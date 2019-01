Lo que se viene

La octava temporada de Game of Thrones tendrá solo seis capítulos, que durarán más de una hora, según anunció uno de sus directores, David Nutter, el pasado noviembre.



Por lo pronto, se sabe que estarán estrenándose en abril, sin más detalle de fechas.



Basada en los exitosos libros de fantasía de George R.R. Martin, Game of Thrones se transformó en una de las series más exitosas de HBO, rompiendo varios récords de audiencia -y de piratería también- y convirtiéndose en la serie con mayor número de premios Emmy. Por eso es que, además del sabor amargo y la tristeza que dejará su despedida, preocupa a los responsables de la señal saber con qué lograrán tapar semejante vacío.



Otra despedida importante será la de Selina Meyer, la Vicepresidenta/Presidenta ninguneada de los Estados Unidos que tan bien interpreta en Veep, Julia Louis-Dreyfus, seis veces ganadora del Emmy a Actriz de Comedia por esta comedia y nominada al Globo de Oro en cinco oportunidades.



En la séptima y última temporada, Selina volverá a intentar ser electa Presidenta de su país. Serán diez capítulos de media hora para ver si finalmente lo logra.



El tercer gran final de serie de 2019 será el de The Deuce, la ficción creada por David Simon y George Pelecanos que concluirá tras tres temporadas.

Protagonizada por James Franco y Maggie Gyllenhaal, la serie cuenta la historia de la legalización y el auge de la industria de la pornografía entre los años 70 y 80 en la ciudad de Nueva York.

Lo nuevo.

Varias son las series que se darán a conocer en 2019 en la pantalla de HBO y que les describimos a continuación:



* Watchmen: Creada por Damon Lindelof (Lost, The Leftovers), está basada en la novela gráfica del mismo nombre creada para DC por Alan Moore, el artista Dave Gibbons y el colorista John Higgins. Ambientada en un mundo alternativo, donde los “superhéroes” son tratados como criminales, la serie cuenta con las actuaciones de Regina King, Jeremy Irons, Don Johnson, Tim Blake Nelson, Louis Gossett Jr., y Yahya Abdul-Mateen II, entre otros.



* Euphoria: Serie dramática que sigue a un grupo de estudiantes de secundaria mientras transitan por un mundo de drogas, sexo, problemas de identidad, traumas, redes sociales, amor y amistad. Todos los episodios han sido escritos por Sam Levinson, también productor ejecutivo de la serie. Está basada en la serie israelí del mismo nombre. Entre sus protagonistas están Zendaya, Maude Apatow, Brian “Astro” Bradley y Angus Cloud.



* Gentleman Jack: Ambientada en 1832 en Halifax, West Yorkshire, se centra en la terrateniente Anne Lister (Gemma Jones) y su determinación por transformar el destino de su desaparecido hogar ancestral, Shibden Hall, al reabrir las minas de carbón y casarse. La historia recorre las relaciones de Anne en su hogar con su familia, sirvientes, inquilinos y rivales industriales y, lo más importante, su futura vida como esposa. Basada en la historia real de Anne Lister, que ella registró en sus diarios y cuyos detalles más íntimos estaban ocultos en un código secreto que se decodificó y revelan para la serie.

* Chernobyl: Miniserie de cinco episodios protagonizada por Jared Harris. La serie se enfoca en el desgarrador alcance del desastre de la planta nuclear, que ocurrió en Ucrania en abril de 1986, revelando cómo y por qué sucedió, y contando las notables historias de los héroes que lucharon y cayeron.

* The Righteous Gemstones: Es la historia de una familia televangelista de fama mundial, con una larga tradición de desviación, avaricia y trabajo caritativo, todo en el nombre del Señor Jesucristo. La protagoniza Danny McBride, quien además es productor, creador, escritor y director. El elenco también cuenta con las actuaciones de John Goodman, Edi Patterson y Adam Devine, entre otros.



* Catherine The Great: Narra la historia de cómo la enérgica monarca y política Catalina la Grande (Helen Mirren) gobernó el imperio ruso y lo transformó durante el siglo XVIII. El drama histórico de cuatro episodios seguirá el final de su reinado y su relación con el líder militar Grigory Potemkin, quien ayudó a dar forma al futuro de la política rusa.



* Mrs. Fletcher: Basada en la novela de Tom Perrotta, cuenta la vida de una mujer divorciada que reinicia su vida amorosa adoptando una nueva personalidad sexy. Así descubre que su mundo está lleno de posibilidades eróticas inesperadas y, a veces, complicadas.



* Pico da neblina: Dirigida por Fernando y Quico Meirelles, se centra en Biriba, un joven narcotraficante de San Pablo que decide dejar su pasado criminal y utilizar sus conocimientos para vender legalmente la marihuana junto a su socio inversor, y de poca experiencia, Vini. Para estar dentro del marco de la ley, deberá lidiar con las presiones de su pasado y con el complejo mundo de los negocios.



