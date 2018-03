El uruguayo de "Golpe al corazón"

Al actor Brian Muniz todavía le cuesta entender todo lo que le ha sucedido en los últimos cuatro años, en los que pasó de estudiar actuación en Uruguay a trabajar para las grandes productoras de ficción de Buenos Aires. Hoy forma parte del elenco de Golpe al corazón, la tira de Enrique Estevanéz, a la que llegó luego de un meteórico recorrido.

El puntapié inicial fue un trabajo para Fox al que llegó a través de un casting en 2014. La buena devolución que le hizo el director lo motivó para abrirse camino del otro lado del Río de la Plata. "Me dijo que si yo no me estaba dedicando totalmente a esto estaba perdiendo el tiempo. Fue el empujón que me faltaba", recuerda en diálogo con Sábado Show del otro lado de la línea telefónica luego de una extensa jornada de grabación.

Aparecieron luego algunas participaciones en películas hasta que llegó la primera gran oferta: un productor de Underground había visto una foto de él y estaba buscando a alguien con su mismo look para la exitosa serie El Marginal. Esa fue la llave para entrar definitivamente a la industria argentina. En 2017 se fue a vivir a Buenos Aires y realizó una participación en la tira de Pol-ka Quiero vivir a tu lado junto a Florencia Peña y Mike Amigorena.

Este año llegó el turno de ponerse en la piel de Gastón en Golpe al Corazón. Se trata del debut de Muniz con un personaje fijo en una tira diaria. "Es un ritmo muy vertiginoso", se sorprende. "Tiene otra velociodad. Hay noches que llega el texto y citan para grabar al otro día a las seis de la mañana".

Allí interpreta a Gastón, un millonario que se enamora perdidamente del personaje de Victorio DAlessandro: "Se planteó de otra manera pero cuando empezamos a grabar reformularon la historia para darle un vuelco que no estaba pensando. Mi personaje entra como un galán tradicional y termina siendo homosexual". A su vez, revela que en el elenco prima la "buena onda". "Es inevitable no hacer amistad con los actores. Me encontré con un grupo hermoso", comenta.

Para más adelante hay nuevos proyectos. Por lo pronto ya grabó una nueva participación nada menos que en una película de la Metro-Goldwyn-Mayer. “Es otro mundo completamente diferente. Ahí entendí por qué se gastan 50 millones de dólares en hacer una película”, expresó asombrado. También sigue en cartel con la pieza teatral Qué noche de casamiento.

¡Mirá a Brian Muniz en Golpe al Corazón!