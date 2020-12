¿Cómo será el 2021?: cuatro expertos dan sus predicciones y nos cuentan qué nos deparará

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La astróloga Susana Garbuyo, responsable del horóscopo de El País, acostumbra a chequear en qué signo estarán las lunas durante las fiestas. Despidió el 2019 en un crucero y luego de brindar con una amiga le comentó, “qué cosa más extraña, empezar el año con una luna en Piscis, que es un signo divino pero marca el final de una etapa”. Fue una simple observación, no un vaticinio, pero algo le hizo ruido y quedó mal. El 2020 dio sus primeros pasos con una “luna triste. No terminó nada, empezó un desastre”, rememora Garbuyo. Hoy corrobora que no estaba equivocada.

Dos años atrás, la astróloga Verónica Lavalle anticipó en su programa televisivo Así es tu día (Canal 10) que el mundo sería golpeado por una fuerte una crisis económica cuando “nadie lo esperaba”. Hoy asegura que la pandemia cayó dentro de un mix de cambios profundos producto de que, hasta el 2030, el planeta estará en el “punto energético más bajo” y eso acarreará “guerras y líderes políticos que los bajan o se bajan porque no soportan la presión”.

El Pae Donato, en tanto, dice con sinceridad que nadie fue capaz de predecir esta crisis y que “la gente estaba en otra cosa”. Pero “si miramos la historia de la humanidad, cada cierto tiempo cae un meteorito o una peste, o sea que estamos dentro de lo normal”.

Sábado Show propone a sus lectores descubrir cómo será el panorama para el 2021, después de un año cargado de incertidumbre, desazón, encierro, distancia social, y miedo.

¿Qué podemos esperar para el 2021?, ¿cuándo llegará la vacuna a Uruguay?, ¿habrá un repunte económico?, ¿mejorará el empleo?, ¿qué pasará con las clases?, ¿qué se vislumbra en materia afectiva?, ¿a qué signos les irá mejor y a cuáles peor?

Cuatro expertos en vaticinios contestan estas interrogantes y nos dan sus pronósticos para el 2021: las astrólogas Verónica Lavalle y Susana Garbuyo, el Pae Donato, y Laura Keoroglian, reconocida por la cafeomancia, el arte de leer la borra del café.

Mejoras paulatinas

Toca recibir el 2021 con la luna en Leo, un signo de fuego, y por ende, una luna importante, según Garbuyo. La astróloga augura muchos fuegos artificiales para este 31 de diciembre en todo el mundo: “la gente le va a dar mucha trascendencia al final del año”, dice. Y adelanta, además, que el martes 29 y el miércoles 30 serán días donde estaremos más “emotivos, melancólicos y sensibles”.

Nos encontramos ante un inicio más esperanzador, ya que el pasado domingo 20 de diciembre Júpiter, el planeta de la plata, la economía y los viajes, entró en Acuario, un signo más “social, asombroso y loco”, y eso marca una expansión, aunque las mejoras se darán de forma paulatina, a juzgar por Garbuyo.

Pero atentos: habrá que cuidar el dinero y no hacer grandes desembolsos, porque entre el 14 de mayo y el 28 de julio, Júpiter ingresará en Piscis y estaremos ante “el período económico más jorobado del año”.

Garbuyo se anima a ser más precisa con fechas importantes y asegura que la tan ansiada vacuna estaría disponible en Uruguay a mediados de marzo o sobre la mitad de mayo. Y que no hay indicios de que se pueda viajar hasta fines de julio.

La presencialidad en los centros de estudio es otro tema que mantiene en vilo a la población y la astróloga pronostica que “las escuelas empiezan de forma normal, pero habrá un período (entre el 16 de marzo y el 19 de abril) donde Mercurio estará en Piscis y puede haber un poquito de desorden”, señala. El asunto se estabiliza a partir del 20 de abril y las clases “siguen de largo todo el año”, agrega.

