La ¿última? de "Toy Story", la nueva de MIB y una iraní con planteo para pensar

Toy Story 4.

Podría haber terminado con su tercera película y el cierre era perfecto. Pero Woody y compañía se metieron en el corazón del público de manera tal que, cada tanto, necesitamos otra dosis de sus aventuras. Y afortunadamente llegó, con esta cuarta entrega que amenaza ser la última… aunque nunca se sabe. Por lo pronto, disfrutémosla como tal, y no tendremos que hacer ningún esfuerzo porque vuelve a ser una historia a la altura de su bien ganada fama y adeptos. Pixar lo ha vuelto a hacer, empezando por una primera escena en la que parece que uno se equivocó y está en una película con personajes de carne y hueso. Hasta ahí llega el avance en los detalles de la animación; sorprende y mucho. La historia nos lleva nueve años atrás, cuando terminó la tercera y Woody y sus amigos pasaron de las manos de Andy a las de la pequeña Bonnie. El vaquero asume la responsabilidad de cuidar a la niña y por eso la acompaña en su día de adaptación en el Jardín de Infantes, día en el que Bonnie crea a Forky, un juguete que hace con un tenedor, hilos, unos ojos desparejos y paletas de helado. Por eso el nuevo personaje se siente que pertenece más a la basura que a la legión de juguetes. Woody deberá cuidarlo y en esas estará cuando se tope con la pastorcita de porcelana de los primeros films. Entre ese reencuentro y las inseguridades de Forky estarán las aventuras de esta cuarta historia, con nuevos y muy logrados personajes, como la muñeca antigua Gaby Gaby y su séquito de muñecos diabólicos. Hay mucha diversión, chistes, personajes con tramas propias… y por supuesto los infaltables mensajes que tienen que ver con saber dejar atrás, buscar nuevos horizontes o la lealtad. Claro que dicho y planteado como lo hace Pixar no suena nunca a una lección, sino a ese aprender jugando que todo niño que llevamos dentro siempre necesita para entender más y mejor. La saga podría terminarse acá, pero está tan bien hecha que uno espera que se arrepientan una vez más. Por lo pronto, los vamos a extrañar mucho.

Título original: Toy Story 4 | Director: Josh Cooley | Guión: Rashida Jones, Will McCormack (Personajes: John Lasseter) | Género: Animación/ Aventura/ Comedia | Origen: Estados Unidos | Duración: 100’ | ****

Hombres de Negro Internacional.

No están Will Smith ni Tommy Lee Jones, pero la premisa se mantiene: combatir criaturas extraterrestres. Molly siempre supo de los Hombres de Negro, de niña tuvo una experiencia incluso que le hizo proponerse ser uno de ellos y logra que le den una misión de prueba. Le tocará como compañero H, que tiene experiencia pero nunca ha sido tomado muy en serio. Juntos deberán recuperar una poderosa arma, embarcándose así en una aventura clásica, que no sobresale por nada pero entretiene a los fanáticos de la saga con guiños y chistes que entenderán muy bien. Y, para los tiempos que corren, está la presencia de una mujer en el campo de acción (ya hay una que manda), reivindicando derechos. Buena química entre los protagonistas es lo que más ayuda a sostener una historia bastante floja para lo que habitualmente entrega MIB.

Título original: Men in Black International | Director: F. Gary Gray | Elenco: Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Liam Neeson, Rebecca Ferguson | Género: Ciencia Ficción/ Acción | Origen: Estados Unidos | Duración: 115’ | ***

La decisión.

Un médico forense es obligado a una maniobra con su auto en la que termina golpeando a una moto en la que viaja una familia (padre, madre y dos hijos). El padre pide que haga la denuncia policial, pero el doctor no quiere porque tiene vencido el seguro. Atiende más que nada al niño, que parece el más afectado, pero tampoco es grave. La cosa se soluciona con dinero y el pedido de que vayan a una clínica, cosa que la familia no hace. Al día siguiente, el niño aparece muerto en la guardia de un hospital. La autopsia indica que fue por botulismo, pero el médico teme que un golpe del accidente haya tenido que ver. Desde ese momento se desata un dilema moral y de conciencia con dos frentes: el del doctor, que se siente culpable y omiso, y el del padre, que compró pollos muy baratos que causaron el botulismo. Un relato despojado, simple y apoyado en un elenco muy bueno mantiene al espectador pendiente de una respuesta que, cualquiera sea, no puede dejar satisfecho a nadie, pero que invita a debatir.

Título original: Bedoune Tarikh, Bedoune Emza | Director: Vahid Jalilvand | Elenco: Amir Aghaee, Zakieh Behbahani, Saeed Dakh, Navid Mohammadzadeh, Alireza Ostadi | Género: Drama | Origen: Irán | Duración: 100’ | ****