Stefi Lens: La Diosa del día y la noche

La morocha integra el equipo de relaciones públicas de OVO Nightclub pero al mismo tiempo está cursando el tercer año de la carrera en Educación física. “La gente no puede creer cómo trabajo en la noche y al mismo tiempo estoy terminando los estudios en Educación física. Me encanta el equilibrio entre el día y la noche”, asegura la joven en entrevista con Sábado Show. De amores, se declara sin pareja y sin problemas. “Lo único que busco es ser feliz”.

—Fuiste una de las figuras más observadas de la alfombra roja de los Premios Iris, ¿Cómo fue elegir el look?

—Nada difícil. Queríamos algo de gala como marcaba el evento. La marca Umashoes me vistió y quedamos muy contentos con el resultados.

—¿Cómo se inició tu carrera como modelo?

—No me presento como modelo. Es verdad que concursé en Miss Uruguay y también fui participante en Maybelline Model, pero lo que me gustan son los medios y el trabajo de relaciones públicas. Soy muy extrovertida. Estoy cursando tercer año de la carrera de Educación física y al mismo tiempo trabajo en la noche. La gente no puede creerlo pero me gusta el equilibrio. He trabajado para varias productoras y en la actualidad trabajo para OVO Nightclub desde hace un año. Me habían ofrecido antes entrar al team de OVO pero en ese momento estaba en pareja y de algún modo cedí con mi novio de entonces...

—¿Pensás que las relaciones públicas son un trabajo para hacer sin pareja?

—No para nada. En este momento da la casualidad de que estoy soltera. Pero siempre digo que la fidelidad no depende de mi trabajo. Después de aquel caso aprendí. Nunca voy a dejar de hacer algo por los celos de una pareja. Son un tema de él, no mío.

—OVO es un centro de entretenimiento nocturno internacional. ¿Qué características tiene el trabajo?

—Es un trabajo de comunicación permanente y en varios idiomas. El inglés lo domino perfecto. El portugués me cuesta un poco más pero me hago entender.

—¿Qué te parecieron los Premios Iris?

—Fue un gran evento. Lo que más me gustó fue la alfombra roja donde me encontré a muchas personas conocidas. Pasamos muy bien. También el after party de OVO estuvo alucinante.

—En tus historias de Instagram de esa noche compartiste una comentada foto con Nicolás Furtado...

—Sí, se robó todas las fotos y comentarios. Me pareció medio introvertido, con perfil bajo. Estaba con un grupo de amigos y fui yo la que me acerqué a pedirle una foto. Y él aceptó con muy buena onda, pero tímido.

—¿Cómo dirías que es tu comportamiento en una disco? Más allá del trabajo, ¿sos de bailar en el centro de la pista o quedarte un poco al margen?

—Mis amigas se enojan mucho porque soy muy inquieta. Me gusta boyar toda la noche. Hablo con unos y luego otros, bailo otro rato con otro grupo. Más allá de que sea mi trabajo, naturalmente transito todo el lugar.

—Decías que por el momento estás soltera. ¿Es una elección o se ha dado así?

—Tengo un carácter un poco fuerte. Soy muy independiente y si bien no busco nada, más allá de ser feliz sola o acompañada, me parece que a los hombres mucho mi perfil no les gusta. Trabajo en la noche y no me gusta que me controlen.

—Propuestas no deben faltarte...

—En realidad nadie me deslumbra. Igual no tengo ningún prototipo físico. Yo creo en la química entre las personas, no en la física. Mis amigas están deseando que me ponga de novias porque todas viven en pareja o con hijos. Yo sigo sola, pero me hago cero drama. No lo veo como problema.