El 2021 será más próspero, aunque los buenos augurios serán “paulatinos”. Marte, planeta que representa la iniciativa y energía en el accionar, entrará en Tauro el próximo 7 de enero y eso significará mejoras a nivel laboral. “En 2020 Marte estuvo seis meses en Aries, cuando los movimientos de este planeta no suelen durar más de un mes y medio o dos, entonces la gente empezaba emprendimientos o proyectos nuevos que nunca podía concretar”, asegura Garbuyo sobre el gran estancamiento que se vivió a lo largo del año que se va.

En cuanto al amor, la astróloga vislumbra que la tendencia irá hacia la fidelidad y la búsqueda de estabilidad. Después de esta “gran cola de locura, la gente quiere algo seguro y concreto. Muchos han vuelto con sus ex parejas y otros han dejado abruptamente”, observa.

En tanto, el Pae Donato opina que el 2021 traerá muchas rupturas de pareja motivadas por pasar tanto tiempo juntos. “Van a subir los divorcios y se van a generar más separaciones porque uno empieza a convivir mucho con una persona que antes capaz que veía tres horas por día”.

Un nuevo despertar

Nos encontramos ante un momento de aceleración de la energía, donde todo muta de forma vertiginosa porque el planeta vibra a mayor velocidad y cualquier cosa podría suceder, según expone Laura Keoroglian, especialista en lectura de la borra del café.

“Son momentos de cambios sorpresivos y cualquier cosa podría pasar: la que no podía tener hijos capaz que con 45 años queda embarazada. El planeta está vibrando muy rápido y como somos seres vivos dentro de él eso se traslada a nuestro cuerpo y mente”, expone. A la vez, explica que si uno no se saca mochilas o creencias antiguas tiende a colapsar, mientras que el despojarse de ciertos traumas hace que la tendencia sea a avanzar más rápido que nunca en lo que estaba estancado hacía años. Por tal motivo, Keoroglian considera que “no es totalmente malo” lo que está sucediendo, sino que “depende del ángulo que se quiera ver”.

Entre quienes la consultan percibe que la gente aprovecha este contexto de pandemia para reinventarse y jugársela por una pasión o vocación: “salen nuevos recursos, nuevas maneras de ver las cosas, nuevos trabajos, nuevas necesidades”, enumera.

“Muchos se están cuestionando las relaciones y los vínculos familiares porque han estado encerrados y en contacto con sus sombras. Mientras uno está metido en la máquina no tiene tiempo para verse pero al quedarse un poco quieto empieza a observarse y la gente empieza a tomar decisiones más revolucionarias”.

Keoroglian augura que el año próximo habrá “sorpresas todo el tiempo”. Y para explicar lo que sucederá plantea hacer el ejercicio de imaginar que existe una línea del tiempo del planeta, “una ruta con un destino escrito que se cortó, entonces se arman diferentes cables de posibilidades en simultáneo”. El colapso se explica porque hay “una frecuencia planetaria que se está elevando” y para adquirir velocidad requiere estar más liviano. “Hay mucha cosa que explota, que termina, desde lo individual en el ánimo de la persona, y también a nivel global, quizás en empresas o relaciones. Pero hay otras tantas que se alivianan y se transforman en algo muchísima mejor”, según Keoroglian.

La experta en cafeomancia está convencida de que no existe un único futuro sino que “el individuo es creador de la realidad” y todo depende del enfoque que cada uno le ponga: “hay infinitas versiones de cada persona y situación”, afirma. Por eso, el 2021 trae tiempos de desafíos y nos invita a “tomar consciencia de hacia dónde va el pensamiento y la mente, porque es lo que va a crear tu futuro. No tanto lo que deseamos sino lo que pensamos de lo que deseamos”.

Cambio de era

El eclipse en Capricornio del pasado lunes 14 de diciembre marcó el inicio de la “era acuariana que durará 2.100 años”, devela Verónica Lavalle. La conjunción de Saturno y Plutón en 2020 marcó “el punto más bajo energético y crítico de la humanidad y recién en 2025 sucederá una gran revolución en el mundo con cambios de importancia”, indica la astróloga.

