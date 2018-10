"La primera temporada terminó con Nelson (Peter Lanzani) mirando el conurbano bonaerense, en un camión rutero, en medio del campo. Y se quedaba mirando con esa duda de no saber a dónde ir, si volver a sus pagos o ir a Buenos Aires a vengar a Chelo Esculapio", cuenta Ariel Staltari, coguionista junto a Bruno Stagnaro de Un gallo para Esculapio. Quienes vieron la primera temporada saben (atención spoilers para los que no la siguieron) que Chelo (Luis Brandoni) murió, de ahí el tema de la venganza. Y que Nelson había llegado a Buenos Aires desde Mendoza, a donde en el final de temporada dudaba si volver luego de haber vivido un tiempo convertido, sin querer, en pirata del asfalto.

"La segunda temporada arranca con un mundo nuevo y eso es lo interesante, ver cómo es la vida después de la muerte de Chelo", continúa Ariel, quien además encarna a Loquillo, hijo de Chelo.

En el primer capítulo, que TNT emitirá el próximo martes, a las 23 horas, han pasado seis meses de la escena final de Nelson. Meses en los que el protagonista se mantuvo alejado de Buenos Aires, pero ahora regresa para saldar cuentas pendientes. Con ese objetivo intentará contactarse con Loquillo y viejos miembros de la banda, dándose cuenta de que las cosas han cambiado mucho.

"Mantenemos el mismo elenco, con lo cual tenemos todos los mismos personajes que en la primera temporada... los que quedaron vivos al menos", anuncia entre risas Ariel. "Eso es lo bueno, cada uno tendrá sus momentos, sobre todo las mujeres (Eleonora Wexler, Julieta Ortega, Andrea Rincón), que van a tener una participación aún más preponderante que en la primera temporada".

Sin Luis Brandoni, el que pasará a ocupar el segundo lugar en importancia en la historia será Yiyo, interpretado por Luis Luque, y un poquito más atrás, Loquillo.

"Hay algún flashback, pero no somos de abusar de ese recurso", dice Ariel sobre la participación de Brandoni en alguna escena. "Más que nada el personaje de Chelo va a estar vivo en el resto de los personajes".

Entre las caras que se incorporan está la de Juan Leyrado, "con un personaje que se llama El Coronel, que es muy fuerte y aparece hacia mitad de temporada. Va a estar bueno verlo en ese rol contundente", adelanta el actor.

Detrás de cámara, en tanto, Stagnaro dirigió casi todos los capítulos (son seis). En el quinto, compartió esa función con Gastón Giraud y Peter Lanzani (en su debut en la dirección); mientras que Ulises Rosell dirigió algunas escenas del primer episodio.

En los guiones, se mantuvo la dupla Stagnaro-Staltari y se sumaron manos al grupo de colaboradores. "El año pasado estaban Gabriel Stagnaro y Alicia García, ahora se incorporaron Juan Bautista Stagnaro, Gastón Giraud y algunos más", detalla Ariel al tiempo que confirma que a la cabeza de todo siguen estando TNT, Underground (Sebastián Ortega) y Boga Bogagna (Bruno Stagnaro).

Además de la cantidad de fanáticos que cosechó la historia, Un gallo para Esculapio se llevó casi todos los premios en juego para un producto de su género. ¿Pesa en algo tanto galardón para la vuelta? "En lo estrictamente laboral, no. Laburamos de la misma manera, con la misma seriedad y con la misma pasión que en la primera temporada", asegura Ariel. "Lo que sí te dan los premios es un prestigio, esa cosa del reconocimiento más masivo. Está el que no vio la serie y la quiere ver porque ganó un premio. Y está el que la vio, y a partir del premio se envalentonó más y entonces sacó pechó a la hora de decir yo la vi, quiero la segunda temporada. Y además los premios valen por los mimos y el reconocimiento para cada uno de nosotros. En mi caso, ni que hablar, estoy obteniendo un reconocimiento tanto de la industria como de la gente que no había tenido en otros proyectos. En eso incidió bastante te diría".

Y como somos ansiosos, también queremos saber si la cosa termina acá o habrá tercera temporada. "La posibilidad de que quede abierta a una tercera temporada está, si bien este final cumple las dos funciones: cierra la segunda temporada y deja un lazo hacia una hipotética tercera. Tranquilamente podría terminar donde se termina, pero la idea es continuar y hacer una tercera. Pero eso está supeditado a lo que suceda porque, si bien a la primera le fue muy bien y había intención de una segunda, hasta último momento estuvo en riesgo de hacerse. Pero existe la firme idea de hacer una tercera, por ahí no cerca en el tiempo, pero sí en algún momento", concluye Ariel, dejando seguramente contentos a muchos.