* Mil colmillos: Con dirección de Jaime Osorio, se trata de la primera serie de ficción de HBO producida en Colombia. Es la historia de un comando de elite enfrascado en una misión en las profundidades de la jungla, para encontrar y destruir a un poderoso y misterioso líder. Filmada en el corazón del Amazonas



* El huésped americano: Escrita por Matthew Chapman y dirigida por Bruno Barreto, esta miniserie sigue al presidente estadounidense Teddy Roosevelt (Aidan Quinn), junto con el oficial del ejército brasileño Cândido Rondon, en una aventura para explorar regiones desconocidas y verse cara a cara con habitantes indígenas del Amazonas brasileño.



Los retornos.

Muchas series exitosas regresan con nuevas temporadas:



* True Detective: La tercera temporada, de ocho episodios, comenzará el domingo 13 de enero y contará la historia de un crimen macabro cometido en el corazón de Ozark, además de un misterio que se hace más profundo a lo largo de décadas y que se desarrolla en tres épocas distintas. Mahershala Ali (Moonlight, House of Cards) interpreta a Wayne Hays, un detective de la Policía del noroeste de Arkansas. Carmen Ejogo y Stephen Dorff también integran el reparto.



* Barry: En la segunda temporada de la comedia ganadora de varios premios Emmy, Barry (Bill Hader) atravesará una etapa mucho más oscura, en la que buscará cerrar interrogantes sobre las consecuencias de su vida pasada como asesino a sueldo.



* Succession: En la segunda temporada, el patriarca de la familia dueña de un multimedios, Logan Roy (Brian Cox), está de vuelta y con control absoluto. Se verá cómo el poder y el deseo de tenerlo pueden destruir a una familia.



* Crashing: Tercera temporada de la serie creada y protagonizada por Pete Holmes, que se basa en sus experiencias personales como comediante en Nueva York, explorando el mundo impredecible de la comedia stand up.



* Silicon Valley: Inspirada en parte en las experiencias de su co-creador Mike Judge como ingeniero de Silicon Valley en la década del 80, la comedia regresa con sus protagonistas de siempre para una sexta temporada.



* Big little lies: La segunda temporada incorpora nada menos que a Meryl Streep como Mary Louise Wright, la madre de Perry Wright (Alexander Skarsgård), el marido de Celeste (Nicole Kidman). Veremos su llegada en busca de respuestas, luego de la muerte de su hijo. La acompañan Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Laura Dern, Shailene Woodley y Zoë Kravitz.



* Ballers: Quinta temporada para Spencer Strasmore (Dwayne Johnson), una ex súper estrella de fútbol americano que intenta tener el mismo éxito como gerente financiero de deportistas, ahora en Los Ángeles.



* Insecure: La serie protagonizada por Issa Rae sigue la vida de un grupo de amigas de raza negra mientras lidian con sus propios defectos e intentan enfrentar un sinfín de incómodas experiencias cotidianas. Cuarta temporada.



* Curb your enthusiasm: La comedia de Larry David vuelve para su décima temporada. Es una versión exagerada del creador de Seinfeld, con una descripción despiadada pero irónica de su vida.



* High Maintenance: Tercer año para la comedia basada en la serie web de Katja Blichfeld y Ben Sinclair, que relata las aventuras del traficante “The Guy”, mientras conoce los diferentes mundos de sus clientes.



* Psi: Con “la paranoia” como tema central retorna la serie original brasileña encabezada por Emilio de Mello en la piel de un psicoterapeuta. Utilizando el mismo formato de la temporada anterior, presentará una historia nueva cada dos episodios, con un total de cinco narrativas desarrolladas en diez episodios.



*El Jardín de Bronce: Filmada en Argentina con producción de Pol-ka, la nueva entrega de la serie creada por Gustavo Malajovich y Marcos Osorio Vidal trae una nueva historia para su segunda temporada. El arquitecto Fabián Danubio (Joaquín Furriel) deberá resolver un caso que el detective César Doberti (Luis Luque) había dejado inconcluso mientras se dedicaba exclusivamente a la búsqueda de su hija Moira (Maite Lanata).



* La vida secreta de las parejas: Cada vez más involucrada con el universo de un misterioso grupo de hackers, Sofía (Bruna Lombardi, también creadora de la serie con Kim Riccelli) tendrá que esforzarse para conciliar sus consultas en el Instituto Tantra con la presión de las investigaciones sobre la muerte de Daniel.



Las películas.

Taquilleras, reconocidas, premiadas, populares, de calidad, para grandes, para chicos, para pensar, para pasar el rato sin pensar... de todo se podrá encontrar en la cartelera cinematográfica 2019 de HBO.



Comenzando por las nominadas al Globo de Oro, Nace una estrella y Los Increíbles 2, la larga lista incluye a Venom, Halloween, El primer hombre en la Luna, Las estafadoras, Rascacielos, Jurassic Word, Soo: Una historia de Star Wars, Ready Player One, La chica en la telaraña, Alpha, El Justiciero 2, Spider-Man, Christopher Robin, Cómo entrenar a tu dragón 3, 12 horas para sobrevivir: El inicio, Avengers: Infinity War, I, Tonya, Ant Man and The Wasp, Mamma Mia!: Una y otra vez, Adrift, Sicario: Día del Soldado, Escalofríos 2, El alma de la fiesta, Amor a medianoche, Todo el dinero del mundo, Slenderman, Apuesta maestra, Escuela para fracasados, La monja, María, Reina de Escocia, La casa con un reloj en sus paredes, No me las toquen y 15:17 Tren a París.