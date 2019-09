Todos los detalles de #LosMásVistos 2019 de TV Show

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

TV Show y Enjoy Punta del Este fueron anfitriones de la segunda edición de los premios a #LosMásVistos con los que el portal de espectáculos de El País distingue a las figuras con mayores índices de lectoría a lo largo del año.

Camila Rajchman, Rodrigo Romano, Claudia García, Braulio Assanelli, Giannina Silva, Andrea Vila, Gustavo “Gucci” Serafini, Rafa Cotelo, Catalina Ferrand y Federico Buysán fueron los premiados uruguayos que recibieron la distinción este sábado. También hubo tres hashtags dorados para los argentinos Joaquín “Pollo” Álvarez, Zaira Nara y Florencia Tesouro.

La ceremonia se desarrolló en OVO Nightclub de Enjoy y contó con la conducción del periodista uruguayo Nicolás Cáceres, radicado en Buenos Aires, donde destaca en la pantalla del Canal 9. El evento contó también con el show musical de los artistas de Enjoy the show; músicos y cantantes estables del resort y casino.



Andy Vila fue la primera en obtener el galardón. La joven conductora recibió el premio en manos del administrador general de El País, Dr. Guillermo Scheck. Agradeció a su familia, “que son los más importante del mundo”. También a Canal 4 y a los productores Alfredo Caro y a Diego Sorondo. “Que sigan disfrutando de estos premios”, añadió.

Andy Vila. Foto: Darwin Borrelli.

El siguiente galardón fue para Gustavo “Gucci” Serafini. El músico subió cantando al escenario y le pidió al conductor que lo grabara. “Filmame. Sé plancha una vez en tu vida”, le dijo entre risas.



Luego agradeció especialmente a los medios por el abordaje del escándalo provocado por su frustrada participación en una lista del Frente Amplio.

“Quiero agradecer, no solo a TV Show, sino a todos los medios. Lo que pasó no me causó ninguna gracia y todos trataron el tema con mucho respeto en general”.

Y le dedicó el premio a su pareja, Flor Quinley. “A mi novia que bancó esta tormenta. Este premio es para vos, mi amor y me quedó con lo que pasó en la primera parte del año, que fue reencontrarnos y amarnos”, dijo.

Gucci Serafini con su pareja Flor Quinley.

También agradeció al Dr. Alberto Elbaum, presente en la ceremonia, quien fue su guía en el tratamiento que le permitió bajar 80 kilos.

Finalmente, invitó a todos los presentes a la boda con Flor Quinley en setiembre 2020 en Punta Cana. “Vas, ¿te animás?”.



Fue un momento de alta tensión porque entre los invitados se encontraba la directora de Desarrollo Social de la Intendencia de Montevideo, Fabiana Goyeneche, una de las que se opuso con mayor firmeza a la candidatura de Gucci en virtud de las acusaciones que tuvo en redes sociales por acoso. Goyeneche observó en silencio el discurso del músico mientras se apartaba hacia la barra.

Internacional. Luego fue el turno de la primera figura argentina, la conductora de Morfi, Zaira Nara. Recibió el galardón de manos del director de Hotel y Relaciones Públicas de Enjoy Punta del Este, Javier Azcurra.



“Voy a ver qué ponen acá atrás”, dijo Nara en referencia a las capturas de pantalla de noticias de TV Show referidas a los personajes ganadores.

Zaira Nara. Foto: Darwin Borrelli.

“Feliz de venir a Uruguay. Siempre son muy respetuosos en las notas. Soy una agradecida de que el trabajo que uno hace sea reconocido acá”, aseguró Nara al recibir su premio. La conductora luce ya su pancita de embarazada dado que está en la dulce espera de su segundo hijo junto a Jakob Von Plessen, presente también en la ceremonia, pero manteniendo su característico bajo perfil.



