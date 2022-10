Silvia Paiva, la ex Bake Off que se reinventa como modelo erótica: "Es un gran desafío"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

-¿Cómo te llegó la propuesta para formar parte de la aplicación de contenido erótico Divas Play?



-Un amigo me planteó que tenía esta propuesta que me podía servir. Lo pensé durante un tiempo y terminé aceptando. Una a veces se resiste a los cambios, pero creo que los cambios son buenos. Es un desafío muy grande.



-¿Qué era lo que más te hacía dudar?



-Que fuera un cambio que involucra a mi familia y a mi entorno. Yo no estoy sola, tengo dos hijas. Fui muy criticada por muchas mujeres que se quedaron con el concepto de antes. Recuerdo que mi abuela decía que el hombre era la cabeza de la casa, y que los hombres y las mujeres no se podían mezclar. Lo que estoy haciendo ahora de exponerme en una aplicación en la que se muestra un poco más es como demasiado para alguna gente.



-A tu abuela no le gustaría.



-No, ¡por Dios! Pobre abuela, por suerte ya no está (risas).



-¿Cuál fue la opinión de tus hijas sobre tu nuevo rol?



-Estas decisiones yo se las vuelco de una, entonces no les queda otra más que aceptar. Se los conté cuando ya estaba procesado, y les expliqué que lo hacía por determinada situación. A veces hay que actuar porque nadie va a golpear tu puerta de la nada para ofrecerte trabajo. Hay que moverse. Si lo de Bake off no me sirvió para seguir con la pastelería que es lo que amo, había que buscar otra cosa. Las mujeres a veces son muy envidiosas y muy malas, y piensan que a una por ser linda le van a salir las cosas solas. No es así. Yo soy como cualquier otra mujer que sale y pelea.



-¿Vos estabas buscando trabajo al momento de asumir este nuevo desafío?



-Sí, yo sigo sin trabajo. Esta actividad es algo a lo que apuesto y los resultados los voy a ver más adelante. Yo tenía cierta plata ahorrada, pero la estaba gastando y llegó un momento en el que tuve que actuar.



-¿Cómo funciona esta aplicación en cuanto a lo económico?



-Yo gano dinero por cada suscriptor, que tiene que abonar 20 dólares mensuales para acceder a los contenidos. Yo quiero llegar a más seguidores, pero no es fácil porque no estoy en ningún programa de televisión.



-¿Hay determinadas reglas a cumplir en la aplicación en cuanto a los contenidos?



-Claro, y hay que respetarlas porque de lo contrario te cierran la cuenta. Se pueden subir contenidos eróticos pero que no lleguen a la pornografía. No puede ser muy vulgar.



-¿Cuál es específicamente la diferencia con las fotos sensuales que podés subir en Instagram, por ejemplo?



-En las fotos de Instagram se insinúa, en las fotos de esta aplicación se muestra.



-¿Sos pudorosa a la hora de hacer una producción erótica?



-Cuando hice la primera sesión de fotos, me ponía nerviosa mostrarme frente a una persona que no me conocía. Pero no queda otra que tener confianza en el fotógrafo para irse de a poco sacándose las prendas.



-¿Ahora lo estás empezando a disfrutar?



-Siempre genera un poco de incomodidad, pero es como todo trabajo. Una sabe que tiene que salir bien. Tampoco es tan grave.



-¿Qué tipo de fotos son las que tienen más impacto entre tus seguidores ?



-A la gente le llaman más la atención las fotos en las que muestro la parte de los pechos. Existe como esa fantasía. Es apenas un poco más que ver a una chica en la playa.



-¿Te gustaría hacerte fotos con alguna de las otras figuras de Divas Play?



-Quiero hacer fotos con Florencia Peña. Ella es la número uno de la página y es más jugada que yo.

Silvia Paiva.

-A un año de tu participación en Bake Off, ¿seguís teniendo repercusión en la calle?



-Sí, algunas personas se identifican conmigo y me toman como ejemplo. Hace dos días fui al preestreno de Avatar y cuando fui al baño una señora me pidió una foto muy nerviosa. Se puso como si yo me hubiera encontrado con Brad Pitt. Está bueno recibir ese cariño de la gente. Prefiero quedarme con eso y no con las cosas malas.



-¿Cuáles?



-En este mundo no podés agradar a todos. Hay críticas que son para que una se sienta mal y no siga avanzando. Me tiran chistes con respecto a la aplicación. Lo mezclan con lo del novio que tuve y preguntan “qué vio esa persona en mí”. Tonterías. Igualmente yo creo que hay que seguir adelante, por más que a una le digan cosas que no le gustan.



-¿Por qué te separaste de Jean Paul Bondoux, el jurado de Bake Off con quien tuviste una mediática relación?



-Yo tengo un carácter y él tiene otro, y a veces las cosas no se dan. Uno no puede obligar a la otra persona a sentir algo que no siente. El amor se siente. Por más que una persona haga regalos y trate que la otra persona se sienta cómoda, siempre puede faltar algo.



-¿Estuviste enamorada de él?



-Lo que se dice enamorada, no. Le tuve cariño. Al principio era como un encanto y me di la oportunidad de conocerlo. Pero en el día a día es cuando uno conoce realmente a la otra persona. No digo que sea malo, simplemente que no congeniamos.



-Pero llegaron a ser novios.



-Sí. Cuando me necesitó por problemas de salud o familiares, yo estuve. Pero ya tengo dos hijas para hacerme cargo. No era para mí. Me terminé yendo porque me di cuenta de que me hacía mal y las decisiones hay que tomarlas a tiempo. A veces uno elige y yo elegí estar bien.



-¿En qué situaciones colisionaban esas diferencias de personalidad?



-Yo quería ayudar a la otra persona y él no quería entender y se encerraba. Si el médico decía “no podés hacer tal cosa” y él se boicoteaba y la hacía, yo no podía hacer como que no veía nada. Yo fui enfermera y tengo esa parte humana. Yo se lo decía, pero no estoy como para soportar que alguien me hable mal cuando lo que yo hacía era tratar de ayudar. Él reaccionaba de una forma que no era la correcta y tenía actitudes que no corresponden frente a alguien que intentaba hacer lo mejor para él.



-¿Quedaste dolida?



-Quedé molesta por cómo se dio todo, pero prefiero dejar el pasado atrás.