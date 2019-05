Se viene el final

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cuando al final de la primera temporada, allá por 2011, el gran protagonista de la historia moría ejecutado, empezamos a darnos cuenta de que Game of Thrones no era una serie más.Ya habíamos asistido a diez capítulos en los que no había ningún tipo de pudor al mostrar desnudos o sexo, violencia o mucha sangre. Y, lo más importante, fuimos conociendo una serie de personajes perfectamente delineados en sus personalidades, nada de bosquejos o superficialidades.



Por eso quizás todos nos sorprendimos mucho al ver cómo moría Ned Stark (Sean Bean), uno de los pocos personajes que mostraba algo de nobleza y “bondad”, uno con el que el espectador podía identificarse y acompañar en sus aventuras durante todas las temporadas.



Pero no, apenas fue la primera víctima de la seguidilla de muertes que llevaron adelante David Benioff y D.B. Weiss, basándose en los libros escritos por George R.R.Martin. Desde entonces todo es una incógnita en esa carrera por adueñarse del Trono de Hierro.



¿Quién merece sentarse en él? Como merecer o tener derechos puede haber varios (de los que van quedando con vida), pero ya aprendimos que eso no cuenta en esta serie de HBO a la que solo le resta un capítulo por mostrar. Cuando todo termine, llegarán los debates, las discusiones, los análisis, y empezaremos a ser huérfanos de uno de los mayores fenómenos televisivos de los últimos tiempos.

Encuesta El 37 % de los fanáticos de América Latina hubiera revivido a Ned Stark (primera muerte).