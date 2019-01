La vida de una de las mejores tenistas de todos los tiempos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Serena Williams (37 años) es dueña de 39 títulos de Grand Slam: 23 individuales (récord en la era abierta, tanto femenina como masculina), 14 en dobles femeninos (todos junto a su hermana mayor, Venus) y dos en dobles mixtos (ambos con Max Mirnyi). Además, es dueña de cuatro Medallas de Oro olímpicas, 23 títulos WTA Tier 1 y cinco WTA Finals.

Sin dudas se trata de una de las mejores tenistas de la historia, por lo que exista un documental dedicado a ella es algo más que merecido y justificado.



Todo sobre Serena (Being Serena) es ese documental, repartido en cinco partes y por el momento solo disponible en la plataforma HBO GO.

La serie sigue a la atleta estrella en un momento crucial en su vida personal y profesional. Eso incluye acceso sin precedentes al embarazo de Serena, su maternidad y su casamiento, al mismo tiempo que sigue paso a paso su viaje de regreso a la supremacía en las canchas.



Todo sobre Serena está narrado en primera persona por su protagonista, quien profundiza en su histórica carrera, su vida familiar, y su creciente rol como empresaria e inversionista en el mundo de la tecnología, la moda, el fitness y la filantropía.



Algunos datos. A los 37 años, Serena Williams es una atleta ampliamente destacada. Obtuvo el reconocimiento como Deportista del Año de Sports Illustrated en 2015, y recientemente fue nombrada por quinta vez la Atleta Femenina del Año de Associated Press (AP), la primera en 2002 y la más reciente en 2018.



En enero de 2017, superó a su hermana Venus (38) en el último partido del Abierto de Australia, marcando su séptima vez en ganar ese evento de individuales. Cuatro meses después de su histórica victoria, reveló que ella y su prometido, Alexis Ohanian, estaban esperando a su primer hijo, confirmando que tenía ocho semanas de embarazo cuando ganó su título número 23 de Grand Slam.



El 1° de setiembre de 2017, dio a luz a su hija, Alexis Olympia Ohanian Jr., y contrajo matrimonio con Ohanian poco después, en una impresionante ceremonia ante familiares y amigos en Nueva Orleans, el 16 de noviembre de ese año.



Producida por HBO Sports y el grupo de contenido original de IMG, Todo sobre Serena es una producción ejecutiva de Mark Shapiro, Michael Antinoro y Will Staeger; y Peter Nelson y Rick Bernstein en nombre de HBO. La serie ha sido nominada a tres premios: Programa Deportivo en los PGA Awards (premios del sindicato de Productores), Mejor Documental en los Critics’ Choice Documentary Awards y Documental o Especial en los Black Reel Awards for Television.



Al hablar de Todo sobre Serena se hace referencia siempre a su primera temporada, por lo que cabría esperar que vinieran más.