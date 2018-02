Vico D'Alessandro: El galán de Punta

—Llegaste a Punta del Este hace unos días, ¿conocías el balneario?

—Vine mucho con mi familia en la adolescencia. Alquilábamos casa y nos quedábamos 15 o 20 días. Eran unos veranos memorables. Hace unos años estoy volviendo porque Punta del Este me parece uno de los lugares de playa más increíbles.

—¿Cómo ha sido la estadía hasta el momento?

—Descansé y comí mucho. Estuve leyendo, meto mucha pileta y playa. Estoy disfrutando de los amigos y de los asados. Poca noche, porque nos levantamos temprano para disfrutar del día.

—El año 2017 ha sido año intenso para vos en materia de trabajo, ¿cómo lo evalúas?

—Feliz. Fue un año donde pude combinar cine, teatro y TV. Estoy feliz de haber podido hacer todo eso en un año no fue fácil, más teniendo en cuenta el subibaja de nuestro trabajo. Estoy muy contento con Golpe al corazón, que comenzó a darse en Uruguay. Terminé una obra de teatro con Juan Darthés que se llama Lo prohibido. Ahora estoy con los ensayos de otra obra que se estrena en los próximos días. Y al terminar la serie, tengo previsto un rodaje. Así que estoy disfrutando mucho del año que se fue y de este que comienza con mucho trabajo y proyectos.

—¿Cuál es el balance del éxito de Golpe al corazón en particular?

—Muy bueno por volver a Telefé, que es una casa que conocí mucho por haber hecho tiras juveniles como Casi ángeles. Después de eso, estuve mucho tiempo en El Trece, por lo que fue como volver a casa. El canal y Quique Estevanéz me abrieron las puertas y me dieron la posibilidad de trabajar con mucha libertad mi personaje.

—¿Cómo estás viendo este momento que atraviesa la ficción televisiva, en el que se produce menos que antes?

—Es un momento complicado. Hay poca ficción en la televisión de aire. Estaría bueno que se empezara a producir más para las otras plataformas. Es lo que hoy domina el mercado de visualización de la gente, porque el público elige cómo verlo. La TV no puede competir porque son formatos diferentes.

—Estuviste en el Bailando como invitado en una salsa de 3 con Ángela de Torres. ¿Te gustaría entrar a esa reality como participante?

—No está en mis planes pero nunca se sabe. Tengo la mejor con los productores y una gran admiración por Marcelo (Tinelli), que maneja el show como nadie. La experiencia fue muy linda, se siente una gran energía en ese programa. Y la llegada es exponencial: estás dos minutos en el Bailando y es muy fuerte la repercusión. La pantalla de Marcelo tiene mucha llegada a lo popular.

—¿Cómo sos como consumidor de televisión?

—Miro mucho Netflix, series y películas. Me dedico más a ese tipo de contenido. En la televisión abierta estamos invadidos por latas que le quitan trabajo al actor argentino. Sale más barato y es un círculo perfecto para los canales. Es algo con lo que tenemos que convivir.

—¿Cuánto tiempo le dedicás a la imagen?

—Nada. Al hacer deporte, la imagen viene sola. El mote de "galán" es algo que viene desde afuera, pero yo trato de armarme desde otro lugar. Agradezco mucho a mis padres por la genética pero no hago mucho más por eso.

—¿Saliste con muchas chicas del medio?

—Con una sola y fue público. Pero después no. Mi vida privada es para mí. No me gusta exponer las relaciones personales. Si te sacan la foto, lo hacen o si se comenta, se comenta. Prefiero ser noticia por mi trabajo.

—¿Ahora estás en pareja?

—Estoy conociendo a alguien.

—¿Cómo te impactó la muerte de Belén Persello, compañera tuya de Casi ángeles?

—Fue una tragedia. Nos dejó a todos consternados. Jamás nadie esperaba eso. Conociéndola y queriéndola como la queríamos, fue muy fuerte. Hay que valorar la vida cada segundo.