En enero del año entrante varios planetas llamados cronocractores (dioses del tiempo) se pondrán en juego y ello traerá olas de cambio. Éstos “van a conducir por 200 años valores diferentes a los que teníamos”: se reconfigurará el concepto de igualdad, se despertará la consciencia, se descubrirá todo lo que permanecía invisible, se activará la ciencia, la tecnología, los viajes al espacio, la robótica, los coches voladores. En este nuevo siglo, marcado por el boom de la inteligencia artificial, no encontraremos la paz hasta el 2025-2030, donde “empieza a subir la curva estabilizándose un poco el planeta”.

Lavalle pronostica que estamos ante un momento “delicado” y que el 2021 será “bastante parecido” en cuanto al panorama de la pandemia. “Todavía es un período raro. Podemos esperar sorpresas a nivel político y de salud. Será un momento crítico en todos los ámbitos (salud, política). El 2021 será crítico a nivel económico en el mundo entero, por eso hay que ajustarse el cinturón y no hacer gastos extravagantes”, aconseja. Habrá que cuidarse y recién hacia 2022 se abrirá un momento “interesante”.

El Pae Donato, en tanto, se alinea a la postura de Lavalle al afirmar que la recuperación “será lenta. A partir de julio vamos a a notar una mejoría y recién en el segundo semestre de 2022 nos iremos estabilizando, pero habrá que empezar de cero”, devela el líder umbandista.

En otro orden, Lavalle asegura que los signos más favorecidos por los astros este 2021 serán Géminis, Libra, Aries y Sagitario. Si bien el año de Acuario arrancó el pasado 21 de diciembre, los acuarianos no vivirán un 2021 “espléndido porque también va a tener a Saturno, un planeta pesado, que pone obstáculos”.

A su vez, Lavalle vaticina que los signos más agredidos por Júpiter y Saturno en los meses venideros serán Tauro, Leo y Escorpio: “tendrán un período de cambios no positivos, donde todo les costará más”. Y a modo de recomendación, insta a los lectores de esos tres signos a no hacer grandes emprendimientos “para evitar perder dinero”.

Bonus Track

En este 2020 cargado de incertidumbre, inestabilidad, desasosiego, encierro y soledad las personas se interesaron más que nunca por saber qué podía decirles la borra del café sobre su futuro cercano, o se animaron a hacerse una carta astral para enterarse de revelaciones y vaticinios de cara a los siguientes 12 meses.

Si bien el Pae Donato estaba convencido de que la principal consulta sería vinculada al trabajo, la problemática más frecuente continuó siendo la pareja. “Se agudizó el tema de los vínculos afectivos, incluso las relaciones extra matrimoniales”, dice.

Y confiesa que desde que empezó la pandemia está “en temporada alta, porque todo el mundo quiere sacarse a alguien de arriba o traer a alguien a su vida que hace tiempo que no ve porque se siente solo”.

Susana Garbuyo reconoce que el amor sigue siendo un clásico entre quienes llegan a hacerse la carta astral, pero este año recibió muchas más consultas sobre economía y empleo debido a la incertidumbre. ‘¿Cuándo voy a mejorar la parte laboral?’ fue el caballito de batalla que despertó mayor curiosidad entre la gente.

En tanto, Laura Keoroglian no percibió que la gente trasladara sus “miedos por el COVID-19” a la consulta. Según la especialista en cafeomancia, la pandemia no alteró la preocupación principal: “quieren saber sobre el amor, el afecto y las emociones, no tanto acerca de lo económico”.

Nota, además, entre quienes la visitan que en la actualidad reina creatividad y el reinventarse. “Veo que mucha gente aprovecha esto que ocurre para cambiar de vocación, conectar más con sus talentos y reinventarse haciendo algo que nunca se habían animado. Están tratando de despertar y tomar el poder”, finaliza Keoroglian.