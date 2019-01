Triunfo de Reinas

Siguiendo con la tónica de las Reinas, las mujeres volvieron a imponerse con discursos reivindicatorios. Glenn Close, luego de salir de la enorme sorpresa que le causó saber que era la dueña del Globo de Oro a Actriz de Drama en cine por La buena esposa, apuntó a la realización personal del sexo femenino. “Las mujeres somos cuidadoras, o eso es lo que se espera de nosotras”, dijo, “pero tenemos que realizarnos personalmente, perseguir nuestros sueños y decirnos a nosotras mismas: ‘Yo puedo hacerlo. Y me lo tienen que permitir’”.



Mientras Regina King -reina hasta en su nombre-, Globo de Oro a Actriz de Reparto en cine por If Beale Street could talk, se comprometió a que sus nuevos proyectos contarán con 50 por ciento de participación femenina.



Otra reina fue Carol Burnett, que inauguró la entrega del premio que lleva su nombre quedándose ella con la primera edición. También fue la noche de Sandra Oh que, además de conducir la ceremonia junto a Andy Samberg, ganó el premio a Actriz de Drama en TV por Killing Eve y lo festejó teniendo a sus padres en el salón del Beverly Hilton.



Y hasta Yalitza Aparicio, protagonista de Roma, se sintió una monarca (con tiara incluida) entre tantas estrellas que aplaudieron los dos Globos de Oro ganados por el film de Alfonso Cuarón.



Entre los hombres, el rey fue Rami Malek sin discusión, seguido de cerca por varios príncipes que también festejaron.

Y el Globo de Oro fue para...

CINE

Drama: Bohemian Rhapsody.

Actores: Rami Malek (Bohemian Rhapsody) y Glenn Close (La buena esposa).

Comedia: Green Book.

Actores: Christian Bale (El Vicepresidente) y Olivia Colman (La favorita).

Dirección: Alfonso Cuarón (Roma).

Actores de Reparto: Mahershala Ali (Green Book) y Regina King (If Beale Street could talk).

Guión: Green Book.

Banda Sonora: El primer hombre en la Luna.

Canción: Shallow (Lady Gaga, Nace una estrella).

Animación: Spider- Man: Un nuevo universo.

Film Extranjero: Roma (México).



TELEVISIÓN

Drama: The Americans.

Actores: Richard Madden (Guardaespaldas) y Sandra Oh (Killing Eve).

Comedia: El Método Kominsky.

Actores: Michael Douglas (El Método Kominsky) y Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel).

Miniserie/Película de TV: American Crime: The assassination of Gianni Versace.

Actores: Darren Criss (American Crime: The assassination of Gianni Versace) y Patricia Arquette (Escape at Dannemora).

Actores de Reparto: Ben Whishaw (A Very English Scandal) y Patricia Clarkson (Sharp objetcs).

Carol Burnett: Carol Burnett.

Cecil B. DeMille: Jeff Bridges.