Santiago Wilkins: El salto del periodista

Nació en Tacuarembó hace 20 años. Terminó el liceo en Maldonado donde encontró su lugar en el mundo. Lleva cuatro temporadas trabajando en los medios y pasaron apenas tres meses desde que lo llamaron de Montevideo para conducir un programa en tv abierta. Una carrera atípica y un joven talentoso que le teme a la zona de confort, fue la combinación perfecta para que Santiago Wilkins lograra tan meteórica carrera y que lo tiene ahora al frente de Zoom Mundial con Jimena Sabaris, todos los domingos a las 14:00 en la pantalla del Canal 4.



Además, Santiago es el comodín del informativo durante el fin de semana. Fresco es el recuerdo para este joven de lo que sucedió en el Cerro, cuando temprano en la mañana de un domingo debió cubrir el asesinato de los tres infantes de la marina, con la conmoción que generó en la opinión pública. Esta noticia, la pandemia (¡cuando no!), anécdotas de sus coberturas periodísticas de verano, su pasión por el derecho penal y la administración de empresas forman parte de esta conversación de Santiago con Sábado Show.

-Trabajás en Montevideo, pero no te saca nadie de Punta del Este.



-Creo que la decisión que tomamos con mi madre de venirnos a vivir a Maldonado hace cuatro años fue lo mejor que nos pudo haber pasado. Amo Maldonado. Se convirtió en el departamento de las oportunidades para mí.



-Tenés 20 años, ¿cuándo empezaste en los medios?



-Arranqué en un curso de comunicación que había en la intendencia a los 16. A los 17 empecé con unas pasantías en Canal 2 de San Carlos donde quedé efectivo y allí hice unas salidas para Subrayado. Después llegué a Canal 11 de Punta del Este, donde comenzamos con las salidas desde para Telenoche durante la temporada de verano.



-Tenés una historia de vida parecida a Andrés Silva (atleta olímpico) que es de Tacuarembó pero se radicó en Maldonado...



-En mi caso llegué acá por un tema familiar. Estábamos solos con mi madre, porque mi hermano decidió irse a estudiar a otra ciudad y ella resolvió venirse para Punta del Este. Yo la apoyé en la decisión porque era una buena forma para cambiar de aire y nos salió muy bien. Yo ya no vivo con ella porque me mudé con mi pareja y no me muevo más. Si bien trabajo en Montevideo, siempre viajo desde Punta del Este. Me levanto tempranito y me tomo el ómnibus para la capital donde ya empiezo a preparar el trabajo. Tranquilo.



-¿Quién te apuntaló para que te hicieras cargo de la conducción de Zoom internacional?



-La verdad que fue muy rápido. Recién estaba conociendo el canal y ya estaba grabando el primer programa de Zoom. Creo que fue importante el trabajo que hice durante la temporada de verano para ganarme la confianza de Gonzalo Terra (gerente de noticias) junto a José Portillo (coordinador), que me plantearon hacer un resumen semanal internacional. Por suerte salió muy bien y para que eso pasara fue clave el trabajo que hace Mateo Eraña como productor del programa.



-¿No te sentiste condicionado por la falta de experiencia antes de empezar con Zoom?



-Cuando se habla de los jóvenes se los subestima y no siempre debería ser así. Hay mucha gente joven que está bien enfocada en lo que quiere hacer. Es importante que den más oportunidades.



-Telenoche apostó históricamente a figuras jóvenes. Recuerdo a Yisela Moreira y Lucía Brocal que empezaron muy jóvenes en la conducción de distintas ediciones de los informativos.



-Es buenísimo que pase eso. Obviamente que es fundamental el equipo de trabajo que te rodea. En mi caso, que no llegué con contactos previos, me sentí bien acompañado por productores, coordinadores y, si hay alguien que quiero destacar es a Marcelo Irachet. El “Negro” es como un referente. Tiene 30 años en el canal y me está dando una mano muy importante. Lo miro con mucha atención y trato de aprender de él.



-¿Cómo fue esa experiencia de ser uno de los primeros periodistas en cubrir el triple crimen de los infantes de la marina en el Cerro, con la conmoción que generó ese domingo a la mañana?



-Fue el caso más complejo que me tocó cubrir y el que más exposición me generó. Pensá que el 4 es el único informativo de domingo que está al aire los mediodías. El rating fue una locura y una responsabilidad muy grande. Una hora y media muy intensa entrevistando a las autoridades, manejando hipótesis de todo tipo. Destaco de ese momento la prudencia con la que intenté manejarme, pese a las dificultades que rodeaban al caso.



-¿Cómo hacen para tratar de no hablar todo el tiempo sobre COVID-19 en Zoom, habida cuenta del impacto que tiene la pandemia en todo el mundo?



-En un principio había mucha ansiedad por saber sobre el coronavirus, pero ahora se fue calmando. Influye el hecho que la pandemia esté bastante controlada en Uruguay. Por eso el interés del público de saber más y más del tema fue perdiendo fuerza. No deja de estar presente en el programa, pero también notamos que la audiencia demanda un contenido más distendido y por ahora los números nos están acompañando.



-¿Y cuál es tu visión del gobierno uruguayo sobre la forma en que asumió el tratamiento de la pandemia en los medios?



-Creo que hubo mucha transparencia en la forma de comunicar y, además, el gobierno fue aprendiendo sobre la marcha. Al principio, con la incertidumbre que había a veces se generaba un poco de confusión, pero después se ordenó. Tranquilizó el hecho de estar lejos de los 8000 infectados que podía haber si no se controlaba la pandemia a tiempo y hoy estoy orgulloso que mundialmente seamos reconocidos por el esfuerzo que hizo el país, sobre todo la gente. Que ahora en Uruguay nos destaquen hacia afuera por otra cosa, además del fútbol, está muy bueno.



-¿Qué tal la convivencia al aire con Jimena Sabaris en la coconducción?



-Nos llevamos genial. Fue importante que nos conociéramos desde hace un tiempo porque coincidimos un verano en el que ella hacía móviles desde Punta del Este para Buen día Uruguay y yo móviles para el informativo.



-Cubrir una temporada de verano te lleva a tener varias experiencias bastante inusuales ¿Cuál fue la que más recordás?



-Varias, pero la tirada del cordero desde el helicóptero a una piscina fue insólito. En realidad, no sabía cómo encarar la noticia. Las primeras salidas no pude evitar tentarme y después me fui dando cuenta que era un tema complejo. En el medio de todo eso, tuve la oportunidad de hacer un informe para la señal TN de Argentina, ya que integra la alianza informativa con Canal 4.



-¿Cómo es la convivencia con los colegas de los otros canales, sobre todo durante las guardias periodísticas?



-Al principio me decían bebote por mi edad (se ríe). Pero nos llevamos muy bien con todos. La gente que ya está hace varios años no tiene problemas de potenciar el trabajo del otro y eso está bueno. Me pasó la primera vez que fui a la Torre Ejecutiva, con una conferencia de prensa de Pablo Mieres, el 1° de mayo, y me temblaba la mano. Por suerte estuve bien rodeado y pude sobreponerme a los nervios.



-¿Cómo van tus estudios de abogacía?



-Este año, por la pandemia, dejé la carrera un poco stand-by pero pienso retomar segundo año. Me encanta el derecho penal. Por eso tengo particular interés con la cobertura de los casos policiales.



-Muy versátil.



-A eso sumale que hice bachillerato de administración de empresas en UTU. Me encanta emprender, planificar negocios y tener algún proyecto propio... Te diría que mi futuro va más por ahí. Me gustan mucho los desafíos nuevos y salir de la zona de la confort.