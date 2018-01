¿El verano es la época ideal para el amor?

Natalia Ferrero - Cantante

El verano es una linda estación para experimientar sensaciones, hacer cosas cercanas a la naturaleza, conocer gente nueva y dejarse llevar… No es la temporada correcta para firmar contratos con el amor, sino todo lo contrario. ¡Hay que abrir la cabeza! Ser libres, dejar que nuestros cuerpos y mentes fluyan. Asi que si me cruzas por la playa este verano, como dice nuestro tema: "No me pidas que me ponga de novia en Enero, ya sabe que el verano, es de los solteros"

Rocío Da Silva - Modelo

Si, es un muy buen momento para enamorarse, es más, creo que el verano es la temporada alta de Cupido. Muchas veces son amores fugaces cuando sos adolescente, pero si logran perdurar después de toda la diversión del momento y el relax pueden tener un muy buen futuro. Una pareja con la buena onda y energía del verano puede convertirse en una hermosa historia de amor. Después de todo, ¿quién alguna vez no tuvo una historia así?

Jéssica Zunino - Actriz y bailarina

Es cierto que puede ser una buena época para conocer gente, porque todos están de vacaciones. Pero al mismo tiempo, la enorme mayoría de los hombres (y muchas mujeres) están para la rejoda. Me parece que lo se estila es pelearse con la novia en diciembre para disfrutar del verano y después intentan volver. Entonces, puede ser el mejor momento para conocer personas, pero de todas ellas, no sé con cuántas te podés quedar. Creo que con ninguna. Tampoco entiendo por qué los hombres tienen que emborracharse para encarar a una mujer. Y ese recurso del trago se ve mucho más en el verano.

Natalia Camilo - Conductora

Yo estoy abierta a enamorarme nuevamente y el verano puede ser una buena época. La gente está más relajada y sale mucho más, tiene más tiempo. Igualmente no busco nada y en este momento disfruto mucho de mi soltería, con mis hijos y trabajando mucho en eventos. Es un prejuicio que un amor de verano puede ser duradero. Soy muy noviera y banco a muerte al amor.