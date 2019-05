La última de Campanella, documental uruguayo y perros protagonistas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El cuento de las comadrejas

La película está basada en Los muchachos de antes no usaban arsénico (1976), de José Martínez Suárez. En una vieja casona, vive una estrella de cine de los años 60 a la que ya nadie recuerda; su esposo, un actor mediocre devenido en artista plástico, pero también sin éxito, y el director y el guionista de las películas en que triunfó la primera. El cuarteto se trata bastante mal, tirándose constantemente dardos en diálogos filosos y llenos de ironía. Pero dado que ya nadie los tiene en cuenta, vivir juntos es lo único que los salva, al menos para asegurar un techo. Esa loca armonía se ve amenazada con la llegada de dos jóvenes, aparentemente perdidos, que terminan por ofrecerle un negocio inmobiliario a la dueña de casa. Está claro desde el vamos que estos últimos algo se traen entre manos; pero está claro también que los cuatro veteranos no son ningunos tontos y, los que lo parecen, habrá que ver hasta dónde lo son. Graciela Borges tiene un papel hecho a su medida y se aprovecha mucho de su material de archivo (películas, fotos de su juventud, afiches) para delinear el personaje de Mara Ordaz. El trío masculino la secunda muy bien, siendo Marcos Mundstock el que uno imagina más parecido a su personaje (el guionista). La historia tiene un claro público objetivo porque, si bien puede entenderla gente de todas las edades, serán los que superen los 40 o incluso los 50 los que más capten los chistes que abundan en el film, que mucho tienen que ver con estos actores y la vieja historia del cine argentino. No es la mejor película de Campanella y ni siquiera se parece mucho a sus anteriores, pero no deja de ser entretenida y llevadera. Eso sí, dura algo más de lo que debería y eso se siente para el tipo de relato. Se dan demasiadas vueltas antes de llegar a una resolución que hubiera merecido más minutos sin necesidad de llegar a las dos horas de metraje.

Título original: El cuento de las comadrejas | Director: Juan José Campanella | Elenco: Graciela Borges, Oscar Martínez, Luis Brandoni, Clara Lago, Marcos Mundstock, Nicolás Francella | Género: Comedia/Intriga | Origen: Argentina | Duración: 129’ | ***

Vida a bordo.

La vida a bordo del barco porta contenedores El Explorador, que recorre los ríos Paraná y Paraguay, es contada aquí solo a través de experiencias sensoriales. Escuchamos los ruidos de las máquinas de la embarcación, de la tripulación barriendo, del capitán comunicándose por radio, del cocinero tomando mate mientras la comida es asada en un brasero o de un marinero haciendo ejercicio. Las palabras apenas aparecen en el poema que un padre lee de su hijo mientras vemos sus dibujos. El relato se lo arma el espectador tomando todos esos estímulos, en los que además aparece una música compuesta especialmente para el film por Cecilia Trajtenber, quien ya colaboró con el director en el documental Nueva Venecia. Una experiencia absolutamente personal llena de imágenes y sonidos a los que muchas veces dejamos pasar sin reparar en su significado.

Título original: Vida a bordo | Director: Emiliano Mazza De Luca | Género: Documental | Origen: Uruguay | Duración: 70’ | ***

La razón de estar contigo.

En la anterior película, una misma alma perruna acompañaba a distintos dueños cambiando el cuerpo del perro en cada reencarnación. Acá, el alma original del perro Bailey sigue su viaje, pero esta vez para acompañar a una sola familia, comenzando por el abuelo y siguiendo por la nieta, una joven que necesita quien la cuide. C.J., con una madre que se volvió alcohólica tras quedar viuda, es alejada por esta de la casa de sus abuelos. Será el perro de estos últimos quien se convertirá en su hada madrina, muriendo y reencarnando en tres canes más. Como el anterior film, una historia ideal para quienes tienen mascotas ya que los protagonistas son los perros, y lo que ellos piensan y sienten por los adultos. Para emocionarse, reír y terminar con ganas de adoptar un perrito.

Título original: A Dog’s Journey | Director: Gail Mancuso | Elenco: Dennis Quaid, Marg Helgenberger, Betty Gilpin, Kathryn Prescott, Jake Manley, Henry Lau | Género: Drama/ Comedia | Origen: Estados Unidos | Duración: 108’ | ***