“Muchas gracias a Enjoy. La primera vez que vine fue hace 15 años y desde entonces vengo todos los años”, añadió.



El próximo hashtag dorado correspondió a Joaquín “Pollo” Álvarez. El conductor de Nosotros a la mañana también se fijó en las capturas de pantalla. “Ah, me echaron del Bailando”, dijo en referencia a la noticia de su salida del reality.



Luego agradeció a Javier Azcurra: “es quien hace que mi estadía en Punta del Este sea excelente”.

Álvarez también valoró el cariño de los uruguayos. “No sé cómo decirlo. Soy muy amante de mi país. Pero tengo un gran amor con el Uruguay y con los uruguayos. Me siento muy cómodo acá”, dijo el conductor.

Pollo también se refirió a su reciente matrimonio. “Es el mejor año de mi vida porque me casé y estoy formando mi familia. Eso me tiene muy feliz”, concluyó.



Floppy Tesouro, otra de las figuras argentinas premiadas, también valoró el cariño de los uruguayos. Luis Borsari, director de Turismo de Maldonado, entregó este galardón.

Floppy Tesouro. Foto: Darwin Borrelli.

“Qué lindo recibir este reconocimiento en un país que quiero tanto como Uruguay. Vengo desde hace años, tanto por trabajo como por placer y me reciben con mucho cariño”, aseguró Tesouro. La actriz y modelo es una habitué de Punta del Este de cada verano. De hecho, se casó en el balneario uruguayo.

“Amo lo que hago. Desde chica, dije que quería ser artista y estas notas hacen que uno crezca artísticamente”, complementó.



“Se lo quiero dedicar a todas las mujeres empoderadas”, concluyó.



Doble triunfo. Camila Rajchman se llevó dos hashtags dorados en la velada. Paola Fernández, gerente de Enjoy Punta del Este, fue la encargada de entregar la distinción.

La cantante de Blonda y movilera de Desayunos informales agradeció a los organizadores de la ceremonia y se refirió a la campaña del “video que no fue”, de Inju y Mides.

“Si me lo hubiesen propuesto un tiempo antes, no lo hubiera hecho. Fue una campaña difícil de hacer porque me tocó muy de cerca. Me pasó a mí y a mucha gente que los expusieran de una manera que los haga sentir vulnerables. Más allá de trabajar con las redes sociales, que es algo que me encante, hay que tener cuidado, respetar y hay que concientizar sobre este tema. Le dedico el premio a aquellas personas que reflexionaron con la campaña”, dijo.

Camila Rajchman. Foto: Darwin Borrelli.

Sobre el final de la velada, Rajchman se llevó el premio por ser la preferida del público en una encuesta abierta en redes sociales.

“Quiero felicitar a todos mis colegas que fueron premiadas esta noche. Es la primera vez que vengan a esta premiación y estoy muy feliz”, dijo.



Giannina Silva también fue una de las figuras #MásVistas. “Cada premio de El País es un mimo”, aseguró. El director de TV Show, Ignacio Quartino, le entregó el hashtag dorado.

“Voy a empezar por los agradecimientos. Venir a Enjoy es un placer. Gracias a Javi Azcurra y Pao Fernández, que te hacen sentir maravillosamente. A la gente de El País, porque cada premio de ellos es un premio muy grande, un honor. A Canal 4, que es mi casa, a Luis (Carballo) y a todos ustedes”, dijo la comunicadora integrante de Algo contigo.

Giannina Silva. Fotos: Darwin Borrelli.

El siguiente premio #LosMásVistos estuvo cargado de emoción. El relator Rodrigo Romano recibió el galardón de Martín Pintos, director de comunicación de la Intendencia de Maldonado.

“Voy a ser muy breve porque esto no es lo mío. Me gusta pararme frente a una cámara pero no frente al público. Siento mucha vergüenza”, comenzó su discurso el periodista deportivo. Agradeció luego a El País, TV Show y a Enjoy Punta del Este.

