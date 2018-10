"A Uruguay le hace mucha falta reírse"

—Se armó la gorda es tu nueva comedia, ¿cómo se gestó y cuáles dirías que son sus claves?

—Es una comedia que venía ya pensando hace tiempo. Mis espectáculos nacen de la vida misma. Soy muy observadora y me encanta escuchar: dos cosas fundamentales para mi profesión y para obtener material con el cual todos se sienten identificados en una u otra parte del espectáculo. Hacer unipersonales es un desafío, ya que al estar sola en el escenario cada función es un ejercicio actoral constante.

—¿Qué significa la comedia para ti como actriz?

—Es un género fantástico. La gente necesita olvidar sus problemas y reír. Muchas personas me ha agradecido a la salida del teatro que le cambiara el día. También este genero te permite una cercanía con los espectadores que me encanta. Adoro al público; sin espectadores no se genera el hecho teatral y para ellos para quienes trabajamos los artistas.

—Eres también autora. ¿De dónde surgen habitualmente las ideas para la comedia?

—De anécdotas y hechos vividos por mí o mi círculo cercano, amigas, familia o conocidos. El título es lo primero que surge y se transforma en disparador. Luego establezco desde qué personaje lo voy a contar. Me encantan los personajes característicos: en este caso es una pituca; antes, en Loca como tu madre, era una señora de barrio. Lo fundamental de todo el proceso es que yo me divierta con lo que escribo.

—¿Qué responderías frente a ese preconcepto teatral que ubica a la comedia como un género menor?

—Una pena que todavía exista esto del género menor o mayor Son géneros y punto. Hacer reír es muy difícil, no todos tienen el don de provocar la risa en el otro. La comedia, la tragedia, la tragicomedia son simplemente géneros. Los calificativos los ponen los que necesitan marcar que lo que ellos hacen es superior. En lo personal valoro todos los géneros y el trabajo de todos los colegas. A mí me encanta hacer reír. Creo que todos tenemos que reírnos más, desdramatizar la vida, la risa es una caricia al alma sobre todo cuando se está triste. Hay algo que digo al despedirme siempre en mis espectáculos: "A Uruguay le hace mucha falta reírse, a reír más uruguayos que la vida es comedia y no tragedia!"

—Algunos humoristas en el mundo y también en Uruguay han manifestado que se viven momento difíciles para hacer reír. ¿Crees que es así? ¿Por qué?

—Creo que si el humor esta basado en el respeto no hay dificultad para nada. Ahora, si te plantás a decir las cosas de una manera ofensiva aparecen los problemas. Quizás sientan dificultad porque ya no se hace humor sobre temas en donde la sociedad ha evolucionado y me parece perfecto. Por ejemplo, a mi no me parece gracioso un humor que toma como objeto a la mujer o se ríen de un defecto.

—¿Considerás que la tendencia a lo "políticamente correcto" hace más difícil el trabajo con el humor?

—Todo depende. El humor es ver las cosas bajo una lupa que lo agranda todo sino no es humor es realidad y punto. Si esta bien planteado no hay problema.

—En tu caso, ¿sobre qué no hacés ni harías humor?

—No haría chistes discriminatorios: ni sobre homosexualidad, ni color de la piel… de nada que pueda ofender a nadie Algo gracioso, un chiste, es cuando todos nos reímos. Si lo que decimos ofende a alguien ya no es humor. Es burla o agresión. Además, en el siglo que estamos, hacer humor sobre estos temas, es vintage. No me parece tema de risa para nada.

—Como Tía Libi, llevas muchos años trabajando para niños. ¿cuál es para ti la clave de ese personaje?

—El personaje de Tia Libi ha ganado el cariño de padres, abuelos y niños. Es una hermosa sorpresa que un personaje uruguayo se mantenga por más de 14 años. Creo que la clave está en la autenticidad, profesionalismo y amor que hacemos todos los espectáculos. No hay una receta, los niños son los que te eligen A la sala vienen niños y niñas que quieren vernos todos los años No hay nada como el abrazo y el cariño de los chicos. También es hermoso encontrarlos con el paso de los años en los espectáculos de adultos (ya que son aptos mayores de 16 años) y siguen a la actriz que los divertía de chicos. Eso me encanta.

—La "competencia" por la atención de los niños parece cada vez más difícil, con Netflix y otro tipo de atracciones. ¿Cómo hacer para atraer al público infantil en estos tiempos?

—Yo llevo haciendo teatro para niños desde el año 1995. Los tiempos cambiaron muchísimo y mi forma de presentarles los espectáculos también El niño o niña de hoy está acostumbrado a lo visual, vivimos en un mundo de video clip, muy dinámico. Mi forma de plantearme los espectáculos es con diferentes propuestas tanto visuales como auditivas y sensoriales. Ellos saben valorar y es maravilloso que te elijan a la hora de ir al teatro.

—Con Tía Libi fuiste cara de una campaña de campaña de la IM sobre medio ambiente. ¿Crees que un momento se usó políticamente cuando se observaron los gastos? ¿Cómo lo viviste?

—Es verdad que trabajé en la campaña de la IM. Me eligieron porque les había gustado el personaje que estaba en Teatro Alianza en ese momento. Visitábamos escuelas y más de 900.000 niños disfrutaron de un espectáculo participativo donde además me acompañaban animadores. Tia Libi enseñaba educación en valores, medio ambiente y tolerancia de una forma súper divertida. Fue socialmente algo genial y gratificante. También estuvieron los programas de TV por 5 años en TNU y TV Ciudad donde aún hoy, según me cuentan maestras, siguen trabajando en clase ya que los temas eran educativos. En cuanto a la observación de gastos y cómo lo viví realmente no me afectó para nada ya que soy artista, lo mío es actuar y no tengo idea de números ni nada de eso. Soy apolítica por lo que felicito la iniciativa más allá de quien la lleve a cabo. Considero muy importante llevar arte a las escuelas y enseñar a los futuros ciudadanos sobre una mejor convivencia, no violencia y muchos temas más como lo hicimos en su momento. Fue una experienciaa fantástica.

Carrera de tablas

Liliana (Tia Libi) Enciso ganó el Premio Florencio a la trayectoria el año pasado.

Ha actuado en Festivales Internacionales en Europa, Canadá, EE.UU y varios países de la región. Con su personaje Tía Libi lleva 16 años al frente de varios espectáculos infantiles. Fue conductora del ciclo de TV El Show de la Tia Libi en TV Ciudad y TNU. Para el público adulto ha presentado 8 comedias, que han permanecido varios años en cartelera, entre ellos Loca como tu madre, Hasta que por fin me separe y Salvese quien pueda , entre otros.