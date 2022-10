El viaje relámpago de Pampita a Montevideo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Carolina “Pampita” Ardohain realizó un viaje relámpago a Montevideo para ser la anfitriona de un exclusivo evento de la marca de electrodomésticos Midea.



La modelo llegó al aeropuerto de Montevideo junto a su hija Ana en la mañana del miércoles 19 de octubre y tuvo que regresar en la madrugada siguiente ya que al otro día tenía previsto participar de la gala de los Premios Martín Fierro a la televisión por cable en Buenos Aires.



Durante su breve estadía en la capital uruguaya, la conductora almorzó en un reconocido restaurante de Carrasco junto a personas de la producción de la fiesta y más tarde recorrió el shopping ubicado en Punta Carretas.



En el centro comercial, la famosa modelo hizo compras en dos locales que llamaron su atención: uno de indumentaria y otro de variados artículos para el hogar.

Pampita en la conducción de un evento en la rambla de Punta Gorda.

El after de la marca que convocó a Pampita comenzó sobre las 19 horas y tuvo lugar en la terraza del restaurante Almar, ubicado en Plaza Virgilio y con una privilegiada vista a la rambla. La conductora asistió sola al local, mientras su hija quedó durmiendo en la habitación del hotel.



Pampita tomó el rol de anfitriona del evento y presentó los nuevos productos de la marca. De negro y con la sonrisa que la caracteriza, no dejó de tomarse selfies con todos los invitados.



“Me encanta poder estar cerca y mirarnos a los ojos. Antes lo dábamos por sentado, pero después de la pandemia valoramos más cada vez que nos podemos reunir y sentir calor humano”, reflexionó la conductora desde el escenario.



En declaraciones a la prensa, Pampita lanzó una mala noticia para el periodismo de farándula local: anticipó que en la próxima temporada no viajará a Uruguay como hace habitualmente ya que deberá permanecer en Argentina grabando la segunda temporada del programa El Hotel de los Famosos.