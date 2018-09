Una uruguaya, una de intriga y una comedia

La noche de 12 años.

En 1973, el gobierno militar uruguayo decide aislar a nueve de los tupamaros que estaban presos. La película se concentra en tres de ellos: José Mujica (De la Torre), Eleuterio Fernández Huidobro (Tort) y Mauricio Rosencof (Darín). Los tres fueron llevados a un mismo cuartel, en Florida, pero cada uno tuvo su lugar de reclusión: un aljibe, el primero, y dos cubículos diminutos y con ventanas tapiadas, los otros dos. No era un encarcelamiento normal, sino uno en el que se estaban violando todos sus derechos con la idea de acabarlos psicológicamente. Incomunicados, mal alimentados y sin nada para hacer, inventaron sus códigos para enviarse mensajes o sus mecanismos para no volverse locos. Fueron doce años en los que hablaron poco, y eso queda claro en un relato con pocos diálogos y mucha apuesta a lo que cuentan las imágenes o, incluso, la poesía o el simbolismo. Los flashbacks aportan un poco de contexto, pero más que nada a nivel de la vida familiar de los protagonistas, no tanto de la militante, de la que poco se explica. Álvaro Brechner (Mal día para pescar, Mr. Kaplan) entrega un producto con muchos pasajes duros y emotivos, pero también otros en los que el humor negro sirve para alivianar lo que se está contando. Tort es el único uruguayo del trío protagonista, los otros son un español y un argentino, elección que no se cuestiona por sus creíbles y bien logradas interpretaciones. Una película que lleva a la pantalla grande el trato inhumano que padecieron quienes a la postre se convertirían en figuras destacadas de la cultura y la política del Uruguay, una de ellas nada menos que Presidente de la República. Sirve para conocer el hecho y para generar la curiosidad de saber más sobre la historia reciente, un tema aún de muy difícil abordaje. Precisamente al film le falta eso, saber por qué esos tres hombres estaban presos. No justifica lo que padecieron, pero tampoco es un dato menor dentro de este contexto.

Título original: La noche de 12 años | Director: Álvaro Brechner | Elenco: Antonio de la Torre, Chino Darín, Alfonso Tort, César Troncoso, Soledad Villamil, Sílvia Pérez Cruz, Mirella Pascual, Nidia Telles | Género: Drama | Origen: Uruguay | Duración: 120' | ***

Buscando.

La hija adolescente de un padre viudo desaparece y este último emprende una búsqueda a través de la tecnología. Producto de esta época, toda la vida de Margot ha ido quedando registrada en los distintos avances que ha proporcionado Internet y eso está muy bien reflejado en el film. Empezando porque todo lo que el espectador ve es a través de una pantalla, ya sea de una computadora, de una tablet o de un televisor. Nunca los personajes se presentan en forma "directa". El gran protagonista es el padre, que inicia la pesquisa a través de la red, demostrando que hoy en día todo lo que hacemos es pasible de ser rastreado. Casi imposible ser anónimo. Un thriller que maneja muy bien el lenguaje de las redes y las nuevas tecnologías, llevándonos por un atrapante laberinto con vueltas de tuerca incluidas. Propuesta más que interesante.

Título original: Searching | Director: Aneesh Chaganty | Elenco: John Cho, Debra Messing, Joseph Lee, Michelle La, Sara Sohn | Género: Thriller | Origen: Estados Unidos | Duración: 101' | ***

Johnny English 3.0.

El sistema informático del gobierno británico ha sido hackeado haciendo, entre otras cosas, que queden al descubierto las identidades de muchos de los agentes del servicio de inteligencia. Para encontrar al culpable será necesario entonces recurrir a aquellos agentes pre-informatización, lo que desembocará en que solo uno de ellos termine haciéndose cargo de la misión. Obviamente que se trata de Johnny English, hoy dedicado a la docencia infantil y que, junto a un fiel ladero un poco más aggiornado, apelará a todos esos métodos y "armas" que ya no se usan para entregarle un culpable a la Primera Ministra. Campo fértil para apelar al humor físico y muchos de esos gags que Rowan Atkinson sabe manejar muy bien, más allá de que muchos lo prefieran como el "mudo" Mr. Bean. Una de esas películas que, si bien tiene su fuerte en el humor, también sabe entregar una interesante historia de espionaje.

Título original: Johnny English strikes again | Director: David Kerr | Elenco: Rowan Atkinson, Olga Kurylenko, Emma Thompson Jake Lacy, Ben Miller, Tuncay Gunes, Nick Owenford | Género: Comedia/Acción | Origen: Reino Unido | Duración: 88' | ***