Valentina Barrios: la reina del videoclip

La cara de la actriz y comunicadora Valentina Barrios comenzó a hacerse conocida primero por la masiva campaña publicitaria de una financiera y luego como anfitriona del programa Mejor con Música (Canal 10), donde presenta videos musicales de todas las épocas. Además, en 2017 protagonizó uno de los videoclips de la exitosa banda Márama y la película El Sereno junto a su entonces pareja, Gastón Pauls. De vacaciones en Punta del Este, la morocha se declara soltera y habla por primera vez de los motivos que llevaron al fin de su relación con el actor argentino: “tenemos personalidades que chocan”.

Valentina Barrios. Foto: Santiago Cerini

—Vivís en Argentina pero viniste a Punta del Este para las vacaciones, ¿cómo fue tu verano?

—Disfruté de vacaciones con amigas y familia. También fui a eventos en los que una se encuentra con gente que conoce del medio y ahí es una buena oportunidad para verse. Siento que el 2018 arrancó con linda energía. Tengo la percepción de que tanto en Uruguay como en Argentina hay muchas expectativas para que éste sea un gran año.

—Estás al aire con Mejor con Música (Canal 10) que significó tu debut en la conducción, ¿cómo definirías esta experiencia?

—Estoy muy feliz. Empezar de cero como conductora en Mejor con Música fue un aprendizaje enorme. Implicó verme en la televisión y decir "qué horrible lo que estoy haciendo, ¡no me gusta!". Pero después una se va soltando y aprendiendo. Soy muy autoexigente, entonces grabo muchas veces hasta que me salga como yo quiero.

—¿Y ahora quedás conforme con la forma de la que salís al aire o seguís encontrando cosas que podrían haberse hecho mejor?

—Soy insoportablemente perfeccionista. Yo grabo cuatro programas en un día, que tienen como 15 copetes cada uno, y los hago todos de memoria. No uso teleprompter ni carteles de apoyo, porque eso me genera más inseguridad. Entonces lo que me pasa es que llega un punto en el que estoy cansada y veo que algunas cosas de las que tengo que decir no me salen como a mí me hubiesen gustado.

—¿En la calle te reconocen más por el programa o por ser la cara de una famosa financiera?

—Una vez me preguntaron si tenía una hermana gemela que hacía esas publicidades. Todavía es más la gente que me reconoce por las publicidades de la financiera, aunque cada vez hay más gente que me para en la calle para comentarme el programa. Este es el quinto año que sale al aire la campaña publicitaria esa, así que es lógico que muchos me conozcan por ese lado.

—¿Cómo es tu rutina al tener que viajar permanentemente de Buenos Aires a Montevideo?

—Yo sigo viviendo en Buenos Aires pero vengo a trabajar a Montevideo cada dos semanas. Estoy yendo y viniendo. Trabajo en los dos lugares y tengo propuestas en los dos lados, lo que me da la pauta de que tengo que seguir un poco más de tiempo en esta rutina de viajar aunque a veces sea cansadora. De todos modos tengo claro que es una etapa que sirve, está buena y la disfruto. Me gusta vivir en Buenos Aires y me encanta venir a Montevideo a ver a mi familia y mis amigos. Por suerte puedo hacer las dos cosas.

—¿Te gusta Buenos Aires porque hay más ofertas laborales o como ciudad para vivir?

—Me gusta como ciudad para vivir. Además los argentinos nos tratan muy bien. Yo antes tenía el típico prejuicio sobre los porteños pero son súper generosos con los uruguayos. Nos reciben de la mejor forma. Eso también hizo que me sintiera cómoda para que siga eligiendo vivir en Argentina.

—¿Cuál es tu situación sentimental hoy?

—Estoy soltera, sin conocer a nadie. Recién este verano estoy contando por primera vez que me separé.

—¿Cómo está tu relación con Gastón Pauls, tu expareja?

—Las parejas más importantes que amé siempre van a estar en un rincón de mi corazón. A Gastón le tengo un amor inmenso. Lo adoro y él me adora, nos queremos muchísimo. Nos acompañamos en un montón de cosas. Después de separarnos nos hemos visto y nos mantenemos en contacto por teléfono. Está todo más que bien con él.

—¿Qué fue entonces lo que determinó la ruptura?

—Tenemos personalidades que chocan un poco, pero el amor era tan grande que hizo que estuviéramos en pareja por dos años y medio. Después llegó un punto en el que había que tomar la decisión de cortar por lo sano y decidimos eso. Yo le deseo lo mejor y quiero que conozca a alguien que lo haga feliz.

—Cuando estabas de novia con él cuidabas mucho el bajo perfil de la pareja, ¿era una decisión tuya?

—Sí, porque se dio que yo empecé con Mejor con Música cuando hacía un año que estaba de novia con él y no quería confundir las cosas. Yo hice un casting porque en el canal me conocían de otras cosas que había hecho y ni sabían quién era mi novio. Es verdad que uno no tiene que estar pensando en lo que opina la gente pero yo sabía que iban a decir que estaba en televisión por ser "la novia de", y no tenía nada que ver. Si yo mezclaba las cosas daba a entender eso, entonces prefería hacer mi camino por mi cuenta y aparte seguir teniendo mi novio con su trabajo y su exposición.

—¿Ahora estás disfrutando de la soltería o te cuesta?

—A mí me encanta estar en pareja. No sé estar sola pero estoy aprendiendo. Sé que también está bueno estar sola un tiempo porque cuando venga otra pareja yo voy a estar más fuerte y segura de lo que quiero. Es un momento para pensar en mí y en mis proyectos. Ahora estoy feliz de poder dedicar tiempo para mí, porque cuando una está de novia si bien lo disfruta hay mucha energía que se va en la pareja.

—¿Estás abierta a conocer a alguien?

—La verdad es que estoy un poco cerrada, pero me estoy dando cuenta de que estoy cerrada y eso está bueno. Debería empezar a fluir más. Pero por ahora voy tranquila.

Con el Jet Set de Punta.

Valentina fue una de las famosas que lució el gorro de La Cena de Famosos, el evento solidario de Juan Herrera en Punta del Este. En su paso por el balneario top, formó parte de varias fiestas en las que se codeó con celebrities. "Choluleé con Oriana Sabatini. Estábamos al lado del escenario en el que cantó y le pedí una foto", recuerda sobre un sunset en Ovo Beach.