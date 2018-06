Un superhéroe para la risa y dos dramas 

Deadpool 2.

Los que vieron la primera lo saben. Es una de superhéroes pero jugada totalmente al humor, la sátira, los guiños y lo políticamente incorrecto. Deadpool es un personaje más del Universo Marvel pero, aunque el humor por lo general está presente en este grupo de superhéroes –menos oscuros que los de DC Comics-, en el caso de este enmascarado todo pasa por el chiste y el gag. Pero acompañando a una historia que empieza y termina (bueno, siempre queda algo pendiente para la próxima), en esta oportunidad derivada de una gran pérdida que sufre el protagonista y que lo sume en la depresión. Algo ocurrirá para que se vea motivado a salir de ella y que deba reclutar a un grupo de acompañantes tan desopilantes como él. El casting para elegirlos es uno de los momentos más divertidos de un film en el que también tienen gran peso las escenas de acción, muy bien filmadas y bien ágiles, además de sangrientas y un poco violentas a veces (están avisados). Josh Brolin ya tiene un máster en villanos de películas de superhéroes, viene de interpretar a Thanos en The Avengers: Infinity War y ahora es Cable, uno de los pocos personajes que se toma todo muy en serio. Pero en una historia como ésta, demasiada seriedad también es una muestra de humor. Quizás algo que se pueda reprochar desde el punto de vista latino, es que en la traducción se haya cambiado el nombre de algunos famosos a los que se hace referencia, como si el mundo y los fanáticos de Deadpool no fueran lo suficientemente globales para entender el original. Ryan Reynolds se divierte mucho y eso suma en esta aventura donde hay muchos personajes destacados (el niño mutante, por ejemplo) que esperamos seguir viendo en futuras entregas. Porque las habrá… por favor. ¡Ah! Los seguidores lo tienen claro pero, por las dudas, no olviden que hay escenas post créditos.

Título original: Deadpool 2 | Director: David Leitch | Elenco: Ryan Reynolds, Zazie Beetz, Josh Brolin, Morena Baccarin, T.J. Miller, Karan Soni, Brianna Hildebrand, Leslie Uggams | Género: Acción/ Comedia | Origen: Estados Unidos | Duración: 119' | ****

La maestra.

En el primer día de clase, una maestra les pide a los alumnos que se paren y digan a qué se dedican sus padres, mientras ella anota. Una peluquera, un médico, un contador que trabaja en un aeropuerto… cada uno de ellos le servirá en alguna ocasión y ella devolverá "el favor" ayudando a sus hijos con sus notas. Chantaje puro en la Checoslovaquia de los años 80 que es contado en paralelo con una reunión de padres que se realiza avanzado el curso para tratar la delicada situación, con el agravante de que la docente es miembro del Partido Comunista. Intocable. Con buenas dosis de humor negro se aborda una cuestión moral ante la cual el espectador no debería dudar, pero el director y el guionista (que se inspiró en un hecho de su infancia) saben mostrar cuán importante es el contexto para que las decisiones no sean sencillas. El final es otra lección de realidad.

Título original: Ucitelka | Director: Jan Hrebejk | Elenco: Zuzana Mauréry, Zuzana Konecná, Csongor Kassai, Tamara Fischer, Martin Havelka | Género: Drama | Origen: Eslovaquia | Duración: 102' | ****

L'atelier.

La Ciotat es una pequeña ciudad entre Marsella y Toulon en la que otrora funcionara un astillero. Como parte de un programa de inserción social, una conocida novelista dicta un taller de escritura para un grupo de jóvenes que representan la diversidad religiosa y cultural de la Francia actual: árabes, musulmanes, negros, blancos… Embarcados en la escritura de una novela policial, los chicos discuten y hablan de diversos temas, armando así lo que constituye la parte más rica de este film de Cantet, ganador de la Palma de Oro en Cannes por Entre muros, un film que tiene bastantes similitudes con éste. Ambos se desarrollan en un ambiente que tiene que ver con la educación. La segunda parte de la historia se concentra más en la relación de la profesora con un estudiante rebelde y de ideas cuestionables, lo que habilita otro tipo de reflexiones. Para ver sin perder una sola palabra de los diálogos, dicen demasiadas cosas de este complejo presente.

Título original: L'atelier | Director: Laurent Cantet | Elenco: Marina Fos, Matthieu Lucci, Florian Beaujean, Mamadou Doumbia, Mélissa Guilbert, Warda Rammach, Julien Souve | Género: Drama | Origen: Francia | Duración: 114' | ****