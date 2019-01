La última de Eastwood, el mejor Hombre Araña y una comedia francesa

La mula.

Hay películas que los fanáticos esperan con mucha ansiedad. La de Woody Allen, la de Quentin Tarantino, la de los hermanos Cohen… son esas películas “de autor” en las que también podemos colocar a las de Clint Eastwood. El director no tiene un solo estilo, pero sus realizaciones pueden agruparse en categorías. La mula entraría en el mismo grupo que El Gran Torino. Al igual que en esta última, Eastwood se dirige a sí mismo e interpreta un personaje con características muy parecidas: solitario, algo malhumorado, con moral propia y valores patriotas, poco dado a los afectos. Así es Earl, un floricultor que tarda en darse cuenta de que le ha dedicado más tiempo y atención a sus flores que a su familia. Cuando lo hace ya es tarde, su hija hace doce años que no le habla y su ex esposa le saca la ficha en todo lo que hace con una aparente intención; solo su nieta insiste en defenderlo. Sin trabajo en un mundo en el que Internet se lleva todo por delante, casi que por casualidad acepta ser la mula de narcos mexicanos llevando drogas entre Chicago y El Paso. Y le va bien y las razones tienen que ver con lo que este drama disfrazado de thriller intenta mostrar entre otras cosas: la poca importancia que se les da a los ancianos en sociedades como la americana (entre otras, la nuestra no es excepción). ¿Quién podría sospechar de ellos? Eastwood va construyendo de a poco y sutilmente una historia en la que dice muchas cosas y en la que siempre se las ingenia para meter su humor sarcástico. Más allá de que en un momento el relato se torne repetitivo y parezca estancarse, es una muy buena película que colmará las expectativas de todos, fundamentalmente de aquellos que la esperaron ansiosamente.

Título original: The Mule | Director: Clint Eastwood | Elenco: Clint Eastwood, Bradley Cooper, Michael Peña, Taissa Farmiga, Laurence Fishburne | Género: Drama | Origen: Estados Unidos | Duración: 116’ | ***

Spider-Man: Un nuevo universo.

La historia de El Hombre Araña la sabemos de memoria. Pero, por las dudas, cada película que llega nos la vuelve a recordar. Esa es una de las tantas cosas de que se ríe esta animación que, si bien no es en broma, tiene un humor muy mordaz para mostrar una nueva versión del hombre arácnido. En este film no hay uno, sino seis Hombre Araña, porque un problema que hay que solucionar hace que todos coincidan en una misma dimensión. El último de ellos es el héroe de esta historia, el joven negro llamado Miles que, mientras aprende a lidiar con sus nuevos poderes, debe liderar la misión para salvar Nueva York. Se trata de la mejor versión de este superhéroe de DC Comic que he visto: muy divertida, con guion ingenioso y muy actual, excelente animación, y un humor muy disfrutable. No busquen más, Miles es el mejor Hombre Araña.

Título original: Spider-Man: Into the Spider-Verse | Directores: Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman | Género: Animación/Comedia/Acción | Origen: Estados Unidos | Duración: 117’ | *****

Enamorado de mi mujer.

Daniel comete el error de invitar a Patrick a cenar a su casa. Este último tiene novia nueva -mucho más joven- y eso molesta a la esposa de Daniel, muy amiga de la ex de Patrick. Pero el error no pasará finalmente por la incomodidad de Isabelle, sino porque la joven Emma cautiva a Daniel. Basada en una exitosa obra de teatro, esta película funciona como una especie de terapia en la que la mente de los personajes, especialmente la de Daniel, va imaginando lo que pasaría si se dejara llevar por ese deslumbramiento repentino. Entre lo que ocurre de verdad y lo que pasa en la imaginación, se suceden una serie de situaciones muy graciosas potenciadas por un elenco de gran nivel en el que la española Adriana Ugarte está apenas un paso por detrás. Si bien se apunta a pasar el rato, hay un mensaje final que bien vale atender.

Título original: Amoureux de ma femme | Director: Daniel Auteuil | Elenco: Sandrine Kiberlain, Adriana Ugarte, Gérard Depardieu, Daniel Auteuil, Brigitte Aubry | Género: Comedia | Origen: Francia | Duración: 84’ | ***