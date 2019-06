La top model Verónica Zoppolo: "Una modelo tiene que desarrollar confianza en sí misma"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

-Llevas varios años fuera de Uruguay, ¿qué balance haces de tu carrera hasta el momento a nivel profesional?



-El balance que hago es positivo, nunca me hubiera imaginado estar donde estoy hoy.



-¿Para qué agencias trabajas en este momento y principalmente en qué rubros del modelaje?



-Estoy instalada en Los Angeles ahora y representada por LA Models y New York Models en Nueva York. Principalmente mi perfil es más comercial y de trabajos de belleza por eso Estados Unidos es un buen mercado para mí.



-Estás incursionando también en la actuación. ¿Qué te seduce de ese camino?



-Estoy disfrutando muchísimo estudiar actuación, desde el 2016 que tomo clases. Hacía tiempo buscaba ese desafío y es una gran herramienta para conocerme a mí misma.



-¿Cómo es tu día a día en Los Ángeles?



-Cada día es diferente, es muy variado. Eso es algo que mantiene mi carrera muy interesante y llena de oportunidades aunque no tener una rutina laboral estable también es agotador. Hay que estar dispuesto a viajar de un día al otro y cambiar planes constantemente.



-Has trabajado en varios mercados (en Europa, Sudamérica y Estados Unidos) ¿Por qué te decidiste por Los Angeles?



-Me mudé a Los Angeles en 2017 y decidí ir ahí para concentrarme más en la actuación. Me gusta el estilo de vida de California y LA es una ciudad donde encontré un buen balance entre lo laboral y personal.



-¿Cuál sería para ti la esencia de una modelo en cuanto a su personalidad?



-Una modelo tiene que desarrollar confianza en sí misma, no temerle al “no” y aprender a moverse en distintos mundos sin perderse.



-¿Cuáles son tus planes?



-Seguir formándome como actriz y en la música que es otra de mis pasiones, a la par de mi trabajo en el modelaje.



-¿Cuáles fueron las campañas que más recuerdas?



-Recuerdo filmar en Praga para el perfume de Elite o me acuerdo de ir a las Islas Mauricio por 10 días con el equipo de la revista Marie Claire France. Hoy no se dan más esos viajes. Recuerdo también haber terminado filmando una escena para un comercial del perfume Kenzo en el rooftop de mi apartamento en Nueva York, algo que no me esperaba y esa escena al final salió en la filmación.



-¿Cuál es balance negativo que hacés de tu carrera? Es decir, aquello que crees que perdiste por estar fuera del país más de 10 años.



-Estar lejos de la familia y amigos no es fácil.



-¿Qué ha sido lo más difícil para adaptarte a una vida y una carrera fuera de Uruguay?



-Lo más difícil ha sido estar lejos de la familia y los amigos. Alejarse de esa red que uno construye desde chico donde te conocen tan bien. Se extraña en los festejos y cumpleaños que uno se pierde, en la cotidianidad de los encuentros. Se extraña el idioma y las costumbres.



-Ahora estás por unos días en Uruguay. ¿Cuál ha sido el objetivo de tu viaje? ¿Cómo has encontrado al país?



-Me vine para celebrar en familia los 90 años de mi abuela. Se nota que se vienen las elecciones y que se está jugando la Copa. Veo muchos emprendimientos nuevos de lugares para comer y cada vez más opciones para veganos, vegetarianos o celíacos. Veo más conciencia en la comida.



-Comenzaste muy chica al ganar el Elite Model Look con 15 años. ¿Tenías la vocación por la pasarela o pensabas que tu vida iba por otro lado?



-Nunca imaginé que me iba a dedicar al modelaje profesionalmente. No tenía ni claro que esa podría ser una opción.



-¿Qué aconsejarías a una adolescente que recién comienza el camino de ser modelo?



-Oír a todos pero escucharse a sí misma. Crecer mucho en la relación con una misma. Trabajar con constancia para desarrollar tu mejor versión física en la parte externa pero no olvidar la interna que si uno no está bien consigo mismo, sin dudas se nota. Si algo te quita tu paz, no lo vale.



-El mundo de la moda es competitivo? ¿Hay espacio para hacer amigos? ¿Los has hecho?



-Sin dudas que sí. De mis mejores amigas he conocido por la industria.