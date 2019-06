El verano de 1985 será propicio para muchas historias juveniles

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“Ya no somos niños”, dice uno de los protagonistas en el primer tráiler dado a conocer de la tercera temporada de Stranger Things, la serie de Netflix que se convirtió en fenómeno y que ha hecho que cada nuevo año o dato sobre ella sea consumido con avidez.



Con la niñez atrás y muchas imágenes de un verano juvenil no excento de aventuras con criaturas extrañas por enfrentar, llegan el viernes los ocho nuevos episodios de la serie creada por Matt Duffer y Ross Duffer.

Como ya es habitual, son pocos los detalles dados a conocer sobre este tercer año, pero algo se sabe y se lo contamos a continuación:



* “La tercera temporada será más íntima en un sentido extraño" y vendrá cargada de "mucha diversión", es lo poco que han adelantado los hermanos Duffer sobre el guión. Se apunta más a una entrega muy centrada en los personajes, y no tanto de mayor escala a nivel de ciencia ficción y efectos especiales.



* Shawn Levy, productor ejecutivo de la serie, confirmó que la historia transcurrirá en el verano de 1985, justo un año después del final de la segunda temporada. Según declaró a The Hollywood Reporter, se abordará el florecer de las relaciones surgidas en el último año. “Lo de Mike y Eleven va a hacerse más fuerte, así que esa relación continúa, como también la de Mad Max y Lucas”, anunció.



* "Estamos en esa época del año que no tiene que ver con el colegio, sino con la piscina, los juegos de campamento, los desfiles y fuegos artificiales del 4 de Julio… Así que hay una especie de diversión y relax en el ambiente de la tercera temporada mucho antes de que las cosas, inevitablemente, se vuelvan súper tenebrosas", agregó el productor.



* Entre las cosas tenebrosas a las que hace referencia, está el regreso del Monstruo de Sombras. "Sigue acechando dentro y fuera de Del Revés (Upside Down), y está decidido a alcanzar sus objetivos. Los perros no acabaron con él en la segunda temporada, así que va a utilizar nuevas estrategias", dijo Levy.



* Sabremos más de las criaturas de Del Revés. "Tenemos un documento que describe la mitología y las reglas con bastante detalle… Lo que más nos gusta de esta serie es cómo los personajes, sobre todo los niños, hacen sus cábalas sobre qué es o qué quiere el Mind Flayer, pero sus conclusiones se basan solo en sus juegos de referencia, así que no saben nada a ciencia cierta", señalaron los hermanos Duffer.



* Es muy posible que el personaje de Eleven tenga un pronto final. Esto se infiere de lo publicado por Millie Bobby Brown, la actriz que la interpreta, en sus redes sociales durante el rodaje. La chica aparece llorando y como despidiéndose de algo que fue muy fuerte en su vida.



* Aparecen nuevos personajes: Maya Hawke, la hija de Uma Thurman y Ethan Hawke, interpreta a Robin, quien trabaja junto a Steve (Joe Jerry) en la heladería Scoop Ahoy; Cary Elwes es el alcalde Larry Kline, un político corrupto, embaucador y oportunista; Jake Busey encarna a Bruce, un periodista en busca de la verdad, pero con problemas de ética, sexista y desaliñado.



* La mayoría de la temporada transcurre entre el centro comercial Starcourt, en el que trabaja Steve, y la piscina de verano.



* Así como la segunda temporada se inspiró en la película Los Cazafantasmas, el actor David Harbour (Jim Hooper) ha dicho que la tercera ha hecho lo propio con la película ochentosa Fletch, sobre un periodista (Chavy Chase) que se involucra en la investigación de un asesinato en la alta sociedad. También influirán Volver al futuro (Michale J. Fox), Los Goonies, Pesadilla en Elm Street y El Club de los Cinco.

* La temporada será más corta, ya que se compondrá de ocho capítulos (la anterior tuvo nueve), de los que ya se conocen los títulos: Suzie, do you copy? (Suzie, ¿me escuchás?), The Mall Rats (Ratas de centro comercial), The Case of the Missing Lifeguard (El Caso de la Socorrista Desaparecida), The Sauna Test (La Prueba del Sauna), The Source (El Origen), The Birthday (El Aniversario), The Bite (La Mordedura) y The Battle of Starcourt (La Batalla de Starcourt).

* El 1° de noviembre pasado se publicó el libro oficial de Stranger Things, una edición para coleccionistas que explica el origen de la serie y también muchos secretos sobre las dos primeras temporadas. No hay spoilers sobre la tercera.



* También habrá un videojuego de la serie desarrollado por TechRadar, Telltale Games y Netflix en el que los fans podrán experimentar de primera mano cómo es Hawkins de cerca, y presumiblemente interactuar con los personajes. Estará disponible para PC, celulares y consolas.



* Siempre hay una mala noticia. Según People, los hermanos Duffer enfrentan una demanda por "apropiación, uso y explotación indebidos" de una historia creada por Charlie Kessler. Este afirma que en 2012 realizó un corto titulado Montauk, y había escrito un guión más largo conocido como The Montauk Project. Básicamente se trataba de una historia de ciencia ficción que transcurría en el pueblo de Montauk, cerca de Nueva York, en el que tenían lugar hechos paranormales vinculados a leyendas urbanas y teorías conspiratorias relacionadas con una base militar. Kessler agrega que le presentó el proyecto a los Duffer en una fiesta en el Festival de Cine de Tribeca de 2014.



* Hay confirmada hasta una cuarta temporada, lo que no significa que sea la última. "En el cuartel general de Netflix se les rompió el corazón cuando los hermanos hablaron de la cuarta temporada como el final definitivo”, contó Levy. “De repente empecé a recibir llamadas de los representantes de los actores. La verdad es que habrá seguro cuatro temporadas y hay muchas posibilidades de que hagamos una quinta. Más allá de eso, parece poco probable", agregó el productor. "Si es posible, habrá al menos cuatro temporadas, y podrían ser más. Creo que va a llegar un punto en que todos nos preguntaremos por qué esta gente no se marcha de Hawkins. Como si estuviéramos estirando demasiado la credibilidad. Desde luego nunca se planteó como una serie de siete temporadas", completó Ross Duffer.