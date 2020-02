Victoria Saravia confirma su separación y habla del triunfo del Partido Nacional: "Me genera controversias"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

—Desde fines de diciembre estás en Punta del Este, ¿cómo te gusta disfrutar de los veranos en Uruguay?



—Como todos años vengo a descansar y pasar las fiestas con mi familia. Disfruto de los momentos con ellos, comidas, charlas y salidas con amigos. Ir a la playa por las mañanas y una clase de yoga al atardecer mientras baja el sol son de mis actividades favoritas.

—¿Cuáles son tus playas preferidas?



—Con familia nos gusta mucho Manantiales y sus rocas o Punta Piedra si queremos estar más tranquilos. A la hora de ir con amigos, por lo general vamos a José Ignacio, a la playa mansa. Es una de mis favoritas porque la puesta de sol se transforma en una obra de arte cada atardecer.

—¿Qué es lo mejor y lo peor de la temporada?



—No sé. No lo había pensado así nunca. Siempre paso buenos momentos aquí. Lo mejor todo lo que mencione antes. Y lo peor, que se termina, por lo general antes de lo que me gustaría.

—Para ti fue otro año entre Nueva York y Europa, ¿qué balance hacés de 2019?



—Fue un año muy movido, laboral y personalmente, de muchos cambios. Fue un año duro para mí, de esos que te dan una cachetada pero que a la misma vez te hacen madurar. Ya finalizó entonces hoy puedo hacer un balance parada de otro lado ya palpitando este 2020 y creo que fue fundamental para avanzar en este nuevo año con fuerza, dejando atrás cosas que ya no van conmigo.

Victoria Saravia

—No ha venido a Punta del Este tu novio, el DJ, Manu Desrets, ¿todo bien o hubo algún tipo de impasse?



—Esta todo bien, pero ya no estamos juntos. Hace unos meses decidimos ponerle fin a nuestra relación ya que nuestros caminos no estaban encontrándose.

Manu Desrets, Vitto Saravia.

—Decías que 2019 había sido un año “duro”, ¿por qué?



—Fueron muchos cambios. Me fui a vivir a un continente donde nunca había vivido como Europa. Además cumplí 33 años; la edad que tenía mi papá cuando lo mataron. Además, finalizando el año, me separé. Todas esas cosas me hicieron madurar aún más, lo cual siento que fue bueno ya que de la única forma en la que uno madura y presta cierta atención a lo que pasa en su vida es cuando existen golpes. Si siempre fuera todo fantástico creo que no aprenderíamos nada. De todos modos, han sido suficientes lecciones por el momento. Tenía muchas ganas de que termine 2019, le dije “gracias por el aprendizaje”. Ahora digo “bienvenido 2020”.

—¿Cómo sigue tu año 2020? ¿Qué planes tenés?



—Por el momento pienso instalarme en Buenos Aires, reconectar con mi hogar por así decirlo, aportar un poco de todo lo que me ha dado vivir en el exterior. Sumar experiencias. Argentina es como mi casa, siempre me siento bienvenida y me reciben muy bien. Tengo trabajo, algunos proyectos en camino y a mí me hace feliz sentirme activa, trabajar y sumar. Estoy trabajando en un proyecto que tiene que ver con la moda sustentable. Es un proyecto personal textil. Y por otro lado vuelvo a la televisión. Se trata de algo muy concreto, corto, pero con un impacto social fuerte, que relaciona nuestro medio ambiente y la conciencia de la sustentabilidad.

—¿Desde tus redes compartís con frecuencia mensajes en favor de la sustentabilidad y la conciencia ambiental. Desde cuando y a raíz de que se desarrolló en ti esa sensibilidad?



—El mundo está cambiando. Creo que hay una conciencia colectiva más grande en este momento. Yo siempre fui curiosa y a la misma vez innovadora. Tuve una marca de ropa sustentable hace un par de años atrás que se llamaba Vintage reformation y reciclaba ropa. Esto me llevó a interesarme aún más e involucrarme. A lo largo de este tiempo entendí que como seres humanos somos parte de un todo y teniendo la herramienta de la comunicación que mejor que aportar, comunicar y contagiar para que otros lo hagan. Me hace bien, me hace feliz ayudar y eso es lo que más destaco para seguir haciéndolo.

—¿En qué actividades has participado en favor de la sustentabilidad? ¿Tenés un proyecto en ese sentido?



-En mi día a día trato de participar y ser parte. Con mis sobrinos por ejemplo implementé una activación que hice con una marca de cerveza y que implicaba la limpieza de plástico en las playas. Todos los días jugábamos a ver quién recolectaba más plástico. He trabajado con Friday’s for future desde mis redes sociales. Tengo un destacado que se llama “Ser el cambio” , desde allí proponemos junto a mi amiga y maestra Loa Fernández no sólo concientizar sobre el medio ambiente sino también espiritualmente, cuidados personales, cambios de hábitos. Es un camino muy lindo el que encontré y pienso seguir, así que invito a todos a seguirme en mis redes y ser parte del cambio juntos. Yo solo soy una vía de información pero el cambio lo logramos juntos.

—¿Sos vegetariana?



—No aún, pero si consumo con conciencia. He cambiado mucho desde que me puse a buscar información, yo soy de las que pienso que las cosas no se hacen de un día para otro, todo lleva su tiempo y todos tenemos tiempos diferentes. Lo importante es estar presentes y querer hacer los cambios; por más mínimos que sean ayudan.

—Hubo elecciones en Uruguay y ganó el Partido Nacional, ¿qué te genera eso en virtud de tu historia familiar?



—Bastantes controversias me genera. Pero no quiero hablar de mí. Yo no tengo nada que ver con política, quiero hablar de lo que anhelo y deseo y deseo que nuestra país pueda superarse sea quien sea que esté al frente.

—¿Votaste en las elecciones?



—No, hace mucho tiempo que decidí no votar en Uruguay.



—Ha tenido relaciones largas, como por ejemplo con Carlos Bueno muchos años ¿eres de esas personas que puede mantener un buen vínculo con un ex o termina la relación, se cierra todo vínculo?



—Depende. Todas las relaciones son diferentes. Generalmente mantengo un buen vínculo, cariño o aprecio.