Martín Pintos y Rodrigo Romano. Foto: Leo Mainé.

“He aplicado una palabrita muy fuerte este año que es la resiliencia. Me ha hecho mucho más fuerte. También aplico la frase “lo que no te mate te fortalece”. En los primeros días de este 2019, cuando tenía una jornada para descansar, me encontré con dos o tres cosas complicadas; una personal y otra de trabajo”, dijo en referencia a la viralización de videos íntimos en el marco de un conflicto con su expareja y también a su desvinculación de Tenfield.



“Pero por suerte pudo más la buena vibra de la gente. Si fui de los más vistos este año fue por el público, al que tengo que agradecer siempre”, complementó. Agradeció a las autoridades de los medios donde trabaja en la actualidad: Radio Carve, Canal 10 y DirecTV. “También para el hermoso proyecto que es AUF TV, que ya está caminando”, añadió.

“A todos los que me tendieron una mano en los momentos más complicados, muchas gracias”, cerró.

El próximo hashtag dorado en #LosMásvistos correspondió a Rafael Cotelo. El conductor de Canal 10 y Del Sol FM, cuyas notas han acumulado miles de clicks en especial por sus programas vinculados a los jugadores de la selección, agradeció al equipo de TV Show.



“El laburo que hacen es multiplicar nuestro trabajo y eso nos sirve y es parte de la industria del entretenimiento y del espectáculo. Las veces que todos nosotros hemos atravesado momentos complicados en nuestra vida ellos han mostrado sensibilidad y humanidad”, dijo.

También agradeció a los compañeros de la radio y del canal, su familia y a “mis amigos del Cerro”.

Claudia García con su hashtag en #LosMpasVistos

La periodista Claudia García recibió el próximo galardón. La exconductora de Telemundo agradeció al público.



“Lo que quiero compartir y agradecer es al público. Descubrí el cariño, el afecto que no sabía que lo tenía”, dijo la comunicadora sobre las repercuciones de su desvinculación del noticiero de Teledoce ocurrida a fines de abril pasado.

“Lo mejor está por venir. Seguramente salgan proyectos que están en proceso. Muchísimas gracias; este es un premio muy importante porque lo da la gente, el público”, añadió.



Catalina Ferrand y Federico Buysan levantaron su hashtag dorado y agradecieron a El País y a Enjoy Punta del Este. El galardón fue entregado por Pablo Cayafa, periodista de Sábado Show.



“A veces las noticias son un efecto colateral de lo que uno hace. TV Show nos acompaña y nos motiva. Es un momento de alegría”, dijo Ferrand y añadió: “También gracias a la gente de Enjoy. Hace muchos años veníamos a hacer notas y éramos extranjeros en nuestra propia tierra. Era un lugar más para los argentinos o brasileños. Ahora Enjoy cambió eso. El año pasado los Iris se hicieron acá y hoy nos sentimos mucho más cerca de Punta del Este siendo también protagonistas en este lugar”.

Catalina Ferrand y Federico Buysan. Foto: Leo Mainé.

Federico Buysan también agradeció a los organizadores de la premiación. “Es uno de los premios más lindos porque lo puedo compartir con mi mujer. Nos seguimos eligiendo para compartir momentos juntos”, dijo.



También le dedicó “un beso grande” a Claudia García. “La quiero mucho. Es una de las grandes profesionales que me ha tocado conocer en el medio”.



Braulio Assanelli, el uruguayo que triunfó en La Voz cerró la premiación. Sus notas en TV Show referidas a la victoria del cantante en el talent show argentino tuvieron grandes picos de audiencia.

“Un honor para mí recibir este premio”, aseguró el cantante de San Ramón, quien valoró el vuelco que tuvo su vida luego de La Voz.



Finalizada la ceremonia, comenzó la after party con la que los ganadores y el público general disfrutaron hasta altas horas de la madrugada.