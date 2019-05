¿Serías capaz de...?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¿Qué sucede cuando las personas aceptables comienzan a hacer cosas inaceptables? Tal la premisa de What if o Dilema, la serie que Netflix estrena el próximo viernes y que tiene a Renée Zellweger como una de sus protagonistas.



La ganadora del Oscar por Regreso a Cold Mountain se pone en la piel de una seductora y misteriosa mujer que le hace una tentadora propuesta a una pareja de recién casados de San Francisco con problemas económicos.



¿De qué va la propuesta? Bueno, eso es algo que la sinopsis no adelanta y pretende mantener en secreto hasta que los diez capítulos estén disponibles en Netflix. Lo cierto e imaginable es que desatará una escalada de sucesos complicados de controlar y que mucho tienen que ver con el erotismo.



Las personas aceptables tienen sus límites cuando se sienten acorraladas y son capaces de cruzar la línea si la necesidad apremia. Veremos hasta dónde se animan a llegar y cuánto están dispuestas a arriesgar.



La historia es una creación de Mike Kelley, también responsable de la recordada serie Revenge, que en América Latina emitiera Sony. Otros recordarán otras series de este mismo creador, como The O.C. y One Tree Hill.



El regreso.

Sin duda que uno de los máximos atractivos de este drama noir es volver a ver en acción a Renée Zellweger, actriz que viene de cumplir 50 años y que en cines uruguayos no se la veía desde la última película de Bridget Jones.



Las noticias que llegaban de ella tenían que ver más con sus sorprendentes cambios físicos que con sus trabajos en el mundo del espectáculo. La actriz ha adelgazado mucho y eso se nota especialmente en el trailer que viene circulando de Dilema, además de que su rostro también ha sufrido algunos cambios que hacen imposible que pueda negar que algo se ha hecho.



Volviendo a lo estrictamente profesional, su primera serie en Netflix es también el debut de Zellweger en la pantalla chica con un rol protagónico. Su curriculum marca que participó de series como Rebel Highway (1994), Murder in the Heartland (1993) o A Taste for Killing, en esta última haciendo de sí misma. Más acá en el tiempo (2001), prestó su voz para un personaje de la serie animada King of the Hill.

​

En lo que refiere a la pantalla grande, es dueña de un Oscar a Actriz de Reparto por Regreso a Cold Mountain, drama en el que acompañaba en el elenco a Nicole Kidman y Jude Law, y era dirigida por Anthony Minghella. Pero también estuvo nominada dos veces como Actriz Principal, una por el musical Chicago (2003) y la otra por El Diario de Bridget Jones (2001). Este último ha sido uno de sus papeles más recordados, con tres películas como la treintañera regordeta que no tiene suerte en el amor y se lamenta de ello escribiendo un diario personal.



La lista de nominaciones a premios de peso incluye seis Globo de Oro, de los que ganó tres, uno a Actriz de Reparto (Regreso a Cold Mountain) y dos a Actriz de Comedia o Musical (Chicago y Nurse Betty). Regreso a Cold Mountain también le dio un BAFTA y un SAG (Sindicato de Actores), galardones para los fue candidata en otras oportunidades. En la pantalla grande también dejó una huella muy marcada con la película Jerry Maguire, que coprotagonizó con Tom Cruise.



En Dilema, Zellweger, que se llama Anne, está acompañada por Jane Levy, Dave Annable y Blake Jenner. Los dos primeros encarnan a Lisa y su marido, el Dr. Ian Harris, que forman la pareja que recibe la misteriosa propuesta.



Expectativa.

“¿Y si te hiciera una oferta demasiado extraordinaria como para ser rechazada? Cualquier cosa, cualquier persona estaría a tu disposición”, dice con voz susurrante Renée Zellweger en el trailer de Dilema.

​

La serie ha sido definida como “oscuro thriller social” y lo que está claro es que tiene que ver con un juego erótico rodeado de mucho lujo y objetos caros.



Vale aclarar que Dilema o What if está planteada como una serie que cuenta una historia por temporada, es decir que todo empezará y terminará en esos diez capítulos. Luego llegarán otros diez, pero con otro elenco y otra trama, siempre con el leit motiv de exponer a sus protagonistas a un dilema.



De las próximas temporadas nada se sabe, pero seguramente mucho incida en ellas lo que ocurra con el debut de la primera. Zellweger y el planteo prometen mucho... al menos despiertan mucha curiosidad.