Valentina Berger, una productora argentina que conoce las llaves para entrar a Broadway

Tiene 30 años y es una de las productoras conocidas en Broadway, el centro mundial de los teatros musicales en el mundo. Valentina Berger dice estar tranquila en estos meses de inactividad teatral. “En Broadway está complicado, fuimos los primeros en cerrar y vamos a ser los últimos en volver. Se espera la reapertura sea recién en marzo - abril de 2021, así que son muchos meses sin teatro. Tenía dos obras en cartelera y ahora es redireccionar el GPS y mirar otras cosas”, dice Berger quien tiene la representación de Backstage y está a cargo de Go Broadway. Sobre estos temas charló con Sábado Show.

—Como productora siempre estás pensando en el próximo espectáculo. ¿Qué estás haciendo en estos meses de inactividad?



—Una de las cosas que hice fue hacer un espectáculo de streaming desde Argentina que fue todo un éxito, así que buscando otros espectáculos para producir. Fue una buena forma de amigarme con esto del teatro online y fue bien recibido. Fue todo extraño, cuando le escribí a los autores para hacer la obra no sabían ni cuanto cobrarme, igual me dijeron que sí y salió bárbaro. Después desde el lado de Go Broadway, ya teníamos una plataforma de educación online, que veníamos desarrollando hace un año, así que en vez de lanzarla en junio, la lanzamos en marzo y por suerte ha sido un éxito.

—Esa plataforma permite que se dicten clases, pero también permite hacer audiciones a espectáculos y películas de Hollywood, lo que es complicado hacer para los sudamericanos.



—Sí, lo que nos pasó es que viajé a Estados Unidos por estudios y no es una cosa accesible para todo el mundo. Hay gente que trabaja mucho y por ahí no es una posibilidad el viajar por un tema monetario. Entonces empezamos a hacer clases en línea y sumamos profesores de Londres, México y Broadway, y ha sido muy bien recibida. Después, sobre los castings, hay una castinera en Estados Unidos que se llama Backstage donde todas las audiciones que se hacen en Estados Unidos se hacen por ahí; desde los cortos de estudiantes de cine, distintas publicidades, a la nueva serie de Netflix, la obra de Broadway o la película que gana el Oscar, todo se audiciona por ahí. Durante esta pandemia les escribí y los dije que se estaban perdiendo un mercado espectacular, Latinoamérica donde hay mucho talento. Me dieron la representación y ahora los latinoamericanos pueden audicionar. La plataforma la vamos a lanzar en noviembre y va a permitir que se pueda audicionar para papeles en Estados Unidos, México o cualquier parte de Latinoamérica.

—Y quienes quieran audicionar tienen la garantía que es Backstage, una de las más importantes empresas dedicadas a eso, buscar talento.



—Eso es lo más importante, soy mamá de dos hijos chicos y mi primera pregunta fue cómo filtran para que nadie más vea o use las audiciones. Y la empresa tiene todo un equipo en Estados Unidos que se dedica a eso, evaluar los castings que se postulan, asegurarse que son verdad y después preguntan a la gente que fue al casting cómo fue la experiencia. Así que van a estar cuidados y monitoreados con todo el contenido que se presenta.

—Si bien Broadway tiene varios meses más cerrado, Disney lanzó Hamilton para ver por streaming y se convirtió en un éxito, ¿esa es una modalidad que puede convertirse en lo normal?



—Sí, creo que 100 por ciento. Es algo que debería de haber sucedido, pero hay productores que creen que si se filma la obra y después la distribuye la gente no va a querer ir al teatro y van a bajar las ventas. Creo que es lo opuesto, creo que esto de las obras en línea acompaña a la experiencia en el escenario. Te digo un ejemplo: recuerdo haber visto La bella y la bestia en Argentina cuando era chica y cuando llegué a Broadway fue el primer musical que quise ir a ver; o sea, el que ya la haya visto antes no significa que no lo quiera volver a ver, o alguien que no conoce Broadway y ve este musical después cuando decide ir a Broadway puede querer ir a ver otro musical. Creo que ayuda y que es otra forma de ganar dinero para los productores.

—También permite que una obra que puede tener solo ocho meses en cartelera, ser vista por más personas, y tal vez extienda su éxito en Broadway.



—Si, al 100 por ciento. En Broadway las obras que le van bien con muy pocas; creo que cinco de cada 13 recuperan dinero.

—No hay éxitos como Hamilton o Cats todos los años.



—No, absolutamente. Dicen que esos éxitos llegan cada cuatro o cinco años, veremos cuál es el próximo.

—¿Ya hay títulos confirmados para cuando se reabra Broadway?



—Es difícil, porque hay obras que prepandemia eran muy relevantes y hoy son un bajón y la gente no quiere ir a verlas; o tienen temas sobre el racismo y con el movimiento Black Lives Matter, entonces ahora está la duda de qué obras van a volver y cuáles no. Lo mismo la gente que trabaja en Broadway, mucha gente se fue de la ciudad porque no se puede mantener sin trabajo, entonces creo que va a entrar gente nueva a distintas oficinas de Broadway. Creo que el cambio está bueno, porque se está dando de forma natural. No te olvides que somos los mismos que trabajamos en todas las obras y está bueno que entre gente nueva, en todos los niveles.

—¿Cómo es producir una obra de Broadway?



—Es súper interesante. Uno se puede involucrar en la obras de distintas maneras. Está el "lead producer" que es quien toma todas las decisiones y por el costo tan grande que tienen las obras buscan coproductores. Y dependiendo de cuánto invierte hay diferentes niveles. En algunas obras uno se mete como elite, en otras como coproductor, aunque los coproductores no toman decisiones de las obras. Yo quería ser productora y para eso, antes quise aprender todas las áreas de teatro, así que estuve unos años trabajando en prensa, marketing y también en una productora ejecutiva que es la que maneja el día a día de una obra. Me dan un presupuesto y veo si una obra va, o no. Además voy a tener mi primera experiencia produciendo afuera, vamos a hacer Matilda, el musical en Buenos Aires. Compré los derechos y la vamos a estrenar en 2022. Es una obra interesante porque trabajé en Broadway así que conocí la obra desde que se presentó el proyecto y estuve en Broadway, West End de Londres y también en las giras, así que es un proyecto que quiero mucho.

—¿Cómo es enfrentarse a la idea y luego verla materializada?



—Es interesante, tengo muchos años de ver mucho teatro y leer muchos guiones. Intento leer un guion por día y es un tema de gustos, por ahí una obra hace cinco años no hubiese funcionado como lo podría hacer hoy. El teatro a veces refleja la sociedad en la que estamos viviendo, así que a veces el gusto personal importa pero también que tenga sentido desde el lado social. Después es armar un buen equipo, la clave está en armar un buen equipo. Acá está muy delineado la función de cada uno. Lo mismo me pasa con Go Broadway, los profesores son como actores en una obra y todo tiene que fluir.