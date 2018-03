Sin sorpresas

"La forma del agua. Ahora que traigan el sobre correcto". El tuit bromista corresponde a Christian Font y resume lo que muchos sentimos al escuchar el anuncio de la ganadora del Oscar a Mejor Película hecho por Faye Dunaway y Warren Beatty. Tras el traspié del año pasado, a los actores se les dio la revancha de anunciar el triunfador de la 90° entrega. Pero los hinchas de Tres anuncios por un crimen esperamos que otra vez se hubieran equivocado. No fue así, aunque tampoco sorprendió. Todo indicaba que la película de Guillermo Del Toro iba a quedarse con la mayor distinción de la noche, tanto como que el director mexicano sería el ganador en su categoría.

Lo mismo con los actores ganadores. Frances McDormand (Tres anuncios por un crimen), Gary Oldman (Las horas más oscuras), Allison Janney (I, Tonya) y Sam Rockwell (Tres anuncios por un crimen) venían arrasando con todos los galardones previos (Globo de Oro, SAG, Bafta, Independen Spirit Awards con excepción de Oldman), que era casi imposible que no se llevaran también el Premio de la Academia.

Tampoco sorprendió el triunfo de Coco en Animación, ni la mayoría de los premios en rubros técnicos. Y en lo que refiere a Película Extranjera, las premiaciones previas habían sido bastante variadas porque los competidores no fueron los mismos en todas. Por lo que la consagración de Una mujer fantástica también era algo esperable, máxime teniendo en cuenta que estaba cosechando reconocimientos en distintos festivales. Chile de fiesta, al igual que México, que celebró como propio el galardón de Coco porque era una historia mexicana, aunque no fuera hecha por mexicanos.

¿Y las reivindicaciones femeninas? Salvo el discurso de McDormand, no fueron tantas como se esperaba. Quizás esa fue la mayor sorpresa de la noche.

Todos los ganadores

Película: La forma del agua.

Director: Guillermo Del Toro (La forma del agua).

Actor: Gary Oldman (Las horas más oscuras).

Actriz: Frances McDormand (Tres anuncios por un crimen).

Actor de Reparto: Sam Rockwell (Tres anuncios por un crimen).

Actriz de Reparto: Allison Janney (I, Tonya).

Guión Original: ¡Huye!

Guión Adaptado: Llámame por tu nombre.

Animación: Coco.

Película Extranjera: Una mujer fantástica (Chile).

Fotografía: Blade Runner 2049.

Diseño de Producción: La forma del agua.

Mezcla de Sonido: Dunkerque.

Edición de Sonido: Dunkerque.

Edición: Dunkerque.

Efectos Visuales: Blade Runner 2049.

Vestuario: El hilo fantasma.

Maquillaje y Peinados: Las horas más oscuras.

Música: La forma del agua.

Canción: Remember me (Coco).

Documental: Icarus.

Corto Animado: Dear Basketball.

Corto de Acción: The silent child.

Corto Documental: Heaven is a traffic jam on the 405.