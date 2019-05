Sergio Gorzy sobre el final de Buscadores de Canal 5: "Los paros aceleraron la salida"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

—Buscadores cerró su etapa en Canal 5 y comenzará a emitirse en VTV, ¿por qué?

—Nosotros estuvimos 16 años en Canal 5. Estamos en la temporada 17 y nunca paramos. En los primeros años, salíamos en duplex con VTV. Cuando llegó Sonia Breccia a la dirección de Canal 5 no quiso hacer más la repetición y seguimos solo en el 5. Pero desde hace cuatro o cinco años que personalmente inicio conversaciones con VTV, que es mi casa, para llevar el programa a esa pantalla. Nunca habían cristalizado esas negociaciones hasta ahora que los números cerraron para las dos partes y el horario estaba disponible.

—Más allá de esa identificación, ¿por qué optar por VTV frente a TNU, siendo este último un canal abierto?



—En la actualidad entiendo que la pantalla de VTV es muy importante. Emite en HD, algo fundamental en estos tiempos y que TNU no tiene. Además, gracias a los productos que transmite, como fútbol, básquetbol, carnaval, automovilismo, ciclismo y demás, se ha transformado en un canal esencial que compite mano a mano con los canales privados abiertos. Tiene una mentalidad menos pesada y burocrática por ser privada. También en estos momentos TNU está viviendo momentos muy difíciles, con paros permanentes desde hace tres meses.

—¿Le ha afectado esas medidas en su horario?



—Sí. Prácticamente no hubo un programa de Buscadores sin un paro sorpresivo en las últimas semanas. Aparece la placa en pantalla y el espectador no sabe cuánto dura, por lo que es dificilísimo retener a la gente. Todo eso nos ha afectado mucho. Entiendo que los paros son un derecho que tienen los funcionarios para reclamar. No estamos en contra de ellos. Tampoco estamos en contra de la dirección del canal que nos trató muy bien e hizo todos los esfuerzos para que nos quedásemos. Por primera vez en mucho tiempo encontramos una dirección que le interesaba que Buscadores siguiera en el canal. Pero en este momento se trata de una pantalla problemática por los paros, entre otros factores históricos.

—Hubo marchas y contramarchas en el proceso. En un momento se dijo que el ciclo terminaba en marzo y después que seguía hasta fin de año...



—Es verdad. Teníamos todo armado para irnos en marzo y nos pidieron por favor que nos quedásemos. Dijimos que íbamos a seguir hasta fin de año pero la verdad es que no llegamos. Los paros agravaron todo. Tenemos una situación económica difícil. Tengo que pagarle a mi gente y tengo que explicarme a mis avisadores que el programa sale cortado por los paros. Algunos se han ido y otros no quieren pagar porque la publicidad no sale como la acordamos. Finalmente tomamos la decisión de llegar hasta fines de abril. En VTV vamos a comenzar el lunes 13 de mayo, con una pequeña modificación de horario: iremos de 14:00 a 16:00.

El plantel de Buscadores. El 13 de mayo recomienza en VTV de 14:00 a 16:00.

—Eran coproductores y pagaban al canal por el alquiler del espacio, ¿eso influyó?



—Esa es la razón de fondo. Nuestra producción lleva pago cerca de dos millones de dólares a Canal 5 en estos 16 años. Nosotros no fuimos tocados por la varita mágica de ser elegidos para que nos paguen, ni como coproductores, ni como funcionarios. Yo planteé muchas veces que por lo menos se nos dejara de cobrar alquiler. Me parecía que hacíamos un producto de muy buen nivel y que merecíamos cobrar por ese trabajo. Pero nunca tuve suerte. En cambio, el Canal del Estado le ha pagado a mucha gente por programas que notoriamente no tuvieron la repercusión que tiene Buscadores. Hace 16 años es el líder de audiencia del canal de lunes a viernes, mientras que el líder a nivel general es La hora de los deportes. Pero en este tiempo los diferentes directores encontraban otros programas que sí justificaban hacer el gasto. Llegó el momento en que decidimos no pagar más.

—¿No hubo un intento previo de cambiar el acuerdo?



—Sí, a fines de 2016 le comunicamos a la directora de entonces, Adriana González, que el programa estaba sufriendo pérdidas muy grandes porque el canal no había ajustado sus precios a la realidad mundial. Hoy, la televisión vale menos que antes pero el Estado, por su propia burocracia, ajustaba las tarifas por IPC cuando el resto del mundo caminaba hacia otro lado. Planteamos entonces dejar de pagar alquiler para mantener el programa. La respuesta se demoró y Buscadores siguió saliendo sin contrato que nos obligara a pagar. Terminó sucediendo lo que muchas veces pasa en el Estado; las cosas se van diluyendo en el tiempo y pasó un año. Cuando llegó Ernesto Kreimerman, nos dijo que había una situación irregular. Le dijimos que estábamos sin contrato por lo que no sabíamos cuánto había que pagar. Como el director entendía que era importante que el programa siguiera, buscamos una fórmula de pago.

