Vero Piñeyrúa vuelve al dial

-Volviste a la radio con un cambio de nombre, ¿por qué?



-Sí, ahora se llama “Mentaleros” porque no querían que se haga referencia solo a la radio. La idea del programa es difundir mucho contenido por redes sociales y se buscó un nombre más acorde a eso. Por fuera de eso, es la octava temporada del programa. Estamos con Diego Waisrub y con Leo Pachela. Daniela Corleto es la productora y Camilo Nuñez es el operador. Además del nombre, estamos implementando algunos otros cambios, secciones nuevas y demás. El programa va de 9:45 a 13:00 en Azul FM. Empezamos con el pase, junto a Miguel Nogueira y Jorge Gatti, que vienen del programa anterior, Poder ciudadano, y después seguimos nosotros. Una vez por semana recibimos invitados para una entrevista. Hacemos móviles en vivo. Tratamos de meterle mucha onda y en lo personal estoy muy contenta con Mentaleros.



-¿Cuál es tu comportamiento con las redes sociales?



-Sin llegar a ser adicta, soy muy activa, sobre todo en Instagram. A Diego (Waisrub) le cuesta un poco más pero lo vamos llevando. Yo me paso compartiendo fotos y videos; me encanta el vínculo con la gente y me parece que nos ayuda mucho en nuestro laburo.



-¿Qué tan pendiente estás de las devoluciones?



-Respondo los comentarios, los saludos. Yo no tengo poses. No me produzco para la foto. Si tengo que hacer un video lo hago natural, como soy yo. Eso lo valora la gente.



-¿Y los mensajes mala onda los respondés?



-Por suerte son pocos. Tengo un par ahí... a una la bloquee y la otra le respondí que no entendía por qué me escribía. Pero la mala onda se da sobre todo en Twitter, donde se escudan en el anonimato.



-En las redes compartís también fotos entrenando...



-Sí, Soy profesora de educación física y de hecho, en unos días ya empiezo con el año lectivo en el Colegio Alemán. Estoy yendo a Perfil, pero todavía no empecé. Nos movimos mucho en el verano por lo laboral pero en cuanto al entrenamiento, poco y nada.



-El verano estuvo cargado también por el programa Por la carretera (Canal 10)...



-Sí, trabajamo mucho con Por la carretera. El programa sigue hasta mediados de marzo y estuvimos por todos los balnearios: Punta del Diablo, La Paloma, Punta del Este, Atlántida...



-¿Te dio para tomar algunos días de vacaciones?



-Sí, estuve una semana en Punta del Diablo. Fui con una amiga. Pasamos muy bien.



-¿Algún amor de verano?



-Nooo. Eso no se cuenta.