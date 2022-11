Sergio Gorzy en Qatar: "Mi pasaje es para los siete partidos, pero creo que el Mundial de Uruguay será el 2026"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

-Ya estás instalado en Qatar, ¿cuál será tu dinámica desde allá?



-Voy a estar trabajando para Canal 4, para Sport 890 y Tenfield y también escribiendo en el semanario La Mañana. Yo trabajo también para una empresa de podcast de fútbol que tiene sede en México y Estados Unidos (futvox) y voy a estar volcando contenido. Los horarios son difíciles porque hay seis horas de diferencia.

-¿Qué tendrá de diferente este Mundial?



-Para mí va a ser un gran Mundial desde el punto de vista de la organización. Doha es una ciudad con las dimensiones de Montevideo y todos los estadios están cerca, no hay que tomarse vuelos internos. Hay cierta expectativa porque habrá que ver qué pasa con todas las hinchadas juntas. Es mucha gente.

-Será el Mundial número 12 para vos y en ese marco serás reconocido por FIFA…



-Así es. Junto a otros colegas, como Toto Da Silveira y Alberto Kesman, vamos a recibir un reconocimiento a iniciativa de los organizadores como los periodistas uruguayos con mayor presencia en los mundiales. También está Víctor Hugo Morales en la lista que no sé si será reconocido como uruguayo o como argentino. El caso de Atilio Garrido es diferente: este sería su mundial número 14 pero decidió no viajar. El homenaje está previsto para todos los periodistas del mundo (no solo uruguayos) que hayan asistido al menos a 8 campeonatos del Mundo.

-¿Cuál fue tu primer Mundial?



-Argentina 1978. Me tocó trabajar para Radio Belgrano junto a un prócer del periodismo argentino como Juan José Luján. Aunque Uruguay no clasificó, tuve oportunidad de estar hasta la final y vivirla de cerca.

-¿Y cuál fue el mejor como experiencia personal o periodística?



-Todos tuvieron lo suyo. En España 82 tampoco estuvo Uruguay pero fue un Mundial fantástico. En 1986, en México, viajé con mi padre y convivimos con Franklin Morales, con Atilio Garrido. Para mí Uruguay estaba para ser campeón del mundo y no se dio porque en el partido con Argentina, Ruben Paz entró 10 minutos tarde. A Italia 90 viajé para trabajar y como luna de miel con mi primera esposa, algo que no recomiendo. Mis compañeros de trabajo me decían que habían viajado en otro plan y mi esposa me recriminaba que no le prestaba atención. Estados Unidos 94 y Francia 98 también fueron muy disfrutables, a pesar de que Uruguay no participó. En Corea y Japón nos volvimos enseguida pero fue una muy buena experiencia desde lo periodístico. Alemania 2006 fue increíble desde el punto de vista de la organización y luego vino la racha de Uruguay yendo a todos los mundiales y siendo protagonista. Hicimos muchos ciclos de Cámara celeste.

-¿No repite este año Cámara celeste?



-Cámara celeste se adaptó a los nuevos tiempos porque hoy todo el mundo con un celular puede hacer contenido y subirlo a sus redes. Entonces, voy a producir contenido para mis redes sociales y para mis programas, como El diario del fútbol, de Canal 4 o Buscadores y La hora de los deportes en el 5. También, después de cada partido de Uruguay, vamos a hacer un programa especial para VTV.

-Te has caracterizado por el optimismo respecto a Uruguay. ¿Cuál es tu pálpito para Qatar 2022?



-Yo creo que el Mundial de Uruguay será el de 2026. Ahí se va a consolidar la nueva camada de jugadores. De todas formas, en los mundiales con una buena racha y ligando en los cruces, todo puede pasar y perfectamente Uruguay se puede meter en semifinales. Lo de los favoritismos es relativo: Brasil es favorito siempre y desde hace 20 años que no gana y se fue de un Mundial organizado por ellos, en 2014, pasando vergüenza. Argentina, otro favorito eterno, no gana desde 1986. Así que para bien o para mal, todo puede pasar. Por lo pronto, mi pasaje es para los siete partidos. Creo jugamos los siete partidos y no descarto volver con la quinta estrella y en 2026 ya tener la sexta.

-El grupo, con Portugal y un posible cruce en octavos con Brasil no parecen beneficiar a Uruguay…



-No sabemos. Portugal no es gran cosa y sobre Brasil, lo dicho: no es imbatible.

-Ya estuviste en Qatar y hay muchas dudas sobre un presunto choque de culturas y que podría haber conflicto en el consumo de alcohol o la vestimenta de las mujeres… ¿Qué crees que pasará?



-Yo he visto a mujeres vestidas como cualquier occidental por las calles. El alcohol en la calle no se va a poder consumir, pero eso pasa en muchos países. En Uruguay supuestamente tampoco se puede tomar en la calle. Además, en Qatar hay pocos lugares de venta de bebidas. Me parece que en líneas generales, mientras los hinchas sigan el sentido común, no habrá problemas.

-En los mundiales sos de seguir los partidos desde la tribuna, junto a los hinchas. Da la sensación de que no irán muchos de Uruguay por los costos…



-Se estima que serán unos 1.000 uruguayos. Pero no está bien medido porque nadie tiene en cuenta a los uruguayos que viven en el exterior; en Europa o Estados Unidos. Creo que pueden llegar a ser a 2.000 y nos vamos a hacer sentir.

-¿Cómo evalúas el grado de acceso a los jugadores, a los entrenamientos?



-No, esto está imposible. En Uruguay nos encantar exagerar todo y el blindaje cada vez es más grande. Fuera de las conferencias y el protocolo, va a ser imposible trabajar.