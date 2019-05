Tragedia nuclear

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En abril de 1986, la Planta Nuclear de Chernobyl, en Ucrania, sufrió una explosión masiva que liberó material radiactivo en Bielorrusia, Rusia y Ucrania, así como en Escandinavia y el oeste de Europa. Fue calificada como una de las peores catástrofes humanas en la historia, con consecuencias que llegan hasta nuestros días.



La miniserie Chernobyl, que HBO estrena el próximo viernes, a las 21 horas, recrea lo ocurrido en ese lugar, además de mostrar los increíbles sacrificios que hicieron mujeres y hombres para salvar a Europa de un desastre de dimensiones inimaginables.



Para ello se centra en tres personajes: Valery Legasov, un físico nuclear soviético que integró el equipo de respuesta y que fue uno de los primeros en entender la magnitud sin precedentes del desastre; el viceprimer ministro soviético Boris Shcherbina, asignado por el Kremlin para liderar la comisión del gobierno en Chernobyl en las horas posteriores al accidente, y la física nuclear Ulana Khomyuk, designada para resolver el misterio que ocasionó el desastre.



Jared Harris, a quien viéramos en The Crown como el rey Jorge VI (candidato al Critics Choice Television Award como Actor Invitado), es quien interpreta a Legasov. El actor también fue parte del elenco de Mad Men, drama por el que fue nominado al Emmy como Actor de Reparto (encarnaba a Lane Pryce, socio de la agencia publicitaria en la que trabajaba el protagonista).



Stellan Skarsgård se pone en la piel del viceprimer ministro Shcherbina. El actor sueco es un rostro conocido, tanto en cine como en televisión. En la pantalla grande ha estado desde en comedias románticas, como Mamma Mia!, pasando por historias de superhéroes como los films de Los Vengadores, hasta dramas como En busca del destino. En la pantalla chica, recientemente se lo pudo ver como protagonista de la serie policial River. Ganó el Oso de Plata a Mejor Actor en el Festival de Berlín por The Simple-Minded Murderer (1982).



En tanto Emily Watson, otra famosa en varias pantallas, es quien encarna a la física Khomyuk. La actriz inglesa ha sido nominada a dos Oscar a Mejor Actriz, primero por Hilary y Jackie y luego por Contra viento y marea, dos películas por las que también compitió por el Globo de Oro. Para este último galardón tiene otras dos nominaciones, por las miniseries La vida y la muerte de Peter Sellers (Mejor Actriz de Reparto) y Appropriate Adult (Mejor Actriz). En materia de miniseries, también fue parte del elenco de Genius en el rol de Elsa Einstein, la esposa de Albert.



Watson y Skarsgård vuelven a trabajar juntos desde la laureada Contra viento y marea (1996).



El elenco de Chernobyl se completa con Paul Ritter (Lovesick), como el ingeniero adjunto en jefe Anatoly Dyatlov; Jessie Buckley (Beast), como Lyudmilla Ignatenko, una residente de Pripyat casada con un bombero del equipo de respuesta inmediata; Adrian Rawlins (Harry Potter y las Reliquias de la Muerte), como el ingeniero en jefe Nikolai Fomin, y Con O'Neill (Harlots), como el director de la planta Viktor Bryukhanov. También actúan Sam Troughton, Adam Nagaitis, Barry Keoghan, Ralph Ineson, Mark Lewis Jones, Fares Fares y David Dencik.



En lo que respecta al trabajo detrás de cámaras, HBO y Sky eligieron a Johan Renck, director de reconocidas series de televisión como Breaking Bad (tres capítulos), Bloodline, Bates Motel, Vikingos y The Walking Dead, para que se hiciera cargo de los cinco episodios de Chernobyl.



Mientras que los guiones fueron escritos por Craig Mazin (El cazador y la Reina del Hielo), también productor ejecutivo de la miniserie. Es además el guionista de la nueva de Los Ángeles de Charlie, que se estrenará este año, entre otras famosas películas, como la comedia ¿Qué pasó ayer? Parte II o dos de las Scary Movie.



Chernobyl fue filmada en Vilnius, Lituania, siendo la primera coproducción surgida del acuerdo entre HBO y Sky para invertir 250 millones de dólares en productos para la pantalla chica.



La fecha de estreno elegida, el viernes 10 de mayo, es apenas una semana después de conmemorarse un nuevo aniversario del desastre nuclear. Pero también es nueve días antes de la despedida definitiva de Game of Thrones, la serie que HBO deberá sustituir con grandes apuestas. No se pretende que Chernobyl llene el vacío que dejará la batalla por el Trono de Hierro, sino que le muestre al público que la señal sigue por el camino de las grandes realizaciones en un mercado con cada vez más competidores.