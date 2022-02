Vero Piñeyrúa: "No se puede decir que estoy acomodada"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

-¿Cómo se viene tu año a nivel laboral?



-Yo ejerzo la docencia de educación física hace muchos años en un colegio y en cuanto a los medios, me sumo al programa Pueblo fantasma, que va los lunes y viernes de 21:00 a 23:00 por Del Sol FM. En el equipo están Martín Mazzella, Gastón Carbajal, Fernanda Kosak... Son todos unos crácks e implica un desafío para mí incorporarme. Yo vengo de seis años de Mentaleros y estoy muy contenta con volver. Surgió todo muy de golpe y me sumo encantada. Es un programa de entretenimientos, juegos e interés general.



-¿Cómo viviste el final de Mentaleros con el cierre de programación de Urbana FM?



-El programa estuvo al aire por 10 años y yo me sumé en los últimos seis. Fue una tristeza el final porque habíamos formado un grupo de amistad más allá de lo laboral. A mí me encanta hacer radio y si lo hacés con gente que querés y sale bien, es perfecto. Yo miraba a Diego (Waisrub) y por los gestos sabía con qué iba a salir. Nos conocíamos de memoria. El cierre fue muy triste. En mi caso luego vino la incertidumbre de si iba a seguir o no en los medios. Es un ambiente un poco difícil y nunca se sabe si va a aparecer una oportunidad.



-¿Desde la producción no hicieron el intento de llevarlo a otra emisora?



-En un momento lo hablamos pero lo vimos como algo difícil. No sabíamos por dónde empezar, por cuál radio, qué pasos dar… Así que decimos llegar a final del ciclo en Urbana y ver luego qué pasaba con nosotros. De a poco cada uno fue encontrando su lugar: Yuri (Jakimczuk) está en Locos por el fútbol, Leo (Pacella) está con mucho trabajo, Camilo sigue en Azul… Diego se abocó al Carnaval y a mí me surgió esta posibilidad. No descartamos para nada volver a trabajar juntos si surge la posibilidad en el futuro.

Vero Piñeyrúa.

-¿En TV has tenido alguna posibilidad?



-No por el momento. Lo último fue Por la carretera en Canal 10. Hicimos tres temporadas pero se cortó con la pandemia. Me encanta la TV pero lo que más me gusta es la radio. Es el medio donde más podés ser vos. Aunque depende del programa, se permite más la naturalidad.



-Frente a la suspicacia de “acomodo” que puede haber por tu hermano, Jorge Piñeyrúa, que es uno de los gerentes del Grupo Magnolio, ¿qué respondés?



-Que estuve un mes y medio afuera de la radio. La gente lo va a decir igual pero él no tuvo nada que ver con esta convocatoria al programa Pueblo fantasma. En el tiempo en que estuve afuera no me dijo nada porque es muy respetuoso de todos los que trabajan en el grupo.



-Cuando se decidió el final de Urbana, ¿lo hablaron?



-Sí, cuando terminó Mentaleros le pregunté si había posibilidad de hacer algo. Me dijo que lo iban a evaluar y nunca me respondió. No depende de él exclusivamente: tiene su responsabilidades pero no decide todo. Además, no te olvides que quedaron afuera muchos otros y no está bueno, desde su lugar, dar preferencias.



-¿Cómo has pasado el verano? Se te notó en redes sociales muy contenta.



-Divino. Me instalé en San Francisco, donde mis padres tienen casa, el 28 de diciembre y volví a comienzos de febrero. Descansé, leí, miré series y películas, hice mucha playa, con mis hijos, con mis padres… fue un desenchufe total.



-¿En redes qué tipo de contenido te gusta compartir?



-Ahora miro películas y las recomiendo. Trato de darle algo a la gente, no solo fotos mías. También comparto cosas de mi vida.



-¿El carnaval te gusta?



-Sí. No soy fanática pero me gusta. Claro que sigo a mis amigos: a Queso magro por Diego o “Los Chobys” donde está Pacella. Fui presentadora en un tablado y la pasé bien.



-¿Estás soltera?



-Sí. Estoy sola. ¿Qué pasa con los hombres? No sé si estoy exigente. Yo tengo una teoría: quizás mucha gente no se me acerca porque al salir en la radio y la TV, piensan que no les voy a dar bola. Y la verdad es que soy una persona renormal. A mí me hablan y yo contesto. Pero a lo mejor me he puesto exigente con los años, reconozco.



- Y en este verano tan largo, ¿no hubo posibilidades de conocer a alguien?



-Nada. Me dediqué a mis hijos y a los perros.



-¿No salías de boliche?



-No, en verano, no. Pero ahora en Montevideo voy a arrancar. Me encanta salir bailar pero no hay muchos lugares para gente de mi edad.