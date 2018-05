Vengadores, una de Israel y una de Francia

Avengers: Infinity War.

El universo está súper poblado y, a la larga, será un problema para la supervivencia. Para Thanos (muy bien Josh Brolin), la solución es eliminar a la mitad de la población y lo podrá concretar si reúne las seis Gemas del Infinito, que controlan el tiempo, la mente, el alma, la realidad, el poder y el espacio. Las mismas están distribuidas por distintos planetas o mundos, entre ellos la Tierra. El peligro inminente hace que Los Vengadores deban actuar, obligados algunos a dejar de lado rencillas internas. Es así que por la historia desfilarán Iron Man, Thor, Hulk, Capitán América, Doctor Strange, La Viuda Negra, el Hombre Araña, Pantera Negra, los Guardianes de la Galaxia… todos los superhéroes de Marvel. Si bien la película dura dos horas y media, es imposible que cada uno tenga mucho tiempo en pantalla pero, lo "poco" que tiene cada uno, lo aprovecha al máximo: sea con las escenas de acción, sea con algún chiste o comentario muy oportuno, sea aportando alguna solución a la gran amenaza que se avecina. Es lógico pensar que algún soldado va a quedar por el camino y ese es uno de los grandes atractivos de esta gran aventura, pensar a cada momento que algún superhéroe va a morir. Otro acierto es repartir más las escenas de acción, en las que los efectos especiales mandan, con las que tiene que ver con pasos de comedia (con chistes aptos para todos los públicos y otros que son guiños para entendidos o para quienes han visto todos los films de Marvel desde Iron Man) o dramas personales. Todo transcurre a mucha velocidad y sin dar respiro, lo cual es bueno para tanto metraje. Es sabido que la cosa se termina en mayo de 2019, con la próxima película, por lo que varias cosas quedan abiertas. En tal sentido, la clásica escena post créditos es una cita obligada porque tiende líneas fundamentales para lo que vendrá. Esta "antesala" es espectacular y muy disfrutable.

Título original: Avengers: Infinity War | Directores: Anthony Russo, Joe Russo | Elenco: Robert Downey Jr., Chris Evans, Scarlett Johansson, Chris Hemsworth, Chris Pratt, Josh Brolin | Género: Acción /Aventura | Origen: Estados Unidos | Duración: 156' | ****

Una semana y un día

Se ha cumplido la semana de Shiva del hijo de Eyal y Vicky. Se ha terminado el período de luto que los judíos dedican a sus muertos. Pero todos sabemos que a los sentimientos no se les puede poner plazos, y que el paso de siete días no quiere decir que la pena haya desaparecido y que la vuelta a la rutina pueda darse con normalidad. Eso es lo que muestra este film, siguiendo a un padre de un hijo que se fue joven, lo que redobla la dificultad de superar el duelo. Eyal hace cosas locas, se va de aventura con un ex compañero de su hijo, intenta fumar marihuana, se pelea con sus vecinos… Vicky parece más centrada, pero es apenas otra forma de canalizar su tristeza. Una historia que, detrás del humor y los pasos de comedia, encierra un mensaje más profundo. A veces basta una semana, a veces se necesita un día más… en definitiva, la pérdida nunca se termina de superar, pero se aprende a vivir con ella.

Título original: Shavua ve Yom | Director: Asaph Polonsky | Elenco: Sharon Alexander, Shai Avivi, Evgenia Dodina, Uri Gavriel, Carmit Mesilati Kaplan | Género: Drama | Origen: Israel | Duración: 98' | ***

Visages Villages

La reconocida directora del cine de los años 60, Agnés Varda, y el fotógrafo y muralista, JR, se embarcan en una simpática y bella road movie por los pueblos (villages) de Francia con un objetivo: sacar fotos de sus rostros (visages) más representativos, volverlas gigantografías y estamparlas en muros emblemáticos. Con casi 90 años ella y treintañero él, saben cómo ensamblar dos generaciones de características distintas pero, en su caso, amantes por igual de las imágenes y lo que éstas comunican. Un agricultor, una moza, un ama de casa, los obreros de una fábrica, las esposas de trabajadores del puerto… "cada cara cuenta una historia", como dicen los propios realizadores. También tratan de indagar en sus propias historias -los problemas de vista de Varda, la abuela centenaria de JR- llevándonos de la mano por un viaje encantador con un final que demuestra cuán distintos pueden ser los "famosos". Muy disfrutable.

Título original: Visages villages | Directores: Agnès Varda, JR | Elenco: Jean-Luc Godard, JR, Laurent Levesque, Agnès Varda | Género: Documental | Origen: Francia | Duración: 90' | ****