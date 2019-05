Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Se acabó la espera para los fanáticos del mundo medieval, tras un largo receso regresa a History la popular serie dramática Knightfall.

En esta segunda temporada, el reconocido actor Mark Hamill (Star Wars, voz de The Joker y ganador del BAFTA) cambia su sable de luz por la espada medieval y se une al elenco en el rol de Talus, un veterano Caballero Templario endurecido en la batalla de Las Cruzadas y sobreviviente de un cautiverio de diez años en Tierra Santa, que ahora deberá ocuparse de entrenar a los nuevos iniciados de la Orden.



“Talus llega… y el baño de sangre comienza. A diferencia de cualquier personaje que haya hecho, a diferencia de cualquier personaje que haya interpretado”, escribió Hamill en su cuenta de Twitter.



Knightfall: El Regreso del Caballero comienza con un derrotado Landry, interpretado por Tom Cullen (Downton Abbey), despojado de su título de Maestro del Temple y sentenciado al destierro por haber traicionado a la hermandad. Mientras, el rey de Francia Felipe IV le ha declarado la guerra a los Templarios, dando inicio a una sangrienta lucha marcada por la venganza y por la posesión del codiciado Santo Grial.



Landry luchará por lograr su redención y se le permitirá reincorporarse a la hermandad, pero tiene que volver a entrenarse en la senda de los Templarios y será el maestro Talus quien, a regañadientes, se encargará de hacerlo. Después de todo, Landry es un monje de carácter testarudo que ha traicionado sus valores al convertirse en el amante de la Reina Juana y embarazarla.



“No soy el antagonista, pero se lo haré bastante difícil a Landry. Y creo que hay una razón por la que lo hace, y es porque él quiere que Landry tenga éxito”, comentó Hamill sobre su personaje Talus.



Lo que se viene.

Con la caída histórica de la poderosa orden militar cristiana en el horizonte, la nueva temporada de Knightfall se centra en temas como el poder, la redención, la venganza, la traición, la familia y, en última instancia, una guerra épica entre la Iglesia y el Estado.



Se trata de una serie que explora un momento en la historia desde la perspectiva de los Templarios, abarcando el período medieval más brutal y oscuro, adentrándose en la política de la época y la guerra de la orden militar más poderosa, rica y misteriosa de la Edad Media. Además, profundiza en el mundo clandestino de esta legendaria hermandad de los llamados Monjes Guerreros.



La primera temporada, titulada La Guerra por el Santo Grial, concluyó con un dramático episodio en el que el Rey Felipe IV hería de muerte a su esposa embarazada, la Reina Juana, mientras ella le pedía a su amante Landry que se salvara. El Grial logró mantener con vida al niño en su vientre, naciendo gracias a una cesárea, pero Juana no sobrevivió. En un ataque de ira, Landry lanza la reliquia sagrada y ésta se rompe en pedazos. Sin embargo, se especula que el Santo Grial podría no haber sido el verdadero, ya que cuando el Maestro Templario Berenger examinó la copa destrozada descubrió un rollo con una lista de nombres, que incluía a Landry, y que posteriormente procedió a tragarse. Eso dejó un nuevo manto de misterio en torno a la copa en la que había bebido Jesús.



Ahora, en la segunda temporada, El Regreso del Caballero, las preguntas que surgen es si el Grial destrozado sería el auténtico y quién se quedará con la reliquia. ¿Serán Los Caballeros Templarios o el villano Rey Felipe? En estos nuevos ocho episodios, los fanáticos pueden esperar que el conflicto entre el Rey Felipe y Landry continúe, ya que el rey de Francia tratará de obtener el Grial a toda costa, mientras que Landry hará todo lo posible para asegurarse de que no llegue a sus manos.



A la incorporación de Mark Hamill al elenco de Knightfall, se suman Tom Forbes, como el príncipe Luis, el violento e impredecible hijo del Rey Felipe y heredero del trono; Genevieve Gaunt, como Isabel, la hija del rey, quien pasaría a la historia como “La Loba de Francia”, y Clementine Nicholson como Margarita, princesa de Borgoña y devota esposa del príncipe Luis.

Además, regresan Ed Stoppard como el Rey Felipe IV de Francia, Pádraic Delaney como Gawain, Simon Merrells como Tancrede, Julian Ovenden como William DeNogaret y Jim Carter en el papel del Papa Bonifacio VIII.



Backstage.

Knightfall fue rodada principalmente en Praga (República Checa), con base en los Estudios Barrandov. Varios exteriores que imitan el París medieval se construyeron en las aldeas circundantes, incluidas Prhonice y Doksany. También se utilizaron las calles del casco antiguo y el castillo de Švihov de Croacia.



En esos mismos estudios se filmaron series como Los Borgia, y películas como Casino Royal y La identidad de Bourne.



En cuanto a la preparación del elenco para las batallas, Tom Cullen contó que durante dos semanas y media fueron a un “campo de entrenamiento” con el francés especialista de cine y coreógrafo de lucha Cédric Proust. El actor había tomado clases de esgrima antes, pero hacía ocho años que no manejaba una espada.



También tuvieron algunos tropiezos de importancia, como un incendio en los estudios Barrandov que destruyó los escenarios que se usaban para exteriores. El daño estimado fue de 4,5 millones de dólares. Pero no había tiempo que perder y al lunes siguiente ya estaban filmando en otro lugar de la ciudad.



La Academia de Ciencia Ficción, Fantasía y Cine de Terror nominó a Knightfall al premio Saturn como Mejor Serie de TV de Fantasía.