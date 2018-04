Todos unidos contra Thanos

Los Vengadores y sus aliados tendrán que luchar contra el mayor villano al que se han enfrentado nunca y evitar que se haga con el control de la galaxia. Avengers: Infinity War cuenta con la dirección de Anthony y Joe Russo, y vuelve a presentar un elenco de súperestrellas entre los que Scarlett Johansson repite el papel de La Viuda Negra. En la siguiente entrevista, la actriz habla de lo que significó filmar una nueva aventura de Los Vengadores y de una posible despedida.

En la Guerra Infinita que plantea la nueva película de Los Vengadores, los superhéroes deberán dividirse en grupos para combatir a Thanos.

El equipo de Iron Man (Robert Downey Jr.), que incluye al Hombre Araña (Tom Holland), Star Lord (Chris Pratt), Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) y Nebula (Karen Gillan), entre otros, peleará en Nueva York, así como en el planeta Titán.

En tanto, el equipo del Capitán América (Chris Evans), conformado por La Viuda Negra, Falcon (Anthony Mackie), War Machine (Don Cheadle) y Pantera Negra (Chadwick Boseman), entre otros, defenderá la nación africana de Wakanda.

Y existe una tercera facción, la de Thor (Chris Hemsworth), Rocket (Bradley Cooper) y Groot (Vin Diesel), que llevará a cabo una misión de aspecto desconocido.

Scarlett Johansson interpreta a Natasha Romanoff, alias La Viuda Negra, una espía altamente entrenada en combate y ex agente de S.H.I.E.L.D.

-¿Dónde encontramos a su personaje al principio de Avengers: Infinity War?

-Es difícil de decir porque han transcurrido dos años entre Civil War y el comienzo de Avengers: Infinity War. Hay mucho para explorar allí, pero sí desarrollé una historia de fondo para mi personaje que ahora le hace estar más determinado que nunca para ser lo más estratégico y mantener todo bajo el máximo control posible. Es como que decidió ir por su lado. Capitán América y Viuda Negra están intentando monitorear y proteger lo más posible, sin contar con la estructura que tenían en la seguridad de Los Vengadores. Operan su propio equipo, por así decirlo. Es bastante duro cuando recién los encontramos. Yo imagino a Natasha Romanoff un poquito más endurecida por las cosas que ha vivido y las experiencias que debió atravesar.

-¿En qué punto de su amistad encontramos a Steve Rogers y Natasha?

-Creo que Steve y Natasha poseen una comunicación muy fluida entre sí. Obviamente, han estado en cientos de misiones juntos, en situaciones de vida o muerte. Funcionan como verdaderos compañeros. A esta altura, se entienden sin palabras.

-¿Qué significado tiene para usted ver a esta franquicia llegar a este punto?

-Para mí ha sido sumamente emocionante poder trabajar con algunos de los actores de las distintas franquicias, que admiro. Supongo que podríamos decir que somos una suerte de familia extendida. Y además, por supuesto, hay personajes nuevos que son incorporados a esta familia. Esa parte es maravillosa porque Marvel sin duda ha promovido siempre contratar actores inesperados, comprometidos y que traen un ángulo fresco a sus personajes. Siempre han promovido lo nuevo y ese es un aspecto emocionante. Por supuesto, tiene un sabor agridulce porque miro a mi alrededor y veo a los miembros del reparto y del equipo de producción que se han convertido en amigos tan cercanos para mí, una suerte de familia cinematográfica, y sé que esta podría ser la última vez que todos nosotros estemos juntos de esta manera. Me deja un sabor un poquito amargo, pero estoy realmente orgullosa del trabajo que hemos hecho. Y estoy orgullosa de lo que hemos construido. Siento que he llevado a este personaje lo más lejos que podía dentro de este contexto y estoy orgullosa de eso.

-¿Qué tal es ver más caras femeninas en el grupo?

-Llevo casi una década defendiendo que haya una energía un poco más femenina, tanto en el reparto como en el equipo de producción. Así que es realmente maravilloso ver esta mayor diversidad en el grupo y es sin duda maravilloso ver que el público apoya e incluso pide ver a estos personajes de superheroínas fuertes. Están deseosos de ver esas historias y también quieren ver a un grupo mucho más diverso que represente mejor a la población. Y para mí es extraordinario sentir que he sido testigo y he formado parte de esa evolución.

-¿Es divertido guiar a los nuevos miembros del reparto?

-Es sensacional. Yo adoro trabajar con actores. Si puedo ayudar de alguna forma a hacer a otro actor sentirse más cómodo o descubrir nuevas opciones o ayudarlo a aclimatarse a lo que a veces podría sentirse como un fabuloso club infantil, para mí es genial. Porque es fantástico cuando sentís que confiás en la gente con la que trabajás, y sentís que es un lugar seguro donde podés abrir tus alas y echar a volar. Yo adoro poder guiar a otros actores en ese sentido. Es genial.

-¿Cuál es el enfoque de Natasha hacia Thanos?

-Creo que para ella es difícil medir la verdadera amenaza que supone Thanos. Sin duda se trata de una fuerza que no vio jamás o que no podría siquiera llegar a comprender. Pero creo que Natasha es una luchadora muy estratégica y enfrentará a Thanos con todo su poder, que fundamentalmente es su inteligencia. Está realmente intentando dar todo de sí para luchar y hacer todos los sacrificios necesarios para poder salvar a la mayor cantidad de personas posible.

-Cuéntenos cómo es enfrentarse cara a cara con Thanos.

-Los Vengadores hablan tanto de él antes de verlo que de alguna manera están como luchando contra este enemigo malvado sin rostro. Pero cuando finalmente lo ven, creo que es algo que Natasha jamás podría haber imaginado. Este es el peor desafío que Los Vengadores hayan enfrentado jamás, y frente a eso, ella está dispuesta a darlo todo.

-¿Qué han significado para usted estos diez años?

Para mí ha sido increíble poder retomar una y otra vez este personaje que amo tanto y poder ir pelando las distintas capas, por así decir, de un personaje que creo que en muchos aspectos es un reflejo mío, y que refleja mi propia evolución y mis propios desafíos. Creo que como actriz ha sido un verdadero regalo poder vivir esta experiencia.

Es algo tan inusual. No creo que haya muchas otras oportunidades como esta en el cine de poder volver continuamente sobre un personaje tan complejo como Natasha. Realmente, siento que he tenido una oportunidad increíble al interpretar a este personaje tan emblemático y que significa tanto para la gente. Es algo que debo agradecerle al público, porque desde el principio aceptaron mi caracterización del personaje y me permitieron meterme en los zapatos de Natasha... y repartir unas cuantas patadas con esos mismos zapatos. Así que ha sido extraordinario.