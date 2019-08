La última de Tarantino, María Callas cuenta su historia y el cine italiano que ya no existe

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Había una vez en... Hollywood.

Cada vez que uno ve una película de Tarantino siente que hay mucho amor puesto en ella. El director dirige poco y eso se debe a que se toma su tiempo para cada film. Incluso ya anunció que el próximo, el número diez, será el último. Dijo que lo estrenará cuando cumpla 60 años, tiene 56. Por eso también, la mayoría de esos largometrajes supera las dos horas y media. Tarantino pinta sus personajes con muchos detalles y los hace caminar mucho y por distintas situaciones, para que la gran historia se entienda mejor. Es el caso de Rick Dalton, un actor de reconocidas series de TV hoy venido a menos, y Cliff Booth, su doble de acción que también funciona como chofer, mandadero y confidente. Ambos viven en Los Ángeles, el primero intentando recuperar su fama haciendo de actor invitado en series de otros (siempre de villano), y el segundo disfrutando de los privilegios de acompañarlo y sin mayores ambiciones que volver a su tráiler y alimentar a su perra. Son los años 60, lo cual se ve muy bien reflejado tanto en la reconstrucción de la ciudad como en la forma en que se muestra cómo se hacía un cine que ya no existe. Acá es dónde Tarantino demuestra más amor y nostalgia, así como también cuando recrea los westerns, un género que le fascina. Todo eso permite que personajes de ficción se mezclen con otros de la vida real, como Sharon Tate, la esposa del director polaco Roman Polanski que, embarazada de ocho meses, fue asesinada por seguidores de Charles Manson. Margot Robbie es quien la interpreta y deja con ganas de que le hubieran dado más escenas. Pero los verdaderos protagonistas son DiCaprio y Pitt, que se sacan chispas con sus interpretaciones y su química. Por supuesto que siendo Tarantino no falta una banda sonora muy disfrutable, y el momento de violencia extrema con el sello del realizador (mucha sangre, muchos golpes). Un Tarantino auténtico que gustará tanto a fanáticos como a simples amantes del cine porque, en definitiva, es otro de sus grandes homenajes al séptimo arte.

Título original: Once Upon a Time in... Hollywood | Director: Quentin Tarantino | Elenco: Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Al Pacino, Margaret Qualley, Kurt Russell, Bruce Dern | Género: Thriller/Drama/ Comedia | Origen: Estados Unidos | Duración: 165’ | ****

María Callas: En sus propias palabras.

De ascendencia griega y apellido imposible de memorizar que su padre simplificó en Callas, la máxima cantante de ópera del siglo XX tiene mucho para decir en este documental que, como su título bien lo expresa, está contado con sus palabras. Son entrevistas realizadas a ella, cartas que escribió a amigos y sus deslumbrantes presentaciones por el mundo las que conforman una recopilación que nos acerca la vida de una mujer de carácter, amada por su público y castigada por un sector de la prensa que no aceptaba que suspendiera sus actuaciones aunque fueran casos de fuerza mayor. También estuvo en el ojo del mundo por su romance con el multimillonario Aristóteles Onassis, que la dejó nada menos que para casarse con Jackie Kennedy. No es una biografía típica, sino un acercamiento a María y a la Callas según la visión de la mujer que las unió.

Título original: Maria by Callas: In her own words | Director: Tom Volf | Género: Documental | Origen: Francia | Duración: 113’ | ***

Notti magiche.

La noche en que Italia es eliminada por penales por Argentina de la final del Mundial de Fútbol del 90, un productor de cine aparece muerto en un auto en el río Tíber de Roma. Las sospechas recaen en tres jóvenes guionistas, finalistas del famoso premio italiano Solinas, que ese verano tuvieron contacto con el fallecido. Paolo Virzi usa como título de su película parte de la letra de la mejor canción en la historia de los Mundiales -Un’estate italiana-, pero la mirada no está puesta en el fútbol sino en el cine, más concretamente en un cine italiano que ya no existe y muchos añoran. Nombres como Fellini, Mastroianni, Scola y Bertolucci desfilan por esta alocada sucesión de homenajes en los que la comedia satírica domina y la intriga policial es solo una excusa para recordar una época que ya no volverá. Para nostálgicos del séptimo arte, esos que entenderán cosas como un cameo de Ornella Mutti. Los que no, les costará más engancharse.

Título original: Nottì magiche | Director: Paolo Virzì | Elenco: Mauro Lamantia, Giovanni Toscano, Irene Vetere, Giancarlo Giannini, Roberto Herlitzka | Género: Comedia/ Thriller | Origen: Italia | Duración: 110’ | ***