Lo trendy en cabello en 2018 y cómo lograrlo

—¿Cuáles son los peinados que se van a usar en este 2018?



—Seguimos con la misma moda que años anteriores: prima lo descontracturado, un look suelto y natural. Se van seguir utilizando las ondas suaves que ahora pasan a ser un ‘lacio roto’ o un lacio medio despeinado. Los arreglos estructurados y con mucho volumen que veíamos hace un tiempo ya no van a estar tan presentes.



—En cuanto a los cortes de pelo, ¿qué vamos a ver?



—Lo principal es que desaparecen las melenas kilométricas y pesadas. El cabello se lleva volando sobre los hombros o un poco más corto. Hay que aclarar que cada estilo de corte depende de la persona. En este 2018 no hay una tendencia específica de lo que llevar en el pelo. Lo importante es que se adecue a la personalidad y al estilo de vida del cliente.



—¿Cuáles son las claves para generar el look ideal?



—Aunque en el pelo se lleva un aspecto ‘descuidado’, lograrlo lleva trabajo. Las nuevas estrellas en este 2018 son los productos para el cabello, dejando a la coloración en un segundo plano. Todo pasa por el hecho de que, aunque parezca que no te hiciste nada en el cabello, usaste productos que brindan movimiento, textura y brillo. Por estas latitudes el frizz es de gran preocupación y por eso se debe tratar de controlarlo. Asimismo, no hay que olvidarse de hidratar y restaurar el pelo para poder lucirlo saludable. Como la mujer se levanta a trabajar y no quiere estar desde las 6 a las 7 de la mañana arreglándose el pelo, ahora los productos proponen que la clienta pueda lucir un buen look sin la necesidad de usar secador, planchita o buclera. Lo ideal para ella es lavarse el cabello y quedar pronta sin más complicaciones. A su vez, como tiene menos tiempo, busca una imagen que defina su personalidad y que no la tenga pendiente de si está desarreglada.



—¿Cuáles productos se pueden utilizar?



—La línea Bajo Poo + Nutrición de TRESemmé es un buen ejemplo de la nueva tendencia en productos para el cabello. Brinda una limpieza delicada, con bajo nivel de sulfato y no contiene parabenos ni colorantes. Además, cuenta con la ventaja de que tiene ingredientes naturales como el aceite y agua de coco, que brindan hidratación y controla el frizz. Es ideal porque le da un aspecto natural al pelo para que se vea flojo y suelto. Hay que destacar que es apto para todo tipo de cabello, pero que es perfecto para personas con el pelo rizado, que naturalmente lo tienen más resecado y dañado. A su vez, funciona para aquellos que lo tienen maltratado por el sol, los procesos químicos y la decoloración.