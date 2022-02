Soledad Martínez, exreina de la encandilada y su presente en Cetroamérica: "Lo que anhelo es volver a Uruguay"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

-¿Desde cuándo estás en Guatemala?



-Llegué en 2011 por contrato de una agencia de modelos. Solo estuve cuatro meses. Pero luego regresé en el 2012 con otra agencia y estuve vinculada en contrato con ellos por seis meses más. Más adelante me independicé y me fui quedando. Volvía a Uruguay por las temporadas de verano ya que había desfiles y eventos.

-¿Por qué ese destino?



-Porque poco a poco fui progresando más que en mi país y es como dice la frase “donde sea que Dios te haya plantado, florece” Y acá pude trabajar de lo que siempre soñé y me valoraron como periodista deportiva (carrera que estudié en Uruguay)

-¿Cuál es tu actividad allá?



-Soy periodista deportiva hace 8 años



-Hiciste un camino en el periodismo deportivo allá, ¿es un ambiente machista?



-Muy machista, pero siempre me di mi lugar aunque por momentos la pasé mal ya que tuve compañeros colegas que me subestimaron pero aprendí de los errores para demostrarles a ellos y a mí que si quería superarme. Y lo logré.

-¿Qué se sabe en Guatemala de Uruguay?



-Aman nuestro acento y nos comparan mucho con Argentina pero ellos saben la historia del Marcanzo . Y también saben de los jugadores de fútbol uruguayos famosos y por ahí entienden de nuestro folklore.

-¿Qué fue lo más difícil de la adaptación?



-Me costó mucho la distancia; dejar mi cultura, mi país y sobre todo alejarme de mis seres queridos pero con el tiempo entendí que todo esfuerzo da su recompensa.

-¿Qué extrañás de Uruguay?



-A Uruguay en todo el sentido de la palabra. Todo: seres queridos, costumbres, cultura... mi Rambla, ir a la cancha y sentarme en cualquier plaza a tomar mate con mis amigos.

-¿Cómo definirías al hombre guatemalteco?



-Caballero y atento.

-¿Cuál es tu situación sentimental en la actualidad?

-Soltera

-¿Cuáles son tus planes a mediano plazo?



-Continuar con mi trabajo de periodista deportiva y tener mi propia productora de contenidos audiovisuales. Pero lo que más anhelo es volver a Uruguay.

-Has intentado volver, ¿no encontrás oportunidades en Uruguay?



-Tuve algunas entrevistas para proyectos que no se concretaron. Entiendo que siempre se llega a una entrevista o casting es por un conocido de un conocido. No sé si aun no di con las personas correctas que me den la oportunidad de hacer un casting y demostrar mi talento en mi país. Escribo, soy reportera de cancha, presentadora y comentarista de fútbol... De lo que aun no sé lo aprendo. La idea es seguir creciendo en esta profesión y el saber no ocupa lugar.

-¿Cómo definirías el nivel del fútbol de Guatemala? ¿son pasionales los hinchas?



-El nivel va mejorando, a pesar de que la selección de Guatemala nunca clasificó a un mundial. Actualmente está en el puesto 122 de ranking FIFA. Los hinchas son muy pasionales; acá aman el fútbol.

-¿Cuál es tu análisis del cambio de entrenador en la selección uruguaya?



-Ya era hora que lo hicieran. El maestro Tabárez hizo las cosas muy bien pero todo tiene un ciclo en la vida. Creo que luego del mundial de Rusia era el momento indicado para que se terminara su gestión. Bastante lo aguantaron, más allá de que hizo las cosas muy bien y le dio mucho a la selección y al fútbol uruguayo, ya que nos posicionó en el mapa. Ahora a Diego Alonso hay que darle el beneficio de la duda pero me gustó mucho la convocatoria que realizó. Esperemos que se den los resultados para nuestra selección.