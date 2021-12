El testimonio de Laura Taboada a una semana del escándalo por "La Cobra"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Oriunda de Toledo (Canelones), La artista Laura Taboada ha estado en boca de todos tras una interpretación del tema “La cobra” en la finalización de una conferencia de prensa del Ministerio de Turismo.



Por el contraste entre lo formal del lanzamiento de la Fiesta de las Aparcerías y el estilo de Taboada, el video se hizo viral rápidamente.



En el programa Viva la tarde (Radio Sarandí), Taboada dio su versión de los hechos. “Realmente me asusté con todo lo que pasó. Yo soy de perfil bajo”, dijo la cantante.



Taboada habló de sus inicios en el canto. Obtuvo un lugar destacado en un concurso de canto en su localidad y luego formó parte de una banda. Pero hace ocho meses lanzó con suceso su carrera solista. Con versiones de temas del género tropical, Taboada actúa en fiestas y eventos. Una de sus artistas favoritas es la argentina Jimena Barón, de ahí la elección del tema.



“Antes de todo esto, ya trabajaba muy bien. Tengo la agenda completa hasta enero”, dijo. “Hago mucho acting, soy muy alegre y transmito”, dijo sobre su estilo de interpretación.



Taboada contó cómo fue contactada para la conferencia de prensa en cuestión.



“Aparcerías me contrató para una fiesta privada en el Parque Roosevelt. Después de eso, me llamó la persona que me contrató y me preguntó si no tenía un tiempito a las 10:15 de la mañana para ir al Ministerio de Turismo. Iba a haber una reunión con ellos y querían que hubiera una artista. Fui de corazón. Cuando llegué al lugar, vi que se estaba armando una conferencia y que estaban llegando los canales. Querían una cantante porque la otra cantante no había podido ir”, relató.



Añadió que fue una persona de Aparcerías que le preguntó si traía sus pistas y que le pidió luego que cantara “La Cobra”.



“Canto mucha cumbia del interior y también interpreto a otros artistas. Admiro a Jimena Barón y “La Cobra” es un tema que me piden mucho”, agregó. “No tengo experiencia en lo mediático. No se si esto va a ser para bien o para mal. Pero la realidad es que yo no hice nada malo”, comentó.



En un comunicado, la Unión de Aparcerías comunicó que en el lanzamiento querían presentar a la cantautora sanducera, de raíz folclórica, Catherine Vergnes, “artista estelar del espectáculo tradicionalista”.



“Ante la imposibilidad de contar con ella solicitamos a otra cantante, quien también forma parte del show, con un estilo popular y festivo, dirigido a un público joven que también forma parte de quienes asisten a nuestros eventos”, señalaron en el comunicado, además brindar respeto y agradecimiento a Taboada, quien finalmente se presentó en la conferencia”, dice el texto.