—¿La dirección anterior no respondió al pedido de ustedes de no pagar más por el espacio?



—No. Nos decía que estaba buscando la forma de instrumentarlo. Mientras, pasaban los días y hacíamos el programa. Al final, por razones de buena convivencia, pagamos todo como si hubiéramos firmado el contrato que nunca quisimos firmar. Ese mismo que prometieron revisar me lo hicieron pagar.

—Circuló la versión de que pagó con un auto y con otros bienes, ¿fue así?



—Sí. El canal precisaba un auto; me dijeron la marca, las condiciones y fui a comprarlo. También ofrecí programación que pude conseguir en Argentina. Acepté ese acuerdo de pago para favorecer a la dirección porque estrictamente era una deuda que yo no tenía. Mi contrato estaba vencido. Lo que debían hacer era decirme: “Señor, váyase”. Pero nunca nadie nos intimó a irnos. Al contrario.

—En No toquen nada (Del Sol FM) un informe determinó que pagó con un auto chino...



—Compramos el auto que nos pidió el canal, valuado en 14.000 dólares. Era chino, sí, pero lo eligieron ellos. Saqué un préstamo a mi nombre y se los di. También ofrecí programación que, gracias a nuestros contactos, pude conseguir en Argentina. También se dijo que nosotros pagábamos 130.000 pesos y ahora pagamos 30.000 mensuales. Hace 17 años que hacemos este producto, es el líder del canal y lo que debe suceder en cualquier medio de comunicación, cuando eso pasa, es como mínimo no cobrarnos. De todos modos, el nuevo precio para 2019 lo pagamos hasta el último día y nos ahora nos vamos, aunque nos salga más barato quedarnos.

—Otro motivo que se habló para la salida ha sido el tecnológico, ¿es así?



—Canal 5 no sale en HD. En Montevideo prácticamente no se ve como canal abierto porque tiene muy poco alcance. Desde el Interior muchas veces nos escriben espectadores para decirnos que se rompen los transmisores y no se ve. La computadora de los gráficos la doné yo en 2002 y todavía no la pudieron renovar. Sé que el director hace el mayor de los esfuerzos, pero tiene que lidiar con una burocracia que lo frena. Sé también que algunos derechos de los funcionarios no son contemplados. Pero nosotros estamos de rehenes de una situación de la que no tenemos nada que ver. Si yo les hago un juicio, con esto de los paros, seguramente lo gane, con todo el perjuicio que tuvimos.

—¿Lo haría?



—No. Como dije, el director puso todo de sí, pero en este momento el canal no permite tener una salida digna. Y a nosotros el programa nos sale mucho dinero por mes. Dinero que no lo paga el Estado ni nadie. Yo no tengo un papá que me compre una radio. Parece que hay gente que en momentos de crisis se pone a comprar radios y encima se las agarra con nosotros. Un radio además que está rodeada de periodistas que fueron ñoquis del Estado, que han viajado a costillas del Estado muchas veces y que tienen familiares y amigos que han sido verdaderos ñoquis de los medios públicos. ¿Esos hablan de nosotros? Nosotros nos vamos orgullosos a VTV y nos va a ir muy bien. Vamos a hacer un muy buen programa con todas las opciones, tenemos un gran plantel con miradas de izquierda y de derecha. Vamos a mantener el mismo equipo con el que venimos haciendo el programa hace mucho tiempo y donde están representadas todas las miradas de la sociedad.

—¿El informe de Del Sol le generó molestia?



—Lo que lamento es que nos hayan metido en medio de una pelea que no es nuestra porque supongo que habrán querido criticar al director del canal. También lamento que haya colegas que no pueden explicar de dónde sale el dinero de los lugares donde ellos trabajan y que se metan con el bolsillo nuestro. Sería bueno que digan de dónde sacaron tanto dinero para comprar radios en este momento en Uruguay. A ver si hacen ese informe. Compraron El Espectador ahora. Debe ser un buen negocio invertir en la radiofonía en Uruguay en estos momentos.

—¿En VTV van a ser coproductores también?



—Sí, es un acuerdo entre privados, pero mucho más conveniente. Vamos a salir realmente para todo el país, con repeticiones de mañana y de tarde. También estaremos en la plataforma poipes.com para que nos puedan seguir por Internet. No vamos a tener problemas técnicos y vamos a estar en HD. Le deseo lo mejor a Canal 5 y a los muchachos que trabajan allí y que ponen lo mejor de ellos para sacar el canal adelante.

—¿La hora de los deportes se mantiene en Canal 5?



—Sí, por ahora va a estar. Vamos a ver cuánto aguanta. Esperamos que se solucionen los problemas sindicales y que el canal llegue al HD. Es una necesidad en estos tiempos para la televisión.