambiaron. Hace muchos años no existían los colectivos que están hoy. Hay un montón de temas muy sensibles y requiere ser políticamente correctos. Nosotros somos bastante incorrectos pero tampoco podemos desconocer cosas que pueden suceder a raíz de lo que uno hace.

—Y sin perder la autenticidad, que también es la razón por la que los jugadores de fútbol eligen el programa para hablar...

—Hay una línea muy fina entre hacer un chiste y clavarla en el ángulo, y hacer un chiste y tirarla afuera. Hoy el tema está muy sensible. Germán (Silveira) y Yuri (Jakimczuk) vienen del palo del Carnaval donde todo era mucho más incorrecto y debieron amoldarse a las reglas del juego porque nos ha pasado de tener roces con cierto colectivo. En cuanto a los jugadores, nos hemos ganado su confianza porque entendemos que la verdadera figura y protagonista que se monta alrededor de este deporte es el futbolista.

—¿Cuál es el preferido de Locos hoy? En cierto momento lo fue Iván Alonso...

—No te puedo decir uno. Tenemos amigos de la casa y tipos que uno conoce más allá del fútbol. En Peñarol están Guzmán Pereira, Kevin Dawson, "Tito" Formiliano; en Nacional, el "Coco" Conde, Carlos de Pena, Diego Polenta, aunque ahora no está hablando y se lo respeta; en Cerro, Maureen Franco y Richard Pellejero. A veces el compañero de concentración te tira data del jugador que está saliendo al aire al estilo Locos por el fútbol: "Preguntale dónde dejó los calzoncillos el otro día". Nuestra insignia es que lo más importante es el jugador de fútbol.

—Pero también consiguieron la nota con Martín Charquero en un momento donde todos querían tener su palabra...

—Con Martín no teníamos una gran relación pero lo conocimos una vez que fue como invitado a Pop TV. Quizá el más reticente por un tema ideológico era yo, pero el tipo me dio su explicación y no puedo exigirle cosas que yo no haría. Si él entiende que puede haber algún problema en su empresa lo resolverá de puertas para adentro. Accedió ir al programa de televisión sabiendo que íbamos a tener cuatro minutos de charla sobre el tema y puso las cartas arriba de la mesa: "Yo soy este, tomame o dejame". Y se generó una química bárbara: yo entiendo lo que él hace, lo respeto y él igual con nosotros. Quedó esa buena onda y cuando pasó lo que pasó en Canal 12 hablé con él y me explicó por qué no creía conveniente salir al aire. Días después le volví a escribir y se dio la charla por su llegada a Directv, pero sabíamos que el tema de la desvinculación de Canal 12 iba a surgir, y Martín dijo lo que dijo.

—¿Qué pasó entre aquel piloto en Trimax en 2015 y las temporadas de televisión posteriores?

—Pasaron 102 programas. Intentamos llevar ese piloto a algún lado, no se dio, pero vinieron Pablo Arriola y Soledad García a buscarnos de Pop TV y nos dieron libertad absoluta para hacer casi cualquier cosa. Una noche fueron The Party Band y Robert Moré y el estudio parecía Kosovo. Nos quedamos hasta la una de la mañana limpiando. Pablo y Soledad fueron los primeros en creer que esto podía funcionar en televisión. Cuando se enteraron que Locos volvía a la pantalla me llamaron y se pusieron a las órdenes.

—¿Cuándo y cómo se dará la vuelta a la pantalla?

—Estrenamos la última semana de abril o la primera de mayo. Aún no hay fecha definida. Hacía bastante que veníamos hablando con TCC, nos habían ofrecido su pantalla y también surgió la chance de transmitir en RTV por Cable Visión. Pero nos faltaba lo esencial y más costoso: la productora. Tenemos la suerte de contar con cuatro o cinco anunciantes de fierro que hace años nos acompañan y cuando les planteamos la vuelta a la pantalla nos dieron para adelante. Hablamos con Fernando González que tiene un canal consolidado (Tiempo TV) y grabaremos en los estudios de Trimax. El programa va a salir los jueves de 20:00 a 21:30 en vivo por el canal digital tiempotv.uy, y los viernes se emitirá la repetición por el canal Asuntos Públicos y Asuntos Público HD de TCC, y RTV de Cable Visión.

—¿Cómo será el formato?, ¿habrá cambios?

—Queremos conservar el espíritu y la esencia. Mantenemos los integrantes (Germán Silveira, Yuri Jakimczuk, Adrián Mozzone, Rosana Tropiano y yo), y en la producción siempre está la mano mágica del "Bichi" Amaro. Seguirá el ping pong de preguntas y respuestas, la semana en imágenes, los personajes que hace Germán (Ranchero, Bonomi y Nano Folle) y la entrevista central con dos invitados (que pueden ser tres o no). Quizá variemos un poquito el formato pero está aquello de "equipo que se gana no se toca": jugá seguro, no te pongas a hacer firuletes raros que capaz que no te sale.

No es la vencida

Locos por el fútbol estrena su tercera temporada en televisión. En 2016 y 2017 salieron por la pantalla de Pop TV: "Pablo Arriola y Soledad García nos dieron libertad absoluta para hacer casi cualquier cosa", dice Daniel Richard. Este año se los podrá ver en vivo por el canal digital tiempotv.uy los jueves a las 20:30, y los viernes el programa se repetirá por la señal Asuntos Públicos de TCC, y RTV de Cable Visión.