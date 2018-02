Vuelta de la modelo

Aunque le corre samba por las venas, Thais Pereira prefirió no desfilar este año en alguno de los carnavales de su región fronteriza. “El año que viene voy a salir con todo y más preparada”, asegura. Thais volvió momentáneamente a su tierra donde en compañía de sus padres disfruta mejor del pequeño. “Ser madre significó un cambio total en el mi vida, pero fue lo más lindo que me pasó”, dice.

—A cuatro meses de haber sido madre, ¿estás volviendo con tu carrera como modelo?

—Si, hace un mes comencé a retomar mis actividades en el rubro publicidad, realizando algunas campañas para diferentes marcas, Al momento no he podido retomar a un 100% ya que ahora tenemos a mi príncipe, de igual manera amo lo que hago y todo lo que uno hace con amor siempre saldrá mejor, más aun que al día de hoy me siento más segura de mí misma.

—¿Cuál es la clave para recuperar la figura?

—Creo que la clave es siempre alimentarnos bien y de forma sana, yo particularmente no estoy haciendo dietas, ni privándome de algunos alimentos ya que al estar dando pecho mi alimentación debe ser muy rica en vitaminas y proteínas, obviamente siempre evitando los excesos. También lo vengo acompañando de unos tratamientos corporales como los electrodos. Y hasta el día de hoy estoy súper conforme ya que vengo recuperando mi figura bastante bien.

—¿Que proyectos tenés en lo inmediato?

—Tengo muchos, ya que soy una mujer con muchas ideas, además de retomar mi carrera de la mejor manera, también quiero desenvolverme en el área estética. En este momento me encuentro en Brasil por temas laborales pero también para poder disfrutar mejor de mi pequeño ya que acá tengo a mis padres que me están ayudando bastante en esta nueva fase, de a poco estoy yendo a Montevideo por trabajos puntuales y también para quedarme con mi esposo que se encuentra allí por su trabajo.

—¿Cómo evalúas tu experiencia como modelo extranjera en Montevideo? ¿Fue fácil o difícil?

—Los primeros meses resultaron algo difíciles, principalmente por la comunicación. Al no hablar tan bien español, perdí algunos trabajos. Pero después fue mejorando mucho y yo me adapté bastante. Sé que todavía soy la "extranjera" pero ahora no es algo que me perjudica entonces me siento muy cómoda.

—¿En estos días de carnaval tenés prevista alguna actividad de desfile?

—Tengo muchas ganas de desfilar este año, pero por ahora la prioridad es disfrutar de mi príncipe que todavía es muy chiquito, así que dejé para el año que viene para salir con todo y más preparada.

—¿Qué te dejo la experiencia de maybelline model?

—Una bella experiencia y me gustó participar, pero también siento que podría haber sido mejor ya que no tuve tiempo de mostrar todo mi potencial de igual manera se que me sumo como profesional.

—¿Qué significó la maternidad para ti?

—Para mí fue algo fortalecedor, es como conocerme por completo y probar cuánto puedo ser fuerte y entregarme por otra persona. Ser madre significó un cambio total de vida pero fue lo más lindo que me pasó por eso estoy amando y disfrutando a cada momento.