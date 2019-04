Un superhéroe muy divertido, la nueva de "Dumbo" y un romance adolescente

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¡Shazam!

Proveniente de la familia DC Comics, llega la historia de este superhéroe que en los años 40 tuvo más fama que Superman. Con el tiempo fue quedando de lado, por eso este film necesita contar toda su historia y se toma su tiempo para hacerlo. Comienza con la historia de su archienemigo, allá por los años 70, para luego llegar al adolescente que busca desesperadamente a su madre y que, por obra del destino, termina ante un mago que le entrega una palabra mágica: ¡Shazam! Será compartiendo una noche con unos de sus hermanos adoptivos que Bryan descubrirá cómo al pronunciarla termina convertido en un adulto de capa y varios superpoderes. Lo que tiene esta película es que está completamente jugada a la comedia, Shazam no es un superhéroe en serio, sino un joven que se divierte con su nueva situación. Es un niño en el cuerpo de un adulto que aprovecha para hacer todo lo que su edad no le permite, hasta que aparece su archienemigo y ahí las responsabilidades cambian. El humor funciona y mucho; los actores elegidos también, destacando entre ellos Jack Dylan Grazer en el rol de hermano y mejor amigo de Bryan, el típico personaje jugado al humor, en este caso con muy buen manejo de los chistes y el tiempo de la comedia. Zachary Levi es otro punto alto, un superhéroe sin la solemnidad que esbozan muchos de los del equipo DC. Claro está que al tratarse de una de superhéroes hay escenas de batallas y mucha acción también, quizás algo largas al final pero a esa altura el espectador está completamente enganchado con lo que se está contando y nada le molesta. Por supuesto, hay un par de graciosas escenas post créditos y varias redes tiradas para segundas –y más- partes. Serían bien recibidas.

Título original: Shazam! | Director: David F. Sandberg | Elenco: Zachary Levi, Jack Dylan Grazer, Mark Strong, Asher Angel, Grace Fulton, David J. MacNeil, Michelle Borth, Djimon Hounsou | Género: Fantasía/ Comedia | Origen: Estados Unidos| Duración: 132’ | ****

Dumbo

Hay historias que parecen estar hechas a la medida de Tim Burton. Charlie y la fábrica de chocolate, Alicia en el País de las Maravillas, las animadas El cadáver de la novia y Frankenweenie... En algunas de ellas redondeó el contenido con la forma, en otras solo valió la pena la forma: colorido, vestuario, looks de los personajes. En Dumbo, todo esto último está bastante medido y se luce más a la hora de recrear un circo de época o una feria de atracciones. En cuanto al cuento, es la conocida historia del elefante que nace con orejas enormes y es discriminado por ello, hasta que demuestra que puede volar y por ello adquiere otro atractivo. No es una película para niños muy chicos, pero tampoco para adolescentes. Quienes se encuentren en el medio de esos extremos y sus padres serán quienes más disfrutarán de un film bastante convencional pero que no defrauda.

Título original: Dumbo | Director: Tim Burton | Elenco: Colin Farrell, Michael Keaton, Danny DeVito, Eva Green, Alan Arkin, Nico Parker, Finley Hobbins, Deobia Oparei, Joseph Gatt | Género: Fantasía | Origen: Estados Unidos | Duración: 130’ | ***

A dos metros de ti

Stella y Will padecen enfermedades que los conducen a a la muerte. La primera, al menos, tiene la esperanza de un trasplante de pulmones. El segundo está en un tratamiento experimental cuyo resultado es incierto. Ambos se conocen en el hospital en el que ella va de tanto en tanto, para hacerse “reajustes”, y él realiza la prueba piloto. Lo que paradójicamente los une es que no pueden estar a menos de dos metros uno del otro (cinco pies, en inglés), para no contagiarse. Así, sin el contacto humano tan necesario para todos, crecerá el amor entre una chica controladora al borde del trastorno obsesivo compulsivo y un chico rebelde que solo piensa en dibujar lo que le pasa. Basada en la novela de Rachel Lippincott, está plagada de clichés, incluyendo al amigo gay de ella, también enfermo. Una película destinada a los adolescentes, de esas que hemos visto mil veces, pero que ese público necesita para sentir que sufren como pocos y que todo en la vida es tremendo. Aquí lo es.

Título original: Five feet apart | Director: Justin Baldoni | Elenco: Haley Lu Richardson, Cole Sprouse, Moises Arias, Kimberly Hebert Gregory, Parminder Nagra, Claire Forlani | Género: Romance/ Drama | Origen: Estados Unidos | Duración: 89’ | ***