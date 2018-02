Sarah García: "Con Nahitan nos conocemos hace mucho y vamos por más"

—Te formaste como actriz y bailarina en Uruguay y ahora también te acercaste al mundo de la moda, ¿cómo surgió esa posibilidad?—Me encanta la ropa y aquí en Buenos Aires hay una gran diversidad. Hace un par de meses emprendimos con la marca Zaragoza, que es una línea de ropa juvenil y fresca, para chicas copadas.

—¿Qué proyecto tenés en ese rubro?

—Ir creciendo de a poco. Es un hobby que me gusta mucho. También en marzo retomo la idea de seguir en la comedia musical. Voy a ingresar en la academia y agencia Multitalent, así que este año se viene con todo, lleno de oportunidades. Lo espero con ansias.

—Estás en pareja con Nahitan Nández, uruguayo figura en Boca Juniors. ¿Cómo se conocieron?

—Estamos hace mucho tiempo. Nos conocimos en el colegio y desde entonces vamos creciendo juntos.

—¿Cómo fue para ti la adaptación a la vida en Buenos Aires?

—Al principio me costaba un poco el tránsito, por ejemplo. No podía creer la cantidad de gente que había en la calle. También todos aquí viven mucho más acelerados que en Uruguay. Nadie tiene paciencia. Pero ahora estamos acostumbrados, contentos y cómodos.

—Hace año y medio fueron padres de Matilda, ¿cuánto te cambió la maternidad?

—Todo y nada. Todo porque cambió mi manera de sentirme. Es un bendición, un regalo que la vida te da, una maravilla. Matilda es mi soporte. Pero al mismo tiempo nada cambió, porque sigo siendo yo misma, que me peino y me maquillo porque me gusta estar bien siempre.

—¿Te ponés nerviosa al seguir los partidos? ¿Vas a la cancha o preferís mirarlos por TV?

—Me pongo nerviosa porque quiero lo mejor para Nahitan y siempre estoy pendiente. Tratamos de ir a la cancha siempre que se pueda. Y cuando no, lo seguimos por TV con Matilda, Morruga y Olivia (nuestros dos perritos).

—¿Sos celosa? ¿Y él? ¿Qué tan celoso es?

—Estamos juntos hace mucho tiempo y al compartir tantas cosas, los celos se dejan un poco de lado por la confianza que nos transmitimos. De todos modos, celos chiquitos siempre hay y eso le da un toque picante a la pareja. Me gusta pelear un poquito (risas).

—¿Qué sensación te produce el término "botinera"?

—Es una palabra que siempre se usó para las esposas de los jugadores. La verdad que ni me va, ni me viene.

—¿Hay chicas que están esperando la oportunidad de seducir jugadores?, ¿cuánto hay que cuidarse de ellas?

—Sí, siempre hay "chicas miau", pero si uno no les da trascendencia me parece que no influyen en tu vida. Yo confío en Nahitan y eso me deja tranquila.