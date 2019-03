Viaje en el tiempo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El día de su estreno en Gran Bretaña, Poldark convocó a más de 9,5 millones de espectadores. Y el éxito se mantuvo intacto porque este drama de época ya lleva emitidas cuatro temporadas y espera el estreno de la quinta.



Basada en las novelas de Winston Graham, la serie arranca con el regreso, a finales del siglo XVIII, de Ross Poldark (Aidan Turner) a su Cornualles natal tras ser dado por muerto en la Guerra de Independencia americana. Muchas cosas han cambiado durante su ausencia y ninguna buena para este carismático antihéroe de época: su padre ha muerto en bancarrota dejándole solo deudas y una mina en ruinas, y Elizabeth (Heida Reed), su gran amor, se ha comprometido con su adinerado primo.



Por si todo esto no bastara, hay unas minas de cobre que forman parte de la herencia de su padre y que ambiciona George Warleggan (Jack Farthing), por lo que el protagonista tendrá que evitar perderlas aunque se vea acosado por las deudas.



“Ross Poldark es uno de los grandes héroes de la literatura: un caballero que también es un rebelde, que tiene un agudo sentido de la moral y la justicia social, pero sin astucia ni moralización. También es una gran figura romántica, atrapada entre dos mujeres de dos orígenes completamente diferentes. Un caballero que se casa con su sirvienta de cocina. Un hombre que no asiste a la ceremonia, que no cumple con las reglas y que a menudo no tiene autoridad. Tiene elementos de Darcy, Heathcliffe, Rochester, Rhett Butler y Robin Hood, ¡una gran combinación!”, explica Debbie Horsfield, guionista encargada de la adaptación.



La serie se estrena en Film&Arts el próximo miércoles, a las 23 horas, y repite los domingos, a las 21 horas.



Nueva temporada.

The Durrells es una simpática serie inglesa que sigue las aventuras de la excéntrica familia Durrell en la paradisíaca isla griega de Corfú. Basada en la trilogía de novelas de Gerard Durrell, en esta nueva temporada de seis episodios (Film&Arts, miércoles, 22 horas) se verá a la enérgica viuda inglesa Louisa (Keely Hawes) y sus hijos continuar echando raíces en su deteriorada casa alquilada, junto a una cada vez mayor colección de animales que son adoptados por su hijo más joven, Gerry (Milo Parker). Larry (Josh O’Connor), el mayor, es un joven que sueña con ser escritor; mientras Leslie (Callum Woodhouse) y Margo (Daisy Waterstone) crecen rápidamente y sin grandes perspectivas.



En esta tercera temporada que comienza el miércoles próximo, Leslie está disfrutando de una vida amorosa muy prolífica ya que tiene bajo la mira a tres chicas muy diferentes entre sí. Pero no se puede asegurar que esos sean los números cuando su madre y sus hermanos decidan interferir.

Por el contrario, Margo ha resuelto renunciar -temporalmente- al amor y ha encontrado una nueva vocación, mientras la obsesión de Gerry por los animales sigue en aumento.



En lo que respecta a Louisa, un viaje al Reino Unido con Larry para resolver asuntos familiares le recuerda las restricciones de su antigua vida. Después de un roce con los artistas bohemios de Londres, se da cuenta de que su corazón está en su isla paradisíaca.



Cada episodio se reitera el domingo inmediato, a las 19:30.



Arte.

Cada uno de los nueve episodios de Civilizations (Film&Arts, jueves, 21 horas) examina un tema central tratando de mostrar cómo el arte define la experiencia humana. Del primer ejército de terracota del emperador chino, hasta los resplandecientes mosaicos bizantinos en Ravenna, esta serie busca descubrir cómo diferentes culturas se han expresado a través de las edades.



Grabada en seis continentes y en 31 países, tres historiadores analizan más de 500 obras de arte para darnos las claves de la evolución de las civilizaciones. Mary Beard, experta clasicista de Cambridge; Simon Schama, profesor de Historia del Arte e Historia en la Universidad de Columbia, y David Olusoga, historiador y divulgador británico-nigeriano, se remontarán a la era prehistórica y llegarán hasta nuestra época.