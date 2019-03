Tres historias reales, una de ellas con candidatura al Oscar 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La voz de la igualdad.

La historia de Ruth Bader Ginsburg, la segunda mujer en integrar la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, fue retratada en RBG, documental de Julie Cohen y Betsy West candidato al Oscar en esta última entrega. En La voz de la igualdad, la historia está ficcionada y se remonta al ingreso de Ruth a la Universidad de Harvard, para saltar luego a su actividad profesional y al caso sobre discriminación de género que la llevó a trascender. Felicity Jones, y un poco por detrás Armie Hammer, son lo más valioso de una película bastante convencional que, en su primera parte, tiene mucho de los clichés de la mujer discriminada en ámbitos reservados a los hombres teniendo en cuenta la época. El espectador sabe que para cada zancadilla que se le haga a la protagonista, habrá una respuesta o frase brillante de parte de ella. Para abrirse camino en un mundo tan masculino, contará con el apoyo incondicional de su marido y también de una hija que irá creciendo viendo en su madre un ejemplo a seguir, si bien la desafía constantemente. Lo más interesante del film llega en la segunda parte, aunque por momentos uno se pierde en los términos legales y los detalles del caso que todo lo domina. Lo atractivo es ver cómo está mujer luchó por los derechos de las mujeres defendiendo a un hombre discriminado, ya que su defendido está perdiendo una serie de derechos por no ser mujer. Una historia que merecía ser contada y que cobra relevancia en tiempos en los que el feminismo ha adoptado distintas facetas. La de Ruth es una de ellas y que se mantiene aunque ya hayan pasado muchos años de su gran triunfo. Hacia el final de la película aparece la verdadera Ruth.

Título original: On the basis of sex | Directora: Mimi Leder | Elenco:

Felicity Jones, Armie Hammer, Kathy Bates, Sam Waterston, Justin Theroux, Jack Reynor | Género: Drama | Origen: Estados Unidos| Duración: 120’ | ***

Van Gogh: En la puerta de la eternidad.

Cuando Vincent Van Gogh contemplaba paisajes planos, llanos, se sentía ante la eternidad. El traslado de esos paisajes al lienzo lo volvió eterno, pero no fue un camino sencillo. El pintor holandés tenía problemas mentales, que lo acompañaron buena parte de su vida. Esta película lo muestra ya como un adulto que necesita la naturaleza y la luz clara para poder crear, para poder pintar lo que ven sus ojos. Con relaciones dependientes tanto con su hermano Theo como con su colega y amigo Paul Gauguin, vinculándose con otros seres humanos solo como parte de su obra, con largos y profundos diálogos tanto con un cura -que debe determinar si está loco- como con uno de sus “modelos”, así lo va retratando el enorme Willem Dafoe en este film que será apreciado fundamentalmente por los amantes del arte. No en vano fue candidato al Oscar a Mejor Actor.

Título original: At Eternity’s Gate | Director: Julian Schnabel | Elenco: Willem Dafoe, Rupert Friend, Oscar Isaac, Mads Mikkelsen, Mathieu Amalric | Género: Drama/ Biografía | Origen: Estados Unidos | Duración: 111’ | ***



Rey de ladrones.

La historia es real y remite a un robo realizado durante la Semana Santa de 2015. Un grupo de ladrones veteranos planea entrar a un depósito en el que comerciantes y joyeros guardan dinero y objetos de valor. El dato se lo pasa el joven de la banda al líder, que acaba de quedar viudo. Contrario a lo que se podría pensar, el atraco no es el objetivo final del relato, sino que funciona como momento de quiebre porque, a partir de allí, los ladrones entrarán en un espiral de traiciones y de desconcierto. Si el espectador se acerca al film por sus actores, con un Michael Caine siempre impecable, es eso lo que finalmente obtendrá: buenas actuaciones. Lo demás deja gusto a poco y la sensación de que se desaprovechó un gran elenco para contar algo que no termina siendo ni una historia de robos, ni un drama, ni una comedia (aunque se apueste mucho a los chistes derivados de la edad). Se rescata ver imágenes de viejos films con estos actores.

Título original: King of Thieves | Director: James Marsh | Elenco: Michael Caine, Jim Broadbent, Tom Courtenay, Charlie Cox, Michael Gambon, Ray Winstone| Género: Crimen/ Drama | Origen: Reino Unido | Duración: 108’ | **