Tres películas en la carrera por el Oscar

La forma del agua.

En la década del sesenta, llega a un laboratorio de investigación científica del gobierno estadounidense un "activo" descubierto en las aguas de Sudamérica. La criatura, con forma similar a la humana pero recubierta de escamas, permanece en el agua, ya sea en un estanque o en un tubo cerrado. Es allí donde lo conoce Elisa, una empleada de la limpieza a la que, por ser muda, muchos consideran un "bicho raro". Porque de "bichos raros" es que viene este romántico cuento de hadas de Guillermo Del Toro, ya que también lo son los mejores amigos de Elisa: su compañera de trabajo, por ser negra, y su vecino y gran amigo, por ser homosexual. La llegada de la criatura permitirá que cada uno salga de la sombra en la que vive, algo que no será tan sencillo porque habrá villanos que enfrentar, sobre todo el responsable de seguridad del laboratorio, un hombre con todos los clichés de la maldad. Hay mucha ternura en esta historia en la que se nota el amor por la fantasía de Del Toro, que sabe elegir muy bien a los responsables de la estética y la música de una historia en la que además hay mucho cine de otra época, que los personajes ven por TV o en el cine sobre el que vive Elisa, y hasta un toque de musical. La película cuenta con trece nominaciones al Oscar, de las que ganará varios en rubros técnicos mientras que en los principales todo indica que Del Toro se quedará con el de Director. Sally Hawkins vuelve a destacar con un personaje "raro", mientras que Jenkins, Spencer y Shannon se siguen consagrando como los reyes de los roles secundarios. Tiene todo para ganar como Mejor Película, aunque quien escribe se queda con Tres anuncios por un crimen.

Título original: The shape of water | Director: Guillermo del Toro | Elenco: Sally Hawkins, Doug Jones, Michael Shannon, Octavia Spencer, Richard Jenkins, Michael Stuhlbarg | Género: Fantasía/Drama | Origen: Estados Unidos | Duración: 119' | ****

Llámame por tu nombre.

Verano, 1983. Familia judía recibe en su finca de un pueblito del norte de Italia a un estudiante estadounidense. El huésped hará que Elio, de 17 años, empiece a cuestionarse una sexualidad que creía definida. Basada en la novela homónima de André Aciman, la película aborda la homosexualidad con una naturalidad que quizás sorprenda para los años 80. Todo se va dando de a poco, sin que los prejuicios sean los obstáculos a vencer, sino que la decisión de entregarse al amor pase más por las inseguridades y dudas de sus protagonistas respecto a lo que sienten. Timothée Chalamet merecería llevarse el Oscar. Compone un personaje con frescura y detalles que lo alejan de lo convencional; sostener una escena como la del final es para pocos.

Título original: Call me by your name | Director: Luca Guadagnino | Elenco: Timothée Chalamet, Armie Hammer, Michael Stuhlbarg, Amira Casar | Género: Drama/ Romance | Origen: Italia | Duración: 130' | ***

The Square.

"El cuadrado es un santuario de confianza y cariño. Dentro de él todos tenemos los mismos derechos y obligaciones". Así se explica la obra de una artista argentina que se exhibirá en un museo sueco cuyo curador en jefe es el protagonista de esta historia. Un hombre pedante y engreído, elegante y refinado, que vive en ese mundo del arte que muchos asocian con una burbuja. Ser víctima del cuento del tío lo pondrá en contacto con el sector social que no frecuenta en una operación rescate de sus pertenencias disparatada y llena de humor negro. Östlund, que ya impuso su marca con Play y la muy buena Force Majeure, presenta situaciones absurdas, bastante violentas algunas, cargadas de cinismo, que podrán chocar al espectador, que deberá evaluar si dejan algún mensaje. No es para todos los paladares

Título original: The Square | Director: Ruben Östlund | Elenco: Claes Bang, Elisabeth Moss, Dominic West, Terry Notary, Christopher Lss | Género: Comedia/Drama | Origen: Suecia | Duración: 142' | ***