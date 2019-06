La última de Almodóvar, otra de los X-Men y la tercera de John Wick

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Dolor y gloria.

El último gran éxito del director de cine Salvador Mallo fue hace 32 años. La Filmoteca de Madrid decide estrenar una copia remasterizada de Sabor, y convocar al realizador y su protagonista para presentarla. Ambos no se hablan desde el estreno, por lo que un encuentro previo para coordinar esta presentación será clave para invocar recuerdos e introducir a Salvador en el consumo de heroína, droga que intensificará sus viajes mentales al pasado. En ellos será fundamental la figura de su madre (una siempre exquisita Penélope Cruz) para explicar muchas cosas de este hombre que desde hace años lucha contra los dolores de espalda y de cabeza, dificultades para tragar, y períodos de depresión. También habrá un reencuentro con un viejo amor (Leonardo Sbaraglia en un papel poco habitual y muy bien logrado, con beso apasionado incluido). Está claro que Antonio Banderas interpreta al alter ego de Almodóvar, que con este film estaría cerrando la trilogía no oficial iniciada con La ley del deseo y La mala educación. Es la mejor actuación de Banderas sin dudas (premio a Mejor Actor en Cannes), asumiendo el papel de un hombre en continua crisis, encerrado en dolores que es incapaz de enfrentar, preocupado por el paso del tiempo y con vivencias de la niñez que lo marcaron para siempre. Las películas de Almodóvar suelen darles preponderancia a los personajes femeninos y caminar de sus manos; en este caso la atención se centra en un personaje masculino marcado tanto por mujeres como por hombres. Un director que conoció las mieles de la gloria, pero dejó que las fuera consumiendo sin piedad y retorno el dolor. Sabor le da una oportunidad de ser otro o, mejor dicho, de recuperar a ese artista que fue de niño y que los golpes de la vida le hicieron ocultar en una casa oscura y llena de recuerdos. Una de las mejores películas del director manchego que, más allá de algunos tropiezos, siempre se las ingenia para entregarnos un cine de calidad y sello propio.

Título original: Dolor y gloria | Director: Pedro Almodóvar | Elenco: Antonio Banderas, Asier Etxeandia, Penélope Cruz, Leonardo Sbaraglia, Julieta Serrano, Nora Navas, Asier Flores | Género: Drama | Origen: España | Duración: 113’ | ****

X-Men: Dark Phoenix.

La séptima película del universo X-Men continúa en la línea de las precuelas, centrándose en la vida de uno de los mutantes. En este caso se trata de Phoenix, nacida como Jane Grey quien, a los 8 años, sufrió un accidente automovilístico que la dejó huérfana y lista para ser recogida por Charles Xavier ya que era una niña “diferente”. Eso muestra el prólogo y luego avanzamos 17 años en el tiempo, con la joven en una accidentada misión en el espacio que hace que absorba un nivel de energía que la hace extremadamente poderosa y objetivo de unos extraterrestres que llegan a la Tierra. Su paso al lado oscuro es lo que desatará toda la acción y despliegue de efectos especiales que demanda este film. El empoderamiento femenino (requisito actual), la discriminación y las lealtades son algunos de los temas que se abordan en una historia que entretiene pero no deslumbra.

Título original: X-Men: Dark Phoenix | Director: Simon Kinberg | Elenco: Sophie Turner, Jessica Chastain, James McAvoy, Jennifer Lawrence | Género: Ciencia ficción/Acción | Origen: Estados Unidos | Duración: 116’ | ***

John Wick 3: Parabellum.

En la primera película, tuvo que vengar la muerte de su perro y la desaparición de su auto. Y cuando ya creía que podía entregarse al retiro, en la segunda este asesino a sueldo debe pagar una deuda de sangre que lo deja nuevamente expuesto a los tiros y las interminables batallas cuerpo a cuerpo. Y sí, muere mucha gente, pero para los amantes de la acción, las peleas valen la pena. Están muy bien coreografiadas y es posible seguirlas con claridad. Para el resto, la historia detrás es coherente, pero está claro que si lo suyo no es la acción, mejor evitarla porque es casi el único plato que se sirve. Y la cuenta no se cierra porque habrá más films. Keanu Reeves confirma que lo suyo es la acción, pero no exenta del humor que aportan tanto los comentarios sarcásticos de su personaje como los de los secundarios muy conocidos que lo acompañan. Entretenida.

Título original: John Wick 3: Parabellum | Director: Chad Stahelski | Elenco: Keanu Reeves, Halle Berry, Ian McShane, Anjelica Huston, Laurence Fishburne| Género: Acción/ Thriller | Origen: Estados Unidos | Duración: 130’ | ***