Vero Piñeyrúa y Leo Pacella buscan sacar sonrisas durante la cuarentena

La comunicadora y el humorista Leonardo Pachela están al frente de @Amiguesycuarentena, una plataforma de videos de humor por Instagram que actualizan cada semana. “En estos momentos la gente necesita reírse”, asegura Piñeyrúa. También habla de su rutina como docente y como madre de dos adolescentes en los tiempos de confinamiento. Revela, además, los motivos de haber bajado una foto suya que la mostraba posando desnuda de espaldas. “Soy muy impulsiva pero luego me doy cuenta de que soy docente también y puedo herir sensibilidades”, asegura.

—Amigues y cuarentena, ¿qué es eso?



—Es una idea que se le ocurrió a Daniela Corleto, que es nuestra productora de Mentaleros y de Por la carretera. El año pasado había tenido la iniciativa de que hiciéramos algo con Leo (Pacella), pero no salió por temas de tiempo. Ahora lo adoptamos al formato cuarentena: hicimos un Instagram de los dos, haciendo videos de humor y actualidad cada uno desde nuestras casas. La idea es publicar por lo menos una vez por semana y también queremos que siga esto después de la cuarentena.

—¿Cómo es la producción?



-Está todo guionado, en especial por parte de Leo, que es el que sabe. El otro día hicimos un video con una “carta” al presidente, que estuvo muy buena. Ahora es muy importante el tema de las redes y nos pareció que estaba bueno tener más presencia allí y mover en ese ámbito ese laburo.

—¿El nombre cómo surgió? Usás lenguaje inclusivo?



—No. Se le ocurrió a Daniela y es como una expresión graciosa también.



—¿Es un desafío hacer humor en estos tiempos?



—Sí, lo es, pero es necesario también. La gente quiere estas cosas y necesita reírse. Yo soy yo, pero Leo es un fenómeno. Estar acompañada por él es lo más grande que hay. Yo acompaño. Él siempre me dice que no diga eso, pero para mí el uno es él. Más allá de que somos amigos, estar con él es una garantía y de la mano de Daniela, que siempre nos está motivando.

—¿Cómo estás sobrellevando la cuarentena?



—Bien en líneas generales. Por el momento, no he perdido ningún trabajo, lo que da una buena tranquilidad. La radio sigue y en el colegio estamos dando clases (de educación física) por Zoom. Paso ciertas rutinas y los veo y corrijo. Claro que no es lo mismo que el contacto con los niños, pero hay que adaptarse. No es fácil para los niños y para los padres tampoco, pero creo que el colegio está haciendo todo lo posible para mantener el vínculo. La radio, por otro lado, es lo que me saca de la rutina.



—Sos o eras de salir con amigos...



—Sí, eso se extraña mucho, las salidas a comer o tomar algo con amigos. Es cierto que en esta “nueva normalidad” hay que hacerse de una nueva rutina en casa, pero es complicado. Muchas veces una se levanta más malhumorada y te quedás en la cama todo el día. Otras veces sí, tenés más pilas como para hacer algo de gimnasia y moverse, aunque sea en casa.

—¿Podés hacer rutinas?



—Sí, aunque hay días que me levanto sin ganas. Tengo hijos adolescentes, algo que por un lado está bien, porque tienen su independencia. Pero también están exigidos, porque les mandan cosas para hacer del liceo y no las entienden, se ponen de malhumor... En fin, no es fácil. Hay que cultivar la paciencia.

—¿En qué años están tus hijos?



—Juli está en cuarto de liceo y se maneja bastante sola. Mi hijo entró al ISEF para seguir la carrera de educación física y fue todo un cambio para él. Es toda una experiencia nueva y está como perdido. Ves que el chiquilín se angustia, porque hay consignas que no entiende. Yo comprendo también a los profesiones que están manejando una tecnología nueva y no pueden comunicarse como quisieran con los jóvenes. Trato de ayudarlo y de transmitirle tranquilidad, porque tampoco la idea es que los chiquilines se estresen.

—¿Qué pasó que hace unos días subiste a Instagram una foto de un desnudo de espaldas y luego decidiste bajarla?



—La bajé porque soy muy impulsiva y trato de ser lo más libre posible y sin prejuicios. Pero después me doy cuenta de que trabajo en un colegio. Nadie me dijo nada, pero en realidad fue por respeto a eso, porque hay chiquilines y padres que me siguen. Porque la libertad va, lamentablemente, hasta dónde podés. No es real la libertad absoluta. En este caso, me había copado con la foto, pero después me puse a pensar: “pero yo soy docente”. Es cierto que no estoy haciendo ni mostrando nada malo, pero quizás alguien se puede sentir violentado. Por eso la bajé.

—O sea que no fue por los comentarios...



—No, al contrario. Los comentarios fueron todos positivos. A mucha gente le gusta mi manera de ser que subo cualquier cosa y no me importa. Pero hay parámetros donde moverse. Si bien hasta hubo padres y madres de alumnos míos que me pusieron “me gusta”, sentí que no daba.



—Imagino que muchos se tiraron de palo a palo...



—Sí, eso siempre pasa. Más cuando subís ese tipo de fotos. Eso lo tengo claro.

—¿La cuarentena te cortó alguna historia de amor?



—No, de amor no. Sí estaba con un proyecto de trabajo en el canal muy bueno que quedó en suspenso. La verdad que esto cortó muchas cosas.



—¿Pero de amor no?



—No, eso no. De amor estamos bien. Esta vez no lo conoce nadie y es de fuera del ambiente.



—Está bueno que la pandemia te haya agarrado acompañada, porque a los solteros se les está complicado. Es difícil conocer y salir con alguien en este momento.



—Sí. Fue justito. Por suerte conocí a alguien en verano y estamos muy bien.