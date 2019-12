Sara Perrone organiza viajes a la India

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

-Fue un gran año para Consentidas que tuvo cambios, manteniendo la esencia de ser un lugar de encuentro para conocer sobre la vida, este año, de un famoso a la vez. ¿Cómo se sintieron teniendo un solo invitado?



-Terminamos un lindo año de Consentidas, estamos muy contentos. Fue un año de cambios y desafíos, tener un invitado nos permitió homenajear a varias personalidades, una linda experiencia.



-¿Qué se viene para el próximo año de Consentidas?



-El próximo año Consentidas se renueva, será un late night show, con distintos segmentos que irán rotando, habrá invitados conocidos pero ya no estarán todo el programa, habrá entretenimiento, vuelven los juegos y desafios, no todos con los invitados, habrá mas notas en exteriores, notas de interés general, humor y mucha magia, con la presencia de Daniel K que se sumó este año a Consentidas y no para de asombrarnos.



-Este año viajó por primera vez a la India, ¿cómo fue esa experiencia?



-Hace mucho tiempo que queria visitar la India. Este año llegó el momento. Fui con un grupo de mujeres organizado por viajes Halcón, era una forma de viajar de que no había hecho antes, fue buenísimo, hubo muy buena onda desde el primer momento.



-Es un país de mucho contrastes, ¿qué fue lo que más le llamó la atención?



-La India todo el tiempo te llama la atención. Un país pensado para más de 1.300 millones de habitantes ya de saque impacta a los que vamos desde uno de poco mas de 3 millones. El transito es caótico, impensable manejar ahí, algunas veces hasta se te complica cruzar la calle, pero en ese caos no notas agresividad. Tal vez sea porque tienen una vida con mucha espiritualidad. Hay centros religiosos por todos lados, muchos ritos y tradiciones, en varias pudimos participar. La mayoría son Hinduistas pero también visitamos mezquitas maravillosas.



-¿Qué le pareció la gente?



-La gente se sienta en el piso en casi todos lados, llegas a una estación de tren enorme y casi no hay bancos, ves a las familias sentadas en el piso compartiendo su comida o esperando el tren, todos al piso.



-¿Cómo pudiste manejarte con el idioma?



-Los indios hablan un ingles bastante particular y el mio no es muy bueno. De todos modos logramos entablar algunas conversaciones, les pedí que me explicaran como funciona el matrimonio arreglado por las familias, también como hacían cuando alguien les gustaba para que sus padres hablaran con la otra familia, algo que nos resulta tan distante pero que en India sigue vigente.



-¿Cómo surge la idea de hacer un grupo de viaje para ir a India?



-Es una idea que surgió con Ana Bordaberry que hace muchos años que negocia en India para diferentes marcas, por lo que armamos esta propuesta yendo a la feria IHGF de mayoristas en Delhi, después vamos a Jaipur y Jodphur, a diferentes mercados. Los rubros son vestimenta, muebles, papelería, joyería y también decoración.



-¿Para quiénes está pensado el viaje?



-Esta pensado para empresarios que quieran comenzar una relación comercial con India, con producciones éticas, sustentables y rentables. En todos los destinos tambien hay propuestas turisticas opcionales.



-La industria de Bollywood es una de las tres más importantes del cine mundial, donde se destacan los imponentes escenarios y coloridos vestuarios, ¿es de mirar estas películas?, ¿le gustan?



-Me encanta prepararme mucho antes de viajar, y en ese momento vi varias películas, algunas por primera vez como El exótico hotel Marigold y otra ya las habia visto antes, como Camino a casa, ¿Quién quiere ser millonario? y Gandhi que me había encantado cuando era adolescente. Aunque no miro mucho Bollywood, jeje. Hace un tiempo leí El sari rojo de Javier Moro y me había encantado, hay mucha descripción de las relaciones familiares, y varias costumbres puede notarlas en el viaje.



-Ya estamos en diciembre y son tiempos de balance, ¿cómo ha sido este año para usted?



-Muy bueno. Termino un año en el que hice mucho y estoy muy contenta. Y se viene un año con